Uma sensação entre os treinadores na Bundesliga? Oliver Glasner seria a “opção preferida” dos diretores esportivos

O problema para o Leverkusen: segundo a reportagem, Glasner não respondeu a uma consulta feita pelo clube. Com seu atual clube, o Crystal Palace, o austríaco está se preparando para a última rodada da Premier League contra o campeão Arsenal e para a final da Conference League na próxima semana contra o Rayo Vallecano.

A incerteza em torno de Glasner também significa que Hjulmand, alvo de críticas, permanecerá no cargo por enquanto. O dinamarquês tem contrato com o Bayer até 2027. Após a temporada decepcionante e a perda da vaga na Liga dos Campeões, porém, considera-se certo que o sucessor de Erik ten Hag também terá de sair após pouco menos de uma temporada.

Nesse contexto, o diretor esportivo Rolfes evitou, após o empate em 1 a 1 na última rodada da Bundesliga contra o Hamburger SV, manifestar apoio a Hjulmand, limitando-se a mencionar o contrato válido do técnico.