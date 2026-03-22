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"Uma sensação incrível" — Nico O'Reilly em êxtase após marcar dois gols e conquistar a Carabao Cup pelo Manchester City
O'Reilly orquestra a vitória do City em Wembley
O'Reilly foi o herói indiscutível no domingo, levando sua equipe a uma vitória suada por 2 a 0 sobre o Arsenal. Jogando os 90 minutos completos, ele dominou a partida com 83 toques na bola e uma impressionante precisão de 86% nos passes, completando 43 de seus 50 passes. Além disso, ele demonstrou sua presença física ao vencer todas as três disputas aéreas que disputou. Seus momentos de glória chegaram aos 60 e 64 minutos, quando converteu suas duas únicas tentativas no alvo com cabeçadas brilhantes de dentro da área para garantir o troféu.
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O aniversariante está eufórico após marcar dois gols
Após o apito final, o jogador formado na base compartilhou seus pensamentos sobre esse momento histórico. Ele disse à Sky Sports: "Uma sensação incrível. Ganhar uma final, derrotar esse time que sabemos como é bom. Precisamos aproveitar esse momento, isso vai nos dar um bom impulso. Estou empolgado com o dia de hoje. Fiquei um pouco surpreso ao ver todos os torcedores comemorando daquele jeito quando marquei aqueles gols. É realmente uma sensação muito boa e um ótimo fim de semana de aniversário.” Transformar seus instintos de meio-campista de infância em gols de nível profissional no estádio nacional, diante de mais de 88 mil espectadores, tornou o momento verdadeiramente inesquecível.
As esperanças do Arsenal de conquistar o quadruplo foram frustradas pelo domínio do City
A derrota do time do norte de Londres significa que sua ambiciosa busca pelo quadruplo nesta temporada chegou oficialmente ao fim, embora o time continue sendo um forte candidato em outras três competições importantes. Infelizmente para os torcedores que viajaram para acompanhar o time, o clube continua com apenas duas vitórias na Copa da Liga, o menor número entre os clubes de elite da Inglaterra. Por outro lado, esta representa a nona vitória na competição para os vencedores, que conquistaram, de forma incrível, nove das dez finais que disputaram desde o início do torneio, em 1960. Esta vitória marca, de forma importante, o retorno ao pódio para o gigante de Manchester após um ano sem títulos, revigorando o elenco após sua histórica sequência de quatro títulos consecutivos da Premier League, que culminou em 2024.
- AFP
Guardiola bate novo recorde como técnico em Wembley
A mais recente conquista para sua reluzente vitrine de troféus consolida o status do clube do Etihad como a força dominante absoluta nesta competição nacional específica na última década. Somar o título de 2026 aos sucessos anteriores de 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021 comprova sua incrível consistência. A Carabao Cup é claramente o torneio favorito do técnico Pep Guardiola também, já que ele conquistou o troféu cinco vezes como técnico do City, estabelecendo um novo e brilhante recorde no futebol inglês. Ele supera Brian Clough, Sir Alex Ferguson e José Mourinho, que conquistaram quatro títulos cada um. Quando a chuva de confete azul finalmente caiu, foi um forte lembrete da capacidade inata do time de atuar sob pressão quando o título está diretamente em jogo.
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