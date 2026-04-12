Uma reviravolta... A diretoria do Liverpool está brincando com fogo antes do confronto contra o Paris Saint-Germain

Na famosa curva, a torcida ergueu um grande cartaz com uma mensagem clara: “Não ao aumento dos preços dos ingressos”.

Essa ação vem para dar início a uma ampla campanha de protesto contra a decisão da diretoria de aumentar os preços dos ingressos para a temporada em mais de 53 libras esterlinas (cerca de 60 euros) ao longo das próximas três temporadas, uma decisão que o site de torcedores “This Is Anfield” descreveu como uma “má escolha” e não uma “necessidade”.

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Jay McKeena, presidente do Conselho de Torcedores do Liverpool, disse: “Diante dessa decisão desnecessária de aumentar os preços dos ingressos, apesar de meses de negociações, os torcedores em Anfield começaram a se organizar. E deu instruções claras a todos os torcedores no sábado: ‘Não gastem nem um centavo’ dentro do estádio de Anfield”.

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Foi confirmado que os torcedores foram orientados a apoiar as lojas ao redor do estádio do Liverpool, em vez do próprio estádio, e a adiar a renovação dos ingressos para a temporada tanto quanto possível, além de retirar as famosas bandeiras da arquibancada.