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“Uma quantia absurda” - o valor de 130 milhões de libras pedido por Morgan Rogers deixa lenda do Arsenal pasmo, enquanto os Gunners são associados a uma operação de transferência recorde envolvendo o Aston Villa
Petit fica surpreso com a avaliação recorde
O mercado de transferências atingiu novos patamares de inflação, e os últimos números relacionados a Rogers deixaram um ícone do Arsenal sem palavras. Depois de ser informado sobre o valor astronômico de 130 milhões de libras que, segundo relatos, teria sido estabelecido pelo Aston Villa, Emmanuel Petit ficou em silêncio antes de fazer uma avaliação contundente do mercado atual.
“É uma quantia ridícula de dinheiro. Quero dizer, desde que ultrapassamos o limite de 100 milhões de libras... Todos os dias, vejo valores de transferência de jogadores que (me fazem dizer): ‘Uau, meu Deus’. Se você está disposto a gastar esse tipo de dinheiro em um único jogador que pode fazer a diferença... Foi o que aconteceu com Declan Rice, ele tem se saído bem, muito bem. Mas desejo toda a sorte do mundo a ele, porque esse tipo de valor de transferência é uma pressão enorme sobre os ombros”, explicou Petit à talkSPORT.
- AFP
O Arsenal identifica Rogers como principal alvo
Apesar dos custos astronômicos envolvidos, Arteta estaria determinado a trazer o jogador de 23 anos para o Emirates Stadium. O clube do norte de Londres definiu oficialmente Rogers como seu principal alvo de transferência neste verão, na tentativa de dar continuidade ao sucesso recente na Premier League.
Embora as notícias sugiram que o valor da transação possa quebrar o recorde britânico de transferências, Rogers continua focado em suas obrigações com a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026. O atacante estaria aberto a uma transferência para o atual campeão da Premier League, embora o Aston Villa não tenha pressa em vender um jogador que tem contrato com o clube até junho de 2031.
A alternativa de Nico Williams
Se a negociação com o Rogers se mostrar muito cara ou complexa, Petit tem uma alternativa bem específica em mente. O francês instou seu ex-clube a voltar sua atenção para a Espanha e para o craque do Athletic Club, Nico Williams, que se destacou na Euro 2024.
“Venho dizendo isso há um ano e repeti novamente na semana passada. Nico Williams, eu adoro ele”, admitiu Petit. Williams, que recentemente assinou um contrato de longo prazo em Bilbao, válido até 2035, continua sendo um dos alas mais cotados da Europa. No entanto, até o momento, os Gunners não demonstraram nenhum interesse concreto pelo jogador de 23 anos, concentrando-se, em vez disso, na contratação de Rogers.
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O efeito cascata financeiro no Villa Park
A alta avaliação do Aston Villa não se deve apenas ao talento do jogador; trata-se também de uma jogada estratégica para administrar seus próprios compromissos financeiros. O clube deve arcar com uma cláusula de 20% sobre a futura venda a ser paga ao Middlesbrough, decorrente da transferência do jogador em 2024. Ao estabelecer o valor mínimo em 130 milhões de libras, o Villa garante que manterá um lucro líquido significativo mesmo após pagar a equipe da Championship.
A situação também gerou rumores sobre possíveis saídas do Emirates. Para financiar uma transferência dessa magnitude, o Arsenal talvez tenha que considerar ofertas por seus astros atuais, com especulações continuando a cercar o futuro de Gabriel Martinelli. Sabe-se que Unai Emery é um admirador de longa data do brasileiro, o que acrescenta mais um elemento de intriga às negociações em andamento entre os dois rivais da Premier League.