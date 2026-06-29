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Vini Jr Brazil HIC 2-1GOAL

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Uma promessa que começa a se tornar realidade... Vinícius marca o momento decisivo que o Brasil tanto esperava

Especiais e Opinião
Vinicius Junior
Brasil x Japão
Brasil
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Copa do Mundo
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Argélia

O Japão desmoronou e o Brasil sorriu

Em uma noite que ficará gravada na memória dos fãs de futebol, a seleção brasileira conseguiu reverter o placar, passando de uma desvantagem de um gol contra o Japão para uma vitória dramática por 2 a 1, depois de marcar o gol da vitória aos seis minutos do tempo de acréscimo, garantindo assim a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma das partidas mais emocionantes do torneio até o momento.

Embora a vitória tenha sido coletiva, o equilíbrio da partida inclinou-se gradualmente para um único astro: Vinícius Júnior, que desempenhou o papel de verdadeiro contrapeso no sistema brasileiro, seja por seus movimentos constantes, seja pela ameaça permanente que representava para a defesa japonesa, seja pela sua presença mental, que deu à seleção de seu país uma clara vantagem nos momentos mais difíceis do confronto.

Após um primeiro tempo perfeito, a capacidade da seleção japonesa de exercer a pressão alta com a mesma eficiência diminuiu e, com o passar do tempo, as diferenças físicas começaram a ficar evidentes.

A seleção japonesa tornou-se mais frágil, e seus jogadores não conseguiram manter a posse de bola por longos períodos, além de perderem a maioria dos duelos individuais, o que deu ao Brasil a oportunidade de impor seu domínio total sobre a partida.

Os jogadores da Seleção aproveitaram esse recuo da melhor maneira possível, intensificando os ataques pelas laterais e com cruzamentos, enquanto Bruno Guimarães conseguiu romper a defesa japonesa com um passe decisivo e brilhante, abrindo caminho para Gabriel Martinelli marcar o gol da vitória.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Números que confirmam o domínio brasileiro

    Os números refletiram a grande diferença entre as duas seleções ao longo da partida. O Brasil teve 69% de posse de bola contra apenas 31% do Japão, e o valor dos gols esperados (xG) foi de 1,72 contra apenas 0,23 da seleção japonesa — uma diferença que revela a magnitude do domínio ofensivo imposto pelos jogadores de Carlo Ancelotti.

    A seleção brasileira criou quatro chances claras de gol, enquanto a seleção japonesa não conseguiu criar nenhuma chance perigosa durante toda a partida.

    Além disso, os jogadores brasileiros chutaram 19 vezes a gol, contra apenas cinco chutes do Japão, e o goleiro japonês foi obrigado a defender quatro tentativas perigosas, enquanto o goleiro brasileiro interveio apenas uma vez.

    Nas jogadas de bola parada, a seleção brasileira teve seis escanteios, contra apenas dois do adversário.

    A superioridade do Brasil não se limitou apenas ao aspecto ofensivo, mas se estendeu ao controle total do ritmo da partida.

    Os jogadores da Seleção completaram 682 passes, contra apenas 315 do Japão, o que reflete a grande diferença na posse de bola e na construção de jogadas.

    Além disso, a seleção brasileira registrou 12 intervenções defensivas contra dez do Japão, enquanto cometeu apenas quatro faltas, em comparação com as 13 cometidas pelos jogadores da seleção japonesa.

    Já no que diz respeito à disciplina, os jogadores do Brasil receberam dois cartões amarelos, contra três do Japão.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vinícius... o astro de Libra

    Mais uma vez, Vinícius Júnior provou ser o jogador capaz de mudar o rumo da partida, mesmo quando seu nome não aparece na lista dos artilheiros.

    O ponta do Real Madrid recebeu uma nota de 7,6, segundo o site “Sofascore”, após disputar a partida inteira e apresentar um desempenho que reflete sua verdadeira influência no esquema da seleção brasileira.

    Apesar de não ter marcado nenhum gol, sua média de gols esperados (xG) foi de 0,22, enquanto o valor de gols esperados no gol (xGOT) chegou a 0,65.

    Ele chutou três vezes, sendo que duas dessas tentativas acertaram entre os postes e a trave, enquanto uma delas bateu na trave; outra foi defendida pelo goleiro japonês, e ele ainda desperdiçou uma chance clara de gol.

    Vinícius foi a principal ameaça à defesa japonesa. Ele tocou na bola 62 vezes, errando apenas um toque, tentou driblar em seis ocasiões, sendo bem-sucedido em três delas, e sofreu três faltas, apesar de ter perdido a posse da bola 15 vezes devido às suas tentativas contínuas de romper a defesa.

    Ele conduziu a bola 25 vezes, percorrendo uma distância total de 204,7 metros, dos quais 123,6 metros avançando com a bola, enquanto seu avanço efetivo foi de 57,9 metros, e sua corrida mais longa foi de 16,3 metros.

    O impacto de Vinícius não se limitou ao ataque; ele também desempenhou um papel importante na criação de oportunidades. Ele deu dois passes decisivos e fez sete cruzamentos, sendo que um deles chegou perfeitamente a um companheiro.

    Além disso, ele completou 35 passes corretos de um total de 39, com uma taxa de sucesso de 90%, a maioria deles no campo da seleção japonesa, além de ter executado com perfeição dois passes longos.

    Apesar de sua vocação ofensiva, Vinícius não se esqueceu das tarefas defensivas. Ele fez uma interceptação bem-sucedida, recuperou a posse de bola uma vez, disputou 11 duelos terrestres, dos quais venceu seis, e sofreu apenas uma drible durante toda a partida.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma promessa que começa a se tornar realidade

    Antes do início da Copa do Mundo, Vinícius fez uma declaração que gerou muita polêmica, ao afirmar que, se marcasse quatro ou cinco gols e levasse o Brasil ao título mundial, todos mudariam a visão que tinham sobre sua carreira na seleção e considerariam que tudo o que havia acontecido até então não passava de uma preparação para o momento da verdadeira explosão.

    Hoje, parece que essa promessa está gradualmente se tornando realidade. Ele marcou quatro gols nas primeiras quatro partidas, tornou-se o jogador mais influente no ataque da Seleção Brasileira e teve participação decisiva nos momentos mais difíceis da equipe.

    Além disso, Vinícius se tornou o primeiro jogador brasileiro a marcar quatro gols em uma única edição da Copa do Mundo desde Neymar em 2014, em uma clara indicação da passagem do bastão da liderança ofensiva na seleção da Samba.

    O próprio Neymar reconheceu isso após a vitória sobre a Escócia na fase de grupos, afirmando que Vinícius se tornou a principal estrela da seleção e o jogador que oferece soluções ao Brasil quando as partidas ficam complicadas.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O ponto de virada esperado

    Vinícius sempre foi alvo de críticas por seu desempenho na seleção, em comparação com o que apresenta no Real Madrid. Mas a Copa do Mundo atual parece ser o ponto de virada pelo qual ele esperava há muito tempo.

    O jogador já afirmou mais de uma vez que passou por fases em que não conseguiu mostrar seu verdadeiro potencial com a camisa da Seleção Brasileira, mas sempre acreditou que o momento certo chegaria e que o que aprendeu no Real Madrid acabaria se refletindo em seu desempenho internacional. E parece que esse momento já chegou de fato.

    O valor de Vinícius não reside apenas em seus gols, mas em sua influência total no desenrolar da partida. Ele obriga os adversários a dedicarem mais de um jogador para marcá-lo, cria espaços para seus companheiros e transmite sua confiança ao restante da equipe, o que confere à Seleção Brasileira uma vantagem tanto psicológica quanto técnica ao mesmo tempo.

    Por isso, Vinícius não é mais apenas um ponta veloz ou um artilheiro, mas tornou-se a estrela decisiva que faz a balança pender a favor do Brasil sempre que as partidas ficam mais acirradas.

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