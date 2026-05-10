Uma sensação após 20 anos no mesmo clube? O experiente técnico Frank Schmidt dá a entender que haverá uma grande surpresa

Mas, antes disso, há a luta pela permanência na divisão. “Temos que vencer. Ponto final. O futebol pode ser assim tão simples”, disse Schmidt em entrevista publicada antes do jogo fora de casa do Heidenheim, no domingo, contra o 1. FC Köln.

Dito e feito. A equipe de Schmidt derrotou o recém-promovido por 3 a 1 e, com isso, saiu da última posição da tabela pela primeira vez em meses. No 100º jogo de Schmidt na Bundesliga como técnico do FCH.

Agora, a equipe chega ao final da temporada no próximo fim de semana empatada em pontos com o FC St. Pauli e o VfL Wolfsburg. O Heidenheim recebe o 1. FSV Mainz, enquanto Wolfsburg e St. Pauli se enfrentam em Hamburgo em um duelo direto. Com uma vitória e o resultado adequado na partida paralela, a equipe de Schmidt ainda poderia subir para a zona de rebaixamento. Isso seria...?



