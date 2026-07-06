Uma segunda chance para Jack Grealish? Atualização sobre o futuro no Manchester City após o período de empréstimo ao Everton - com Enzo Maresca sucedendo Pep Guardiola no Etihad Stadium

A saída de Grealish do City, que parecia inevitável, foi adiada após a chegada de Maresca como sucessor de Pep Guardiola. O jogador de 30 anos parecia destinado a deixar o Etihad Stadium de forma definitiva neste verão, após passar a última temporada emprestado.

No entanto, Maresca comunicou à diretoria que deseja avaliar pessoalmente o ponta durante os próximos preparativos para a pré-temporada, conforme noticiado pelo TEAMtalk. Em vez de autorizar uma venda imediata por um valor baixo, o novo técnico italiano está totalmente disposto a dar ao ex-capitão do Aston Villa uma oportunidade genuína de reconquistar um lugar de destaque no elenco principal.



