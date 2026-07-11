Segundo informações do The Athletic, o Sporting Kansas City entrou na disputa pelo jogador ofensivo de 34 anos e está de olho em uma transferência.
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Uma reviravolta espetacular? Após a saída do Liverpool, parece que surgiu uma nova opção de transferência para Mohamed Salah
Diz-se que, entre todos os representantes da Major League Soccer dos Estados Unidos, o clube do Meio-Oeste tem as melhores chances de fechar o negócio. No entanto, a transferência está longe de estar garantida.
Afinal, Salah continua preferindo permanecer na Europa ou dar o salto financeiramente lucrativo para a Arábia Saudita. No entanto, recentemente ficou tudo muito silencioso em relação a possíveis interessados — não há muitas opções se abrindo para o egípcio.
- AFP
Mohamed Salah deixou o Liverpool FC em 1º de julho
Salah havia chegado a um acordo com o Liverpool FC, durante a última temporada, para uma saída antecipada no verão; após nove anos vestindo a camisa dos Reds, o egípcio está, portanto, sem clube desde 1º de julho.
O jogador de 34 anos havia se transferido da AS Roma para o Liverpool em 2017. Em 442 partidas disputadas pelos Reds em todas as competições, ele marcou 257 gols e deu 123 assistências.
Com a seleção egípcia, o atacante também participou recentemente da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Lá, os norte-africanos chegaram às oitavas de final, onde acabaram sendo derrotados por 2 a 3 pela Argentina, atual campeã mundial.
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