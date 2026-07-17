Uma postagem nas redes sociais acirra os debates! Desenvolvimentos emocionantes na disputa pela Bola de Ouro

Até o momento, apenas uma vez um jogador que atua fora da Europa ganhou a Bola de Ouro: Lionel Messi, em 2023, logo após sua transferência para o Inter de Miami. No entanto, ele foi homenageado na época pela temporada 2022/23, na qual ainda jogava pelo Paris Saint-Germain. O motivo de sua escolha, porém, foi naturalmente o título da Copa do Mundo com a Argentina, em dezembro de 2022.

Antes do início desta Copa do Mundo, considerava-se que Messi praticamente não tinha chances. Embora tenha marcado muitos gols pelo Miami e conquistado a MLS, esse título não tem relevância no cenário internacional. No entanto, Messi levou a Argentina praticamente sozinho à final com oito gols e quatro assistências, onde a Espanha o aguarda neste domingo. Nas casas de apostas, Messi já é o favorito ao Ballon d’Or. Se ele realmente receber o prêmio, seria, no fim das contas, a recompensa por exatamente oito partidas da Copa do Mundo. Com a final, o período de avaliação termina oficialmente.

Antes das semifinais, Harry Kane, da Inglaterra, e Kylian Mbappé, da França, ainda eram considerados os principais favoritos. Ambos tiveram temporadas individuais excepcionais, mas não conseguiram conquistar a Liga dos Campeões com seus clubes, o Bayern de Munique e o Real Madrid. Com a eliminação de cada um nas semifinais da Copa do Mundo, eles também saem de mãos vazias do segundo grande torneio do ano. Mas quem deve lhes dar esperança é justamente Messi. Ele conquistou a Bola de Ouro em 2010, em um ano de Copa do Mundo, sem ter vencido nem o torneio nem a Liga dos Campeões.