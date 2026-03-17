Getty Images Sport
Traduzido por
Uma reviravolta impressionante! O conto de fadas do Bodo/Glimt na Liga dos Campeões chega ao fim, enquanto o Sporting CP, em grande forma, garante vaga nas quartas de final com uma reviravolta épica
Uma noite histórica europeia em Alvalade
A trajetória de conto de fadas do clube norueguês, proveniente de uma cidade pesqueira de cerca de 55 mil habitantes ao norte do Círculo Polar Ártico, chegou oficialmente ao fim. O Sporting protagonizou uma das reviravoltas mais notáveis da longa história da competição na noite de terça-feira, goleando seus adversários atônitos por 5 a 0 no Estádio José Alvalade. Os visitantes chegaram com uma confortável vantagem de 3 a 0 conquistada na partida de ida, no estádio Aspmyra, com capacidade para 8.000 pessoas. No entanto, enfrentaram um time da casa implacável, que dominou a posse de bola desde o apito inicial, provando que a grande desvantagem certamente não era insuperável.
- Getty Images Sport
Os Lions lideram a investida contra os azarões do Ártico
A reação ganhou força com os gols de Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, que abalaram a confiança dos visitantes. O momento decisivo aconteceu quando Luis Javier Suárez converteu com segurança um pênalti aos 78 minutos, empatando a série em 3 a 3 no placar agregado e levando a partida para a prorrogação. A equipe mais setentrional a disputar a competição, que já havia encantado o mundo do futebol ao derrotar Manchester City, Atlético de Madrid e Inter, de repente se viu como espectadora de sua própria eliminação. Apesar dos valentes esforços defensivos, não conseguiu conter as implacáveis investidas ofensivas.
Araújo e Nel garantem a vitória decisiva
Com o empate em equilíbrio delicado na prorrogação, Maximiliano Araújo emergiu como o grande herói aos 92 minutos. O lateral-esquerdo uruguaio avançou com tudo para marcar o gol decisivo, colocando o time da casa à frente no placar agregado pela primeira vez. Foi um golpe devastador para os noruegueses, que finalmente ficaram sem fôlego. À medida que o tempo se esgotava e os visitantes avançavam desesperadamente, Rafael Nel colocou a cereja no bolo ao marcar o quinto gol nos acréscimos, garantindo a classificação com uma impressionante vitória por 5 a 3 no placar agregado.
- Getty Images Sport
Os grandes nomes tomam nota da épica recuperação
Esta épica reviravolta lembra os feitos heróicos do clube nas quartas de final da Taça dos Vencedores de Copas de 1963-64 contra o Manchester United. Depois de sofrer uma pesada derrota por 4 a 1 em Old Trafford, o time reverteu a desvantagem de três gols com uma vitória impressionante por 5 a 0 em Lisboa e, por fim, conquistou o troféu naquela temporada. O time de Lisboa agora aguarda o vencedor do confronto entre Arsenal e Bayer Leverkusen para saber quem enfrentará na próxima fase. Embora a jornada termine para os estreantes, eles partem tendo conquistado imenso respeito, enquanto o time português retorna com firmeza à elite europeia.
Publicidade