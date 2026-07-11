Salah havia chegado a um acordo com o Liverpool FC, durante a última temporada, para uma saída antecipada no verão; após nove anos vestindo a camisa dos Reds, o egípcio está, portanto, sem clube desde 1º de julho.

O jogador de 34 anos havia se transferido da AS Roma para o Liverpool em 2017. Em 442 partidas disputadas pelos Reds em todas as competições, ele marcou 257 gols e deu 123 assistências.

Com a seleção egípcia, o atacante também participou recentemente da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Lá, os norte-africanos chegaram às oitavas de final, onde acabaram sendo derrotados por 2 a 3 pela Argentina, atual campeã mundial.