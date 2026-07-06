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Moataz Bellah El Hadedy

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Uma segunda chance para Jack Grealish? Atualização sobre o futuro no Manchester City após o período de empréstimo ao Everton - com Enzo Maresca sucedendo Pep Guardiola no Etihad Stadium

Mercado da bola
J. Grealish
Manchester City
Everton
Premier League
E. Maresca

A chegada de Enzo Maresca pode oferecer a Jack Grealish a chance de renascer no Manchester City, segundo relatos. O jogador da seleção inglesa parecia destinado a uma saída definitiva neste verão, mas a mudança na direção do Etihad Stadium alterou drasticamente o panorama para o ponta de 30 anos.

  • Maresca suspende a saída de Grealish

    A saída de Grealish do City, que parecia inevitável, foi adiada após a chegada de Maresca como sucessor de Pep Guardiola. O jogador de 30 anos parecia destinado a deixar o Etihad Stadium de forma definitiva neste verão, após passar a última temporada emprestado.

    No entanto, Maresca comunicou à diretoria que deseja avaliar pessoalmente o ponta durante os próximos preparativos para a pré-temporada, conforme noticiado pelo TEAMtalk. Em vez de autorizar uma venda imediata por um valor baixo, o novo técnico italiano está totalmente disposto a dar ao ex-capitão do Aston Villa uma oportunidade genuína de reconquistar um lugar de destaque no elenco principal.


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  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Território familiar para Maresca

    Este não é um terreno desconhecido para o novo técnico. Maresca já trabalhou ao lado de Grealish como assistente de Guardiola, durante um período que muitos no clube ainda apontam como o ponto alto da passagem do ponta pelo City — 23 partidas como titular na Premier League, nas quais somou 12 gols e assistências.

    Maresca nutre um respeito de longa data por Grealish e continua convencido de que ainda há um potencial inexplorado — mais, em sua opinião, do que Grealish conseguiu demonstrar no capítulo final da era Guardiola.

  • Negociação com o Everton é suspensa

    A repentina mudança na diretoria forçou o Everton a adiar uma possível nova negociação, apesar do interesse contínuo em garantir os serviços de Grealish por mais uma temporada. Os Toffees continuam muito interessados em contratar o meia-atacante – possivelmente por meio de um segundo empréstimo consecutivo – mesmo após fecharem um acordo definitivo com o clube para contratar o jovem ponta do Chelsea, Tyrique George.

    Grealish passou a última temporada reconstruindo sua reputação de jogador de elite no Goodison Park, consolidando-se como um dos principais criadores de jogadas ao registrar seis assistências e dois gols em 18 partidas como titular na Premier League. Sua recuperação contínua só foi interrompida por uma trágica fratura no pé, que encerrou prematuramente e de forma infeliz sua campanha no campeonato nacional.

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  • Aston Villa v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Não há pressa para tomar uma decisão final

    O City não descartou totalmente a possibilidade de uma venda e ainda consideraria ofertas no final da janela de transferências, já que Grealish está entrando no último ano de contrato. Ainda assim, a posição do clube claramente se flexibilizou desde a chegada de Maresca, com o técnico querendo formar sua própria opinião sobre o jogador antes que qualquer saída receba sinal verde.

    O que parecia ser uma saída quase certa há pouco tempo se transformou em uma verdadeira segunda chance sob o comando de Maresca – embora o Everton, e possivelmente outros clubes, ainda não tenham desistido da disputa. Não se espera um veredicto sobre o destino de Grealish até o final da janela de transferências.

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