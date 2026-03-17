Uma reviravolta impressionante! O conto de fadas do Bodo/Glimt na Liga dos Campeões chega ao fim, enquanto o Sporting CP, em grande forma, garante vaga nas quartas de final com uma reviravolta épica

Esta épica reviravolta lembra os feitos heróicos do clube nas quartas de final da Taça dos Vencedores de Copas de 1963-64 contra o Manchester United. Depois de sofrer uma pesada derrota por 4 a 1 em Old Trafford, o time reverteu a desvantagem de três gols com uma vitória impressionante por 5 a 0 em Lisboa e, por fim, conquistou o troféu naquela temporada. O time de Lisboa agora aguarda o vencedor do confronto entre Arsenal e Bayer Leverkusen para saber quem enfrentará na próxima fase. Embora a jornada termine para os estreantes, eles partem tendo conquistado imenso respeito, enquanto o time português retorna com firmeza à elite europeia.