“Uma quantia absurda” - o valor de 130 milhões de libras pedido por Morgan Rogers deixa lenda do Arsenal pasmo, enquanto os Gunners são associados a uma operação de transferência recorde envolvendo o Aston Villa

O mercado de transferências atingiu novos patamares de inflação, e os últimos números relacionados a Rogers deixaram um ícone do Arsenal sem palavras. Depois de ser informado sobre o valor astronômico de 130 milhões de libras que, segundo relatos, teria sido estabelecido pelo Aston Villa, Emmanuel Petit ficou em silêncio antes de fazer uma avaliação contundente do mercado atual.

“É uma quantia ridícula de dinheiro. Quero dizer, desde que ultrapassamos o limite de 100 milhões de libras... Todos os dias, vejo valores de transferência de jogadores que (me fazem dizer): ‘Uau, meu Deus’. Se você está disposto a gastar esse tipo de dinheiro em um único jogador que pode fazer a diferença... Foi o que aconteceu com Declan Rice, ele tem se saído bem, muito bem. Mas desejo toda a sorte do mundo a ele, porque esse tipo de valor de transferência é uma pressão enorme sobre os ombros”, explicou Petit à talkSPORT.



