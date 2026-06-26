Uma série assustadora e dois novos focos de tensão! O plano de Julian Nagelsmann na Copa do Mundo fracassou retumbantemente

“Tive a sensação de que eles queriam mais do que nós”, disse, por exemplo, Deniz Undav, que mais uma vez entrou apenas como reserva, mas desta vez não contribuiu em nada. Joshua Kimmich concordou “definitivamente” com ele. “É isso que mais me irrita”, afirmou o capitão, referindo-se à falta de emoção e determinação da seleção alemã. “Isso não pode acontecer conosco, independentemente da situação.”

Como se sabe, a situação antes desse último jogo da fase de grupos era extremamente confortável: a Alemanha já estava garantida como campeã do grupo após as duas vitórias contra Curaçao e a Costa do Marfim. Nagelsmann podia escolher livremente entre testar a equipe ou fazer rodízio, e os jogadores selecionados puderam entrar em campo sem pressão. Nesse sentido, é notável quantos pontos a serem melhorados se agravaram ou até mesmo surgiram de novo.

Além das duas mudanças forçadas na escalação inicial devido às indisponibilidades de Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown, o técnico da seleção alemã optou por não fazer rodízio. Sua escalação titular preferida deveria manter o ritmo, se entrosar para o restante do torneio e continuar alimentando a euforia que vem surgindo no país. Esse era o plano de Nagelsmann, que fracassou retumbantemente. Em vez disso, a seleção alemã apresentou sua pior atuação no torneio até o momento. Uma atuação que faz temer uma eliminação precoce nas oitavas de final na segunda-feira. Não importa contra qual terceiro colocado do grupo a equipe venha a enfrentar.