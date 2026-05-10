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Eintracht Frankfurt v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

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Uma sensação após 20 anos no mesmo clube? O experiente técnico Frank Schmidt dá a entender que haverá uma grande surpresa

Bundesliga
Colônia x Heidenheim
Colônia
Heidenheim

Schmidt, sendo cristão, não é um torcedor radical, mas acredita em milagres. Após 20 anos no 1. FC Heidenheim, ele ainda consegue imaginar um novo desafio.

Seja na Bundesliga ou na divisão abaixo: uma coisa é certa: Frank Schmidt cumprirá seu contrato com o 1. FC Heidenheim, válido até 2027. Após 20 anos no clube da região do Brenz, porém, ele pretende encerrar sua carreira. Isso não significa, no entanto, que o técnico de 52 anos não consiga se imaginar assumindo o comando de outro clube, como ele mesmo explicou em uma entrevista.

  • "Mas, para ser totalmente sincero: ainda sinto aquele fogo dentro de mim para provar que também seria capaz em outro lugar. Talvez no exterior. Ou talvez eu abra um bar de tapas em Maiorca", disse Schmidt em entrevista ao jornal *Bild*.

    O técnico, que assumiu o comando do Heidenheim no outono de 2007 inicialmente de forma interina e logo de forma definitiva, não deu mais detalhes.

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    Vitória em Colônia: Heidenheim consegue mais uma chance

    Mas, antes disso, há a luta pela permanência na divisão. “Temos que vencer. Ponto final. O futebol pode ser assim tão simples”, disse Schmidt em entrevista publicada antes do jogo fora de casa do Heidenheim, no domingo, contra o 1. FC Köln.

    Dito e feito. A equipe de Schmidt derrotou o recém-promovido por 3 a 1 e, com isso, saiu da última posição da tabela pela primeira vez em meses. No 100º jogo de Schmidt na Bundesliga como técnico do FCH.

    Agora, a equipe chega ao final da temporada no próximo fim de semana empatada em pontos com o FC St. Pauli e o VfL Wolfsburg. O Heidenheim recebe o 1. FSV Mainz, enquanto Wolfsburg e St. Pauli se enfrentam em Hamburgo em um duelo direto. Com uma vitória e o resultado adequado na partida paralela, a equipe de Schmidt ainda poderia subir para a zona de rebaixamento. Isso seria...?


  • Frank Schmidt: “Manter a permanência na divisão seria um milagre”

    "Manter a categoria seria um milagre. Mas o que seria do ser humano se não acreditasse nisso?", disse Schmidt ao jornal *Bild*. "Sou cristão, evangélico. Mas não sou um ultra, se me permitem usar a gíria do futebol."

    Schmidt levou o Heidenheim da Oberliga Baden-Württemberg para a Regionalliga Süd. De lá, para a 3.ª Liga, onde, no quinto ano, conseguiu o acesso à 2.ª Liga.

    Depois de ter fracassado uma vez na repescagem, o FCH conseguiu, na nona tentativa, como campeão, o salto sensacional para a Bundesliga, onde, no primeiro ano, terminou em oitavo lugar e se classificou para a Conference League, e no ano passado conseguiu a permanência na divisão através da repescagem contra o SV Elversberg.   

  • Bundesliga 2025/26: A situação antes do confronto decisivo pelo rebaixamento


    Posição

    Equipe

    Jogos

    Gols

    Diferença

    Pontos

    15

    Werder Bremen

    33

    37:58

    -21

    32

    16

    VfL Wolfsburg

    33

    42:68

    -26

    26

    17

    1. FC Heidenheim

    33

    41:70

    -29

    26

    18

    FC St. Pauli

    33

    28:57

    -29

    26


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