Uma promessa que começa a se tornar realidade... Vinícius marca o momento decisivo que o Brasil tanto esperava

Em uma noite que ficará gravada na memória dos fãs de futebol, a seleção brasileira conseguiu reverter o placar, passando de uma desvantagem de um gol contra o Japão para uma vitória dramática por 2 a 1, depois de marcar o gol da vitória aos seis minutos do tempo de acréscimo, garantindo assim a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma das partidas mais emocionantes do torneio até o momento.

Embora a vitória tenha sido coletiva, o equilíbrio da partida inclinou-se gradualmente para um único astro: Vinícius Júnior, que desempenhou o papel de verdadeiro contrapeso no sistema brasileiro, seja por seus movimentos constantes, seja pela ameaça permanente que representava para a defesa japonesa, seja pela sua presença mental, que deu à seleção de seu país uma clara vantagem nos momentos mais difíceis do confronto.

Após um primeiro tempo perfeito, a capacidade da seleção japonesa de exercer a pressão alta com a mesma eficiência diminuiu e, com o passar do tempo, as diferenças físicas começaram a ficar evidentes.

A seleção japonesa tornou-se mais frágil, e seus jogadores não conseguiram manter a posse de bola por longos períodos, além de perderem a maioria dos duelos individuais, o que deu ao Brasil a oportunidade de impor seu domínio total sobre a partida.

Os jogadores da Seleção aproveitaram esse recuo da melhor maneira possível, intensificando os ataques pelas laterais e com cruzamentos, enquanto Bruno Guimarães conseguiu romper a defesa japonesa com um passe decisivo e brilhante, abrindo caminho para Gabriel Martinelli marcar o gol da vitória.