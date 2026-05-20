Ela chega a escrever que Glasner é a “opção preferida” dos diretores esportivos Fernando Carro (61) e Simon Rolfes (44).
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Uma sensação entre os treinadores na Bundesliga? Oliver Glasner seria a “opção preferida” dos diretores esportivos
O problema para o Leverkusen: segundo a reportagem, Glasner não respondeu a uma consulta feita pelo clube. Com seu atual clube, o Crystal Palace, o austríaco está se preparando para a última rodada da Premier League contra o campeão Arsenal e para a final da Conference League na próxima semana contra o Rayo Vallecano.
A incerteza em torno de Glasner também significa que Hjulmand, alvo de críticas, permanecerá no cargo por enquanto. O dinamarquês tem contrato com o Bayer até 2027. Após a temporada decepcionante e a perda da vaga na Liga dos Campeões, porém, considera-se certo que o sucessor de Erik ten Hag também terá de sair após pouco menos de uma temporada.
Nesse contexto, o diretor esportivo Rolfes evitou, após o empate em 1 a 1 na última rodada da Bundesliga contra o Hamburger SV, manifestar apoio a Hjulmand, limitando-se a mencionar o contrato válido do técnico.
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O contrato de Oliver Glasner com o Crystal Palace está chegando ao fim
Glasner estará disponível a partir do verão. Ele já havia anunciado, há meses, que deixaria o Palace ao final desta temporada. É nessa altura que seu contrato em Londres também chega ao fim. Desde então, seu nome tem sido cogitado em vários clubes de renome, mas as opções parecem estar se esvaindo.
No Chelsea FC, por exemplo, o ex-técnico do Bayern, Xabi Alonso (44), assumirá o comando a partir do verão, enquanto o Manchester United, campeão inglês em crise, encontrou estabilidade sob o comando do técnico interino Michael Carrick (44), e é provável que o ex-jogador profissional continue no cargo.
Glasner conhece muito bem a Bundesliga. Lá, ele treinou primeiro o VfL Wolfsburg (de 2019 a 2021) e, em seguida, trabalhou dois anos no Eintracht Frankfurt. Com o time de Hesse, ele conquistou a Liga Europa. Depois, partiu para a Inglaterra, onde Glasner conquistou de forma sensacional a FA Cup com o Crystal Palace e, em seguida, também venceu a Supercopa da Inglaterra.
Ele poderia ser a “garantia de sucesso” que o presidente da Bayer AG, Werner Wenning (79), segundo a Sport Bild, gostaria de apresentar agora, após as duas últimas decisões sobre o treinador.