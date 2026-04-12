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Uma reviravolta... A diretoria do Liverpool está brincando com fogo antes do confronto contra o Paris Saint-Germain

Liverpool x PSG
Liverpool
PSG
Liga dos Campeões
Liverpool x Fulham
Fulham
Premier League
England
França

Aviso severo sobre o retorno à situação de 2016

A torcida do Liverpool se prepara para um confronto decisivo com a diretoria do clube, após uma decisão inesperada tomada recentemente.

O Liverpool não está atendendo às expectativas da torcida nesta temporada, já que foi eliminado de todas as competições nacionais e ocupa atualmente a quinta posição na tabela da Premier League.

Resta aos Reds apenas a Liga dos Campeões, onde darão tudo de si para compensar a derrota por 2 a 0 sofrida na partida de ida das quartas de final contra o Paris Saint-Germain.

As duas equipes se enfrentam na partida de volta na próxima terça-feira, no estádio de Anfield.

  • Uma longa batalha

    A diretoria do Liverpool anunciou o aumento dos preços dos ingressos e dos abonos de temporada. No sábado, o estádio de Anfield testemunhou o início de um protesto organizado durante a vitória sobre o Fulham, em uma ação que pode se prolongar e afetar o clima nas arquibancadas.

    Ontem, a torcida deu início a uma batalha que se prevê longa e difícil, segundo a rede francesa RMC.

    Embora a equipe do técnico Arne Slot tenha vencido o Fulham por 2 a 0 e recuperado um pouco da confiança após três derrotas consecutivas, a última delas contra o Paris Saint-Germain, o clima nas arquibancadas não foi de comemoração.

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    • Publicidade

  • Um contra-ataque... Proibição de gastos em Anfield

    Na famosa curva, a torcida ergueu um grande cartaz com uma mensagem clara: “Não ao aumento dos preços dos ingressos”.

    Essa ação vem para dar início a uma ampla campanha de protesto contra a decisão da diretoria de aumentar os preços dos ingressos para a temporada em mais de 53 libras esterlinas (cerca de 60 euros) ao longo das próximas três temporadas, uma decisão que o site de torcedores “This Is Anfield” descreveu como uma “má escolha” e não uma “necessidade”.

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    Jay McKeena, presidente do Conselho de Torcedores do Liverpool, disse: “Diante dessa decisão desnecessária de aumentar os preços dos ingressos, apesar de meses de negociações, os torcedores em Anfield começaram a se organizar. E deu instruções claras a todos os torcedores no sábado: ‘Não gastem nem um centavo’ dentro do estádio de Anfield”.

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    Foi confirmado que os torcedores foram orientados a apoiar as lojas ao redor do estádio do Liverpool, em vez do próprio estádio, e a adiar a renovação dos ingressos para a temporada tanto quanto possível, além de retirar as famosas bandeiras da arquibancada.

  • Medidas em andamento... enquanto se aguarda as negociações

    Essas medidas permanecerão em vigor até que sejam iniciadas novas negociações com a diretoria.

    A campanha de boicote baseia-se na sólida situação financeira do clube, já que o Liverpool registrou receitas recordes de 703 milhões de libras esterlinas (mais de 800 milhões de euros) no último ano fiscal.

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    Jay McKeena, porta-voz do grupo “Spirit of Shankly”, disse: “Os ingressos chegaram a 70 libras esterlinas (80 euros), e os abonos de temporada custam mais de 1.000 libras esterlinas (cerca de 1.150 euros), enquanto, ao mesmo tempo, o Liverpool registra lucros maiores do que nunca”.

    Vale lembrar que a torcida já havia protestado em 2016 contra o aumento dos preços dos ingressos para a temporada, o que levou ao congelamento dos preços por oito temporadas.

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