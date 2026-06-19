Uma solução egípcia prejudicada por Salem Al-Dosari... Como a seleção saudita vai se sair diante da revolução espanhola?

No entanto, essa solução, dessa forma, não será viável para a seleção saudita, uma vez que conta com Salem Al-Dossari como ponta esquerda, e ele não tem nenhum domínio nas tarefas defensivas, especialmente neste momento, devido à sua idade avançada.
Isso pode exigir uma decisão difícil de Donis: manter Salem Al-Dossari no banco no início da partida e colocá-lo em campo após a esperada saída de Yamal, a fim de aproveitá-lo nos contra-ataques contra a defesa espanhola.
O técnico grego pode recorrer a outra solução: manter Salem Al-Dosari como titular, isentando-o das tarefas defensivas e fazendo-o jogar no meio-campo, mais inclinado para a esquerda, deixando que Nasser Al-Dosari auxilie o lateral-esquerdo na marcação de Yamal.
No entanto, essa solução exigirá que o atacante Firas Al-Buraikan assuma maiores responsabilidades defensivas, recuando para preencher o vazio que Nasser Al-Dosari deixará no meio-campo e auxiliando os outros meio-campistas a impedir que essa brecha seja explorada.
Essa reforço pode ocorrer no centro da defesa, em vez de no meio-campo, com o uso de três zagueiros, um deles inclinado para a esquerda — digamos, Abdul-Ilah Al-Omari —, para que ele seja a segunda linha de defesa diante de Yamal, logo atrás do lateral-esquerdo.
De qualquer forma, Donis terá muito trabalho, tanto na teoria quanto na prática, para minimizar a periculosidade da seleção espanhola, neutralizar suas armas e garantir pelo menos um ponto, o que aproximaria a seleção saudita da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.