Falando após o anúncio, Xavi expressou sua profunda conexão emocional com a filosofia do Futebol Total que se originou nos Países Baixos. Ele afirmou: "Considero uma honra enorme me tornar o técnico da seleção holandesa. Como alguém que foi formado na base do FC Barcelona, com fortes influências de nomes como Johan Cruyff e Rinus Michels, sinto uma conexão especial com o futebol holandês."

O novo comandante fez questão de dar crédito rapidamente a várias lendas holandesas por seu próprio desenvolvimento, tanto como jogador quanto como técnico, durante sua passagem pelo Camp Nou. Xavi continuou: "Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês. Outros grandes treinadores, especialmente Louis van Gaal, sob o comando de quem fiz minha estreia no Barcelona, e Frank Rijkaard, também tiveram um papel importante na minha formação como jogador e técnico. Claro, o objetivo mais importante é e sempre será vencer, mas eu preferiria fazer isso de uma maneira que reflita essas características e que as pessoas possam apreciar. O potencial para isso existe, assim como uma base sólida sobre a qual construir."