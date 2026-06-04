De acordo com a emissora de rádio espanhola Onda Cero, o Real Madrid entrou na disputa por Josko Gvardiol, do Manchester City, que recentemente também havia sido associado ao Bayern de Munique.
Traduzido por
Uma reformulação total na defesa e ainda mais concorrência para Antonio Rüdiger? O Real Madrid parece estar de olho em mais dois zagueiros de renome
Segundo essas informações, o presidente Florentino Pérez e José Mourinho, que muito provavelmente retornará como técnico, estariam bastante interessados no zagueiro croata. Pouco antes das tão esperadas eleições presidenciais, Pérez travou uma verdadeira disputa de lances com seu adversário, Enrique Riquelme, sobre reforços para o Real. Nessa ocasião, Pérez prometeu, caso fosse reeleito, além da contratação de Mourinho, também a transferência de Ibrahima Konaté, que, segundo relatos coincidentes da mídia, chegará sem custo de transferência do Liverpool FC.
No entanto, os planos para a nova defesa aparentemente ainda não estão concluídos. Especialmente porque Gvardiol também poderia atuar na lateral esquerda, uma posição que deixou a desejar na última temporada. Álvaro Carreras, contratado antes do início da temporada por 50 milhões de euros do Benfica de Lisboa como o jogador preferido de Xabi Alonso — demitido após pouco mais de seis meses —, ficou bem aquém das expectativas. Ferland Mendy sofreu mais uma lesão grave e ficará fora por vários meses, e David Alaba deixará o clube sem custo de transferência.
Riccardo Calafiori, do Arsenal, também poderia assumir uma possível dupla função. Segundo informações do especialista em transferências Fabrizio Romano, o Real também estaria interessado no italiano. De acordo com ele, já teria havido um contato entre as duas partes há algumas semanas. No entanto, uma contratação provavelmente não será uma tarefa fácil — assim como no caso de Gvardiol.
- Getty Images Sport
Gvardiol acabou de acabar com as especulações
O contrato de Calafiori com os Gunners vai até 2029. No entanto, o fato de ele não ter sido titular indiscutível sob o comando de Mikel Arteta na última temporada é um indício a favor de uma transferência. Na final da Liga dos Campeões, ele ficou no banco durante os 120 minutos completos. Gvardiol, por outro lado, era titular sob o comando de Pep Guardiola, antes de fraturar a tíbia no início do ano.
Ele ressaltou isso novamente recentemente, quando Gvardiol, que ainda está vinculado aos Skyblues até 2028, se pronunciou pela primeira vez ao TheCroatian sobre as especulações em torno de uma transferência: “Todos nós ouvimos os diversos rumores. Estou feliz no meu clube, tenho tudo o que preciso. Antes da lesão, jogava todas as partidas. Depois da Copa do Mundo, vamos ver o que acontece.” Com a saída de Guardiola, as cartas no ManCity estão, de qualquer forma, sendo baralhadas de novo para a nova temporada. Segundo relatos coincidentes da mídia, Enzo Maresca assumirá o cargo.
Real: Dumfries também deve chegar – o futuro de Rüdiger ainda não está oficialmente definido
Além disso, o Real também pretende reforçar a posição de lateral-direito, já que o ícone do clube, Dani Carvajal, deixará o time e Trent Alexander-Arnold ainda não representa o reforço esperado. Nesse sentido, a balança teria penderado a favor de Denzel Dumfries, do Inter de Milão. Conforme relata Romano, os Blancos fariam uso de uma cláusula de rescisão no valor de 20 milhões de euros.
Assim, a linha de quatro defensores, normalmente preferida por Mourinho, poderia contar com três novos reforços na próxima temporada. Pelo que se sabe até o momento, Dean Huijsen, Eder Militão (atualmente lesionado), Raul Asencio e Antonio Rüdiger disputariam a segunda vaga na zaga. Este último, porém, precisaria primeiro renovar seu contrato, que está chegando ao fim. Recentemente, a Sky noticiou um acordo para um contrato de um ano. No entanto, caso realmente chegue mais um zagueiro central além de Konaté, haveria um excesso de oferta na zaga e, consequentemente, uma acirrada disputa por vagas.