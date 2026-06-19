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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Uma solução egípcia prejudicada por Salem Al-Dosari... Como a seleção saudita vai se sair diante da revolução espanhola?

Especiais e Opinião
Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
L. Yamal
S. Al-Dawsari
G. Donis
Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
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Arábia Saudita
EUA
Grécia
Nova Zelândia
Egito
Canadá

O “Verde” enfrenta um desafio difícil contra o campeão europeu

Uma tarefa difícil aguarda o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, em sua segunda partida na Copa do Mundo de 2026, contra a seleção espanhola.

A seleção saudita enfrenta a espanhola no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

  • A Revolução da Espanha

    Não há dúvida de que a partida será difícil para a seleção saudita, já que ela ocupa a 60ª posição no ranking mundial, enquanto a seleção espanhola está em terceiro lugar, dois anos após conquistar o título da Eurocopa de 2024.

    No entanto, o que complica ainda mais as coisas para os “Verdes” é que a seleção espanhola caiu na armadilha do empate na primeira partida da Copa do Mundo contra Cabo Verde, o que a deixará em estado de revolta, em busca de uma vitória que garanta sua classificação para a próxima fase.

    De la Fuente, técnico da seleção espanhola, buscará novas soluções, já que todas as tentativas falharam em balançar as redes de Vuzinha, goleiro de Cabo Verde, na partida anterior — algo a que Donis deverá estar atento.

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  • Sofrimento evidente

    A partir da partida contra Cabo Verde, e antes disso dos dois amistosos contra o Egito e o Iraque, Donis pode se inspirar na maneira como pode neutralizar o encanto da seleção espanhola — o encanto que derrotou os gigantes da Europa, mas que falhou diante dos árabes e africanos.

    Ficou claro que a seleção espanhola sofreu muito contra equipes que jogam com pressão baixa, fecham o campo e não lhe dão os espaços necessários para criar perigo na área adversária.

    O grande problema que o “Matador” enfrenta nessa situação é que se vê obrigado a recorrer a cruzamentos, que não lhe ajudam muito, especialmente na ausência de atacantes capazes de convertê-los em gols.

    O atacante com mais chances de disputar a partida contra a Arábia Saudita parece ser Mikel Oyarzabal, um atacante não convencional que não se destaca por converter cruzamentos em gols de cabeça, mas sim por sua participação no jogo — algo que talvez nem lhe seja permitido desde o início.

  • Repetição da partida contra o Uruguai

    Isso pode significar que a seleção saudita precisará repetir o segundo tempo que disputou contra o Uruguai, na partida que terminou empatada em 1 a 1 na madrugada da última terça-feira, na primeira rodada da Copa do Mundo, mas de forma ainda melhor.

    Depois de abrir o placar com um gol no primeiro tempo, a seleção saudita deixou a posse de bola totalmente para a equipe uruguaia, fechando completamente a defesa, o que levou a seleção latino-americana a recorrer intensamente aos cruzamentos.

    Isso parecerá difícil para a seleção espanhola, especialmente porque seu lateral-direito, Marcos Llorente, não é o melhor nesse aspecto, além da ausência de um atacante clássico, como já foi mencionado.

    Portanto, os cruzamentos da seleção espanhola não representarão o mesmo perigo que os da Uruguai, especialmente porque Donis trabalhará para corrigir os erros cometidos pela defesa saudita ao enfrentar esses cruzamentos.

  • O dilema de Yamal... uma solução egípcia

    Talvez a maior preocupação do público saudita seja Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, que deve voltar ao time titular na próxima partida, depois de ter entrado como reserva contra Cabo Verde.

    De acordo com as declarações de De la Fuente, Yamal não jogará a partida inteira, podendo atuar por um período que varia de 45 a 60 minutos, já que ainda não está totalmente em forma, o que é positivo para a seleção saudita.

    Neutralizar Yamal é certamente uma tarefa difícil, mas a seleção egípcia conseguiu fazê-lo há cerca de três meses, durante o amistoso que terminou em empate sem gols, no último mês de março.

    Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, optou por intensificar a marcação sobre Yamal, colocando seu ponta Islam Issa como seu principal marcador, antes que ele chegasse ao lateral-esquerdo Ahmed Fattouh.

    Essa estratégia reduziu significativamente a periculosidade de Yamal, que ficou sem apoio do lateral e do meio-campo, o que o deixou bastante isolado na ala direita e tirou sua periculosidade nas áreas mais decisivas.

  • O problema de Salem Al-Dosari

    No entanto, essa solução, dessa forma, não será viável para a seleção saudita, uma vez que conta com Salem Al-Dossari como ponta esquerda, e ele não tem nenhum domínio nas tarefas defensivas, especialmente neste momento, devido à sua idade avançada.

    Isso pode exigir uma decisão difícil de Donis: manter Salem Al-Dossari no banco no início da partida e colocá-lo em campo após a esperada saída de Yamal, a fim de aproveitá-lo nos contra-ataques contra a defesa espanhola.

    O técnico grego pode recorrer a outra solução: manter Salem Al-Dosari como titular, isentando-o das tarefas defensivas e fazendo-o jogar no meio-campo, mais inclinado para a esquerda, deixando que Nasser Al-Dosari auxilie o lateral-esquerdo na marcação de Yamal.

    No entanto, essa solução exigirá que o atacante Firas Al-Buraikan assuma maiores responsabilidades defensivas, recuando para preencher o vazio que Nasser Al-Dosari deixará no meio-campo e auxiliando os outros meio-campistas a impedir que essa brecha seja explorada.

    Essa reforço pode ocorrer no centro da defesa, em vez de no meio-campo, com o uso de três zagueiros, um deles inclinado para a esquerda — digamos, Abdul-Ilah Al-Omari —, para que ele seja a segunda linha de defesa diante de Yamal, logo atrás do lateral-esquerdo.

    De qualquer forma, Donis terá muito trabalho, tanto na teoria quanto na prática, para minimizar a periculosidade da seleção espanhola, neutralizar suas armas e garantir pelo menos um ponto, o que aproximaria a seleção saudita da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

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