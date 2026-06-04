Segundo essas informações, o presidente Florentino Pérez e José Mourinho, que muito provavelmente retornará como técnico, estariam bastante interessados no zagueiro croata. Pouco antes das tão esperadas eleições presidenciais, Pérez travou uma verdadeira disputa de lances com seu adversário, Enrique Riquelme, sobre reforços para o Real. Nessa ocasião, Pérez prometeu, caso fosse reeleito, além da contratação de Mourinho, também a transferência de Ibrahima Konaté, que, segundo relatos coincidentes da mídia, chegará sem custo de transferência do Liverpool FC.

No entanto, os planos para a nova defesa aparentemente ainda não estão concluídos. Especialmente porque Gvardiol também poderia atuar na lateral esquerda, uma posição que deixou a desejar na última temporada. Álvaro Carreras, contratado antes do início da temporada por 50 milhões de euros do Benfica de Lisboa como o jogador preferido de Xabi Alonso — demitido após pouco mais de seis meses —, ficou bem aquém das expectativas. Ferland Mendy sofreu mais uma lesão grave e ficará fora por vários meses, e David Alaba deixará o clube sem custo de transferência.

Riccardo Calafiori, do Arsenal, também poderia assumir uma possível dupla função. Segundo informações do especialista em transferências Fabrizio Romano, o Real também estaria interessado no italiano. De acordo com ele, já teria havido um contato entre as duas partes há algumas semanas. No entanto, uma contratação provavelmente não será uma tarefa fácil — assim como no caso de Gvardiol.