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USMNT HIC 2-1GOAL
Ryan Tolmich

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“Uma situação favorável para nós” - Folarin Balogun está de volta, Christian Pulisic deve entrar em campo e a seleção dos EUA de Mauricio Pochettino tem algo a provar: cinco pontos-chave contra a Bélgica

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Estados Unidos da América
F. Balogun
C. Pulisic
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica
M. Pochettino

A narrativa gira em torno de um jogador em particular, mas a partida das oitavas de final desta segunda-feira exigirá um esforço coletivo da seleção masculina de futebol dos EUA

SEATTLE — Em entrevista coletiva antes da partida, Mauricio Pochettino admitiu que não estava totalmente ciente das repercussões da decisão da FIFA de suspender a punição de um jogo imposta a Folarin Balogun antes da partida de segunda-feira contra a Bélgica. O dia tinha sido uma verdadeira correria, disse ele. Entre o treino da equipe e as diversas outras demandas que teve de atender na véspera de uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo, ele mal teve tempo para comer.

“Viajar, tomar banho, comer rapidinho”, disse ele. “Comi metade de um burrito e tomei o café no carro.”

Pochettino, porém, tinha sua própria opinião sobre a decisão que mudou a preparação da seleção americana para a próxima partida das oitavas de final. Ele considerou a decisão acertada e uma vitória para o esporte — uma injustiça corrigida depois que os EUA já haviam sido punidos ao jogar 30 minutos com um jogador a menos contra a Bósnia e Herzegovina. A seu ver, o bom senso prevaleceu, com os dirigentes na sala de reuniões se sobrepondo aos da cabine de vídeo para garantir que um jogador tivesse sua chance de jogar.

“Para mim, não é algo a ser debatido”, disse ele. “É para parabenizar essa decisão. Isso é fantástico, não só para nós, porque teremos mais um jogador à disposição, mas para o futebol. Digo que é abrir a possibilidade de corrigir um pouco as decisões erradas.”

“Acho justa essa decisão de não nos punir mais”, disse ele, “porque acho que já foi o suficiente. Agora, vamos nos concentrar no jogo, e tudo o que podemos discutir são coisas que, na minha opinião, não estão ajudando o futebol. Precisamos estar concentrados e tentar, amanhã, enfrentar uma equipe muito boa como a Bélgica. Vai ser realmente difícil, e é uma situação justa para nós.”

Como diz Pochettino, há um jogo a ser disputado. Balogun pode jogar, sim, mas haverá muitos outros jogadores em campo com a capacidade e a vontade de ditar o ritmo da partida. Com isso em mente, o GOAL analisa cinco pontos-chave para a partida da seleção dos EUA contra a Bélgica...

  • BalogunGetty Images

    A inclusão de Balogun

    A notícia abalou o mundo do esporte imediatamente. Balogun estará, de fato, à disposição para enfrentar a Bélgica. É uma decisão que muda o rumo da partida, capaz de alterar drasticamente a forma como esse jogo pode e provavelmente será disputado.

    Balogun é um jogador muito diferente daqueles que estavam escalados para substituí-lo. Neste verão, ele provou ser confiante, rápido e decisivo na frente do gol. Ele também é um desafio para as defesas, tanto como jogador de ataque quanto como iniciador da pressão da seleção americana.

    “O Balo está sempre disponível”, disse Pulisic. “Sinto que, quando estou com a bola, quando outros estão com a bola, ele está fazendo jogadas. Ele é muito forte, é rápido e faz muitas coisas boas.”

    Esse é o lado tático. Há também o lado mental. A seleção dos EUA estará em alta emocional com o retorno de Balogun, e a torcida de Seattle certamente vai explodir quando seu nome for anunciado. A Bélgica, por sua vez, teve seus planos pré-jogo virados de cabeça para baixo por causa da decisão de última hora. Como eles vão lidar com isso taticamente e emocionalmente? Como uma injustiça, como se a FIFA estivesse conspirando contra eles, ou simplesmente como mais um jogador a ser neutralizado?

    Antes da partida, a ausência de Balogun era o grande assunto. Agora, o assunto é a presença dele e o que isso significa para a seleção dos EUA, depois de uma semana em que todos os envolvidos já haviam aceitado que isso não aconteceria.

    “Se você se comportar bem, talvez seja recompensado”, disse Pochettino. “Acho fantástico ter essa mentalidade. Estou muito feliz que ele tenha agido dessa forma e tomado essa decisão, porque às vezes, quando você fica chateado depois da partida e, em algum momento, percebe que foi injusto, há uma pequena parte de você que se sente culpada por esse tipo de situação.

    “Acho que ele se saiu muito bem e soube lidar com a situação. Estou muito feliz com isso.”

    • Publicidade
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    A presença de Pulisic

    Quando esteve em campo, Christian Pulisic geralmente teve um bom desempenho. Ele deu uma assistência para um gol contra o Paraguai antes de sair devido a uma lesão. Ele mostrou-se em boa forma em seu retorno contra a Turquia e, em seguida, poderia ter marcado um ou dois gols contra a Bósnia e Herzegovina. Mesmo antes do torneio, Pulisic já demonstrava dinamismo, marcando um gol e dando uma assistência contra o Senegal.

    E, no entanto, ainda não marcou nenhum gol na Copa do Mundo. Se há um momento certo para isso, é agora, já que os grandes jogos exigem que as grandes estrelas de uma equipe assumam o protagonismo.

    Para ser justo, Pulisic não é a única estrela da seleção dos EUA. Uma das principais lições deste verão é que Pulisic não precisa ser “o cara”. Ele pode cumprir seu papel e contar com aqueles ao seu redor para fazer o mesmo. Não há necessidade de forçar a barra ou entrar em pânico, pois a seleção dos EUA tem talento suficiente para não colocar muito peso sobre os ombros de um único jogador.

    Dito isso, Pulisic é um jogador fantástico, que está prestes a viver um grande momento na Copa do Mundo. Seu grande momento foi estragado em 2022, quando seu gol contra o Irã foi acompanhado por uma lesão que o tirou do resto da partida.

    “Às vezes, as coisas acontecem assim”, disse ele ao GOAL em 2024. “Eu não teria mudado isso por nada neste mundo. Então, do jeito que aconteceu, foi assim que aconteceu. Infelizmente, tive que comemorar aquele gol deitado dentro da rede.

    “Espero ter muitos momentos importantes. Não é como se eu pensasse: ‘Ah, preciso daquele momento, daquela comemoração icônica’. Não é assim que penso. Quero entrar em campo e quero vencer esses torneios. No fim das contas, as pessoas vão falar sobre isso, e é disso que vão se lembrar.”

    Pulisic espera que segunda-feira seja um dia inesquecível e, se ele for quem fizer com que isso aconteça, será um grande momento para um jogador que vem se preparando para isso durante toda a sua carreira.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lidando com Doku e companhia

    Até agora, nesta Copa do Mundo, a seleção masculina dos EUA tem obtido muito sucesso pelas laterais. No entanto, ao analisar o elenco da Bélgica, percebe-se um desafio nessas áreas laterais que deve fazer a seleção dos EUA refletir: Jeremy Doku.

    Ele é um dos alas mais perigosos e habilidosos do mundo atualmente. Ele causou estragos contra a seleção americana em março, embora naquela partida ele tenha enfrentado Tim Weah, que não é um lateral mais conhecido por suas qualidades defensivas. Capaz de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, Doku é perigoso; então, o que a seleção americana fará para contê-lo?

    A resposta está, pelo menos em parte, no ataque. Os jogadores de ponta da seleção americana também merecem atenção, e uma maneira de vencer essa batalha pelas laterais é deixar a Bélgica mais desconfortável do que ela deixa a seleção americana.

    “Espero que seja uma partida disputada pelo meio, mas também pelas laterais”, disse Sergino Dest. “Jogamos como uma equipe, então ajudamos na defesa com nossos laterais. Vamos dificultar muito para que os alas deles passem por trás da nossa defesa e, da mesma forma, vamos ver quanto espaço eles nos darão para fazermos o nosso jogo.

    “É difícil dizer, mas espero que seja uma grande partida para os dois lados.”

    Quem vencer essa disputa pelas laterais dará um grande passo para garantir a vitória.

    “[Eles] são, sem dúvida, de nível mundial”, disse Chris Richards quando questionado sobre Doku e Kevin De Bruyne. “Eles trazem muitos desafios, e esse é um daqueles jogos em que precisamos estar concentrados durante os 90 minutos e mais. Eles são um dos melhores times da Europa, então os erros são ampliados. É só garantir que joguemos de forma limpa durante os 90 minutos e mais.”

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Aulas anteriores

    Perguntaram a Dest o que ele lembra do confronto entre a seleção masculina dos EUA e a Bélgica na Copa do Mundo de 2014. Não muito, respondeu ele. Alguém logo observou que isso aconteceu há metade da vida dele. Isso já é história antiga.

    “Foi um jogo que aconteceu há tantos anos”, disse Dest, “e, neste momento, acho que a revanche contra eles em março será melhor do que a de 2014.”

    Vamos dar uma olhada no jogo de março, então. Nessa partida, a Seleção dos EUA abriu 1 a 0 com McKennie, antes que a Bélgica empatasse com um chute de longa distância pouco antes do intervalo. Depois, tudo desandou, resultando na derrota da Seleção dos EUA por 5 a 2. Essa derrota, porém, precisa ser contextualizada. A seleção dos EUA tinha três titulares da defesa atuando no meio-campo naquela partida. Três jogadores que atuaram por um tempo significativo não foram convocados para a Copa do Mundo.

    Muita coisa mudou desde aquele jogo. Para Pochettino, ele acredita que houve mudanças suficientes para que a seleção dos EUA vá em campo e vença a partida mais importante da história desta equipe.

    “Minha opinião sobre a Bélgica é de total respeito”, disse ele. “Eles têm jogadores incríveis e experientes. Acho que é uma seleção incrível e uma das favoritas desta Copa do Mundo. Eu pensava assim em março, pensava assim antes do início da Copa do Mundo e continuo pensando assim.

    “Amanhã será um desafio incrível para nós enfrentarmos uma das melhores seleções do mundo. Acho que nosso foco é tentar melhorar em relação a março. Acho que melhoramos.”

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "O legado não depende de um único resultado"

    Quase toda a coletiva de imprensa pré-jogo de Pochettino girou em torno da decisão da FIFA. Pouco se falou sobre o momento que a seleção masculina dos EUA está prestes a enfrentar. Isso não torna o momento menos real, nem diminui a pressão envolvida.

    A realidade é que este será um grande evento. Será ainda maior, considerando que a partida será em Seattle, uma cidade que provou ser o lar mais barulhento do futebol americano. A torcida estará empolgada e não faltarão festividades para uma partida das oitavas de final que pode elevar o esporte a um novo patamar nos Estados Unidos.

    A discussão sobre Balogun pode desviar um pouco a atenção desse fato e pode ser motivo de comemoração antes da partida. O jogo, porém, será exaustivo e será um momento decisivo no legado desta equipe.

    “Se tivermos a possibilidade de levantar o troféu, não vamos nos lembrar disso quando o deixarmos”, disse Pochettino. “Vamos lembrar, sempre em nossos corações, da jornada que estamos vivendo juntos, dessa memória. É por isso que o legado não depende de um único resultado, de amanhã ganharmos ou não.”

    A jornada continua, então, e este é o maior passo nela. Exigirá toda a garra, luta e talento da Seleção dos EUA. Também exigirá cabeça fria, domínio do jogo e talvez um ou dois momentos de sorte ou qualidade. É, sem dúvida, um grande momento tanto para a Seleção dos EUA quanto para a Bélgica. Lidar com esse momento e com tudo o que ele traz será crucial para a busca de cada time por mais chances de construir um legado neste verão.

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