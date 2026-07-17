Desde 1956, o melhor jogador de futebol do mundo é premiado anualmente com a Bola de Ouro. O prêmio é concedido pela revista especializada francesa *France Football*, que mantém um site e contas nas redes sociais dedicados exclusivamente à Bola de Ouro. A maioria das publicações recebe algumas centenas de curtidas e algumas dezenas de comentários.
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Uma postagem nas redes sociais acirra os debates! Desenvolvimentos emocionantes na disputa pela Bola de Ouro
O caso foi diferente em uma postagem da tarde de quinta-feira, na qual foi levantada a seguinte questão: “É possível ganhar a Bola de Ouro sem jogar por um clube europeu?” No link anexado, a resposta é formulada com muitas palavras, mas, naturalmente, é: sim. A postagem é ilustrada com uma foto de Cristiano Ronaldo. O pano de fundo, porém, são, naturalmente, as atuações excepcionais de Lionel Messi na Copa do Mundo.
A postagem recebeu milhares de curtidas, e nos comentários surgiram grandes debates sobre as chances de Messi (e sobre a imagem escolhida). Será que isso foi uma indicação de que o argentino de 39 anos, do Inter de Miami, receberá pela nona vez a Bola de Ouro na cerimônia de gala em 26 de outubro, em Londres? No fim das contas, a decisão está nas mãos de 100 jornalistas esportivos com direito a voto, um de cada um dos 100 países melhor classificados no ranking mundial da FIFA.
Lionel Messi levou a Argentina sozinho à final da Copa do Mundo
Até o momento, apenas uma vez um jogador que atua fora da Europa ganhou a Bola de Ouro: Lionel Messi, em 2023, logo após sua transferência para o Inter de Miami. No entanto, ele foi homenageado na época pela temporada 2022/23, na qual ainda jogava pelo Paris Saint-Germain. O motivo de sua escolha, porém, foi naturalmente o título da Copa do Mundo com a Argentina, em dezembro de 2022.
Antes do início desta Copa do Mundo, considerava-se que Messi praticamente não tinha chances. Embora tenha marcado muitos gols pelo Miami e conquistado a MLS, esse título não tem relevância no cenário internacional. No entanto, Messi levou a Argentina praticamente sozinho à final com oito gols e quatro assistências, onde a Espanha o aguarda neste domingo. Nas casas de apostas, Messi já é o favorito ao Ballon d’Or. Se ele realmente receber o prêmio, seria, no fim das contas, a recompensa por exatamente oito partidas da Copa do Mundo. Com a final, o período de avaliação termina oficialmente.
Antes das semifinais, Harry Kane, da Inglaterra, e Kylian Mbappé, da França, ainda eram considerados os principais favoritos. Ambos tiveram temporadas individuais excepcionais, mas não conseguiram conquistar a Liga dos Campeões com seus clubes, o Bayern de Munique e o Real Madrid. Com a eliminação de cada um nas semifinais da Copa do Mundo, eles também saem de mãos vazias do segundo grande torneio do ano. Mas quem deve lhes dar esperança é justamente Messi. Ele conquistou a Bola de Ouro em 2010, em um ano de Copa do Mundo, sem ter vencido nem o torneio nem a Liga dos Campeões.
- AFP
Lionel Messi não se tornaria o campeão mais velho
Entre os candidatos realistas ao título deste ano, além de Messi, resta apenas o espanhol Lamine Yamal. Com o FC Barcelona, o jogador de 19 anos conquistou, afinal, o campeonato espanhol, mas na Copa do Mundo ele ficou, até o momento, aquém das expectativas. O único candidato minimamente realista do Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, é o atual campeão Ousmane Dembélé.
Jude Bellingham e Michael Olise provavelmente estão fora da disputa por terem ficado de fora da final da Copa do Mundo. Algumas casas de apostas já incluíram o espanhol Rodri (vencedor de 2024) em suas listas de favoritos, embora ele venha de uma temporada decepcionante com o Manchester City.
Caso Messi, aos 39 anos, conquiste a Bola de Ouro pela nona vez, ele ampliaria ainda mais sua liderança no ranking histórico. Em segundo lugar vem seu eterno rival, Ronaldo, com cinco prêmios. No entanto, Messi não se tornaria o vencedor mais velho da história; esse título pertence ao primeiro vencedor de 1956, o ícone do futebol inglês Stanley Matthews, que tinha 41 anos na época.
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