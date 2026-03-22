"Uma sensação incrível" — Nico O'Reilly em êxtase após marcar dois gols e conquistar a Carabao Cup pelo Manchester City

A derrota do time do norte de Londres significa que sua ambiciosa busca pelo quadruplo nesta temporada chegou oficialmente ao fim, embora o time continue sendo um forte candidato em outras três competições importantes. Infelizmente para os torcedores que viajaram para acompanhar o time, o clube continua com apenas duas vitórias na Copa da Liga, o menor número entre os clubes de elite da Inglaterra. Por outro lado, esta representa a nona vitória na competição para os vencedores, que conquistaram, de forma incrível, nove das dez finais que disputaram desde o início do torneio, em 1960. Esta vitória marca, de forma importante, o retorno ao pódio para o gigante de Manchester após um ano sem títulos, revigorando o elenco após sua histórica sequência de quatro títulos consecutivos da Premier League, que culminou em 2024.