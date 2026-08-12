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Uma revolução holandesa! Xavi Hernandez é nomeado técnico da Holanda em contrato de longo prazo, e o ex-treinador do Barcelona substitui Ronald Koeman
Xavi assina contrato de longa duração com a Holanda
Em uma movimentação que provocou ondas de choque no futebol europeu, a KNVB confirmou que Xavi é o novo técnico da Holanda. O catalão de 46 anos sucede Koeman, que saiu após a eliminação da Holanda para Marrocos na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo deste verão. Xavi assinou um contrato abrangente até 2030, garantindo que estará no comando tanto da Eurocopa de 2028, na Grã-Bretanha e Irlanda, quanto da Copa do Mundo de 2030.
Xavi se torna o 21º técnico estrangeiro a comandar a Holanda, mas, de forma notável, o primeiro desde que o austríaco Ernst Happel ocupou o cargo entre 1977 e 1978. Embora o ex-meio-campista do Barcelona leve sua própria comissão técnica de confiança para a KNVB, seguirá havendo uma forte presença doméstica na estrutura técnica.
- AFP
Um vínculo especial com o futebol holandês
Falando após o anúncio, Xavi expressou sua profunda conexão emocional com a filosofia do Futebol Total que se originou nos Países Baixos. Ele afirmou: "Considero uma honra enorme me tornar o técnico da seleção holandesa. Como alguém que foi formado na base do FC Barcelona, com fortes influências de nomes como Johan Cruyff e Rinus Michels, sinto uma conexão especial com o futebol holandês."
O novo comandante fez questão de dar crédito rapidamente a várias lendas holandesas por seu próprio desenvolvimento, tanto como jogador quanto como técnico, durante sua passagem pelo Camp Nou. Xavi continuou: "Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês. Outros grandes treinadores, especialmente Louis van Gaal, sob o comando de quem fiz minha estreia no Barcelona, e Frank Rijkaard, também tiveram um papel importante na minha formação como jogador e técnico. Claro, o objetivo mais importante é e sempre será vencer, mas eu preferiria fazer isso de uma maneira que reflita essas características e que as pessoas possam apreciar. O potencial para isso existe, assim como uma base sólida sobre a qual construir."
Direção da KNVB celebra nomeação histórica
A cúpula da KNVB demonstrou enorme orgulho por garantir uma figura tão renomada para substituir Koeman. A diretora de Futebol Profissional, Marianne van Leeuwen, destacou o pedigree de elite de Xavi como fator decisivo. Van Leeuwen afirmou: "Com Xavi, estamos trazendo alguém que conhece o mais alto nível do futebol internacional como jogador e treinador."
Nigel de Jong, diretor técnico da KNVB e ex-meio-campista do Manchester City, também compartilhou sua empolgação com a mudança tática. De Jong explicou: "Todo novo ciclo exige um novo olhar sobre onde queremos chegar, o que precisamos para isso e qual técnico de seleção disponível se encaixa melhor nisso."
- AFP
Dando sequência a uma histórica carreira como técnico
Esta nomeação marca o retorno de Xavi ao comando técnico depois de ele deixar o Barcelona em 2024 para ser substituído por Hansi Flick. Sua passagem pelo Camp Nou foi marcada pela conquista do título de La Liga na temporada 2022-23, quando coincidentemente sucedeu Koeman, assim como agora fez na seleção. Antes de seu retorno emocionante à Catalunha, Xavi iniciou sua trajetória como treinador em 2019, no Al-Sadd, do Catar.
Xavi fará sua estreia no banco da Holanda na quinta-feira, 24 de setembro, quando a equipe holandesa receberá a Alemanha em um duelo de destaque da Liga das Nações, na Johan Cruyff Arena. Esse confronto será o primeiro de uma série de partidas da fase de grupos para Xavi com a Holanda, que também vai enfrentar Sérvia e Grécia na competição.
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