Uma solução egípcia prejudicada por Salem Al-Dosari... Como a seleção saudita vai se sair diante da revolução espanhola?

A partir da partida contra Cabo Verde, e antes disso dos dois amistosos contra o Egito e o Iraque, Donis pode se inspirar na maneira como pode neutralizar o encanto da seleção espanhola — o encanto que derrotou os gigantes da Europa, mas que falhou diante dos árabes e africanos.

Ficou claro que a seleção espanhola sofreu muito contra equipes que jogam com pressão baixa, fecham o campo e não lhe dão os espaços necessários para criar perigo na área adversária.

O grande problema que o “Matador” enfrenta nessa situação é que se vê obrigado a recorrer a cruzamentos, que não lhe ajudam muito, especialmente na ausência de atacantes capazes de convertê-los em gols.

O atacante com mais chances de disputar a partida contra a Arábia Saudita parece ser Mikel Oyarzabal, um atacante não convencional que não se destaca por converter cruzamentos em gols de cabeça, mas sim por sua participação no jogo — algo que talvez nem lhe seja permitido desde o início.