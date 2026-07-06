“Uma situação favorável para nós” - Folarin Balogun está de volta, Christian Pulisic deve entrar em campo e a seleção dos EUA de Mauricio Pochettino tem algo a provar: cinco pontos-chave contra a Bélgica

SEATTLE — Em entrevista coletiva antes da partida, Mauricio Pochettino admitiu que não estava totalmente ciente das repercussões da decisão da FIFA de suspender a punição de um jogo imposta a Folarin Balogun antes da partida de segunda-feira contra a Bélgica. O dia tinha sido uma verdadeira correria, disse ele. Entre o treino da equipe e as diversas outras demandas que teve de atender na véspera de uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo, ele mal teve tempo para comer.

“Viajar, tomar banho, comer rapidinho”, disse ele. “Comi metade de um burrito e tomei o café no carro.”

Pochettino, porém, tinha sua própria opinião sobre a decisão que mudou a preparação da seleção americana para a próxima partida das oitavas de final. Ele considerou a decisão acertada e uma vitória para o esporte — uma injustiça corrigida depois que os EUA já haviam sido punidos ao jogar 30 minutos com um jogador a menos contra a Bósnia e Herzegovina. A seu ver, o bom senso prevaleceu, com os dirigentes na sala de reuniões se sobrepondo aos da cabine de vídeo para garantir que um jogador tivesse sua chance de jogar.

“Para mim, não é algo a ser debatido”, disse ele. “É para parabenizar essa decisão. Isso é fantástico, não só para nós, porque teremos mais um jogador à disposição, mas para o futebol. Digo que é abrir a possibilidade de corrigir um pouco as decisões erradas.”

“Acho justa essa decisão de não nos punir mais”, disse ele, “porque acho que já foi o suficiente. Agora, vamos nos concentrar no jogo, e tudo o que podemos discutir são coisas que, na minha opinião, não estão ajudando o futebol. Precisamos estar concentrados e tentar, amanhã, enfrentar uma equipe muito boa como a Bélgica. Vai ser realmente difícil, e é uma situação justa para nós.”

Como diz Pochettino, há um jogo a ser disputado. Balogun pode jogar, sim, mas haverá muitos outros jogadores em campo com a capacidade e a vontade de ditar o ritmo da partida. Com isso em mente, o GOAL analisa cinco pontos-chave para a partida da seleção dos EUA contra a Bélgica...