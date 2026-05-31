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Uma possível contratação de Viktor Gyokeres? Previsão de transferência do Arsenal após a derrota na final da Liga dos Campeões - com o campeão da Premier League apontado para reforçar-se em duas áreas
Keown pede reforços para o ataque
Após a derrota nos pênaltis na Puskas Arena, Keown identificou o ataque como a principal área a ser melhorada. O ex-zagueiro acredita que, embora o elenco atual tenha tido um desempenho admirável ao pôr fim a um jejum de 22 anos sem títulos nacionais, a distância em relação à elite europeia exige mais investimentos em jogadores de alta qualidade capazes de virar o jogo.
Em entrevista à TNT Sports, Keown destacou duas posições específicas nas quais ele acha que os Gunners precisam se reforçar. “Eles podem voltar a analisar a posição de atacante. Kai Havertz jogou os 90 minutos hoje à noite, mas foi apenas o segundo jogo completo que ele terminou em 18 meses. Para Viktor Gyokeres, foi uma noite difícil, então essa pode ser uma área que o Arsenal analise. Talvez a ala esquerda também. Mikel Arteta vai reforçar o time, não há dúvida disso”, explicou ele.
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Lutas pelos Gyokeres
Os holofotes estão, de fato, voltados para Gyokeres, que chegou no verão passado em uma transferência de 64 milhões de libras, mas teve uma primeira temporada de altos e baixos no Emirates Stadium. O jogador da seleção sueca ficou de fora do time titular no jogo mais importante da história recente do clube, o que ressalta uma possível falta de confiança do técnico em momentos decisivos. Embora Havertz tenha marcado um gol em Budapeste, seus contínuos problemas físicos limitaram sua participação a apenas sete partidas como titular na Premier League nesta temporada.
O ícone do Liverpool, Steven Gerrard, concordou com Keown quanto à profundidade do elenco. “Acho que eles precisam”, acrescentou Gerrard. “Este foi o 63º jogo do Arsenal na temporada. Você precisa de mais de um atacante de ponta, talvez até mais de dois. É preciso renovar constantemente; conserte o telhado enquanto o sol brilha. O Arsenal está em uma posição magnífica, uma posição magnífica. Mas o nível e a quantidade de jogos significam que você precisa continuar reforçando o elenco e dispensando jogadores que atingiram seu limite ou parecem estar em declínio.”
Arteta exige ambição para a janela de transferências de verão
Arteta parece concordar com a necessidade de sangue novo, pedindo à diretoria do Arsenal que seja “muito inteligente” e que “demonstre ambição” durante a próxima janela de transferências. O espanhol reconheceu que o PSG é atualmente o melhor time do mundo, depois que os Gunners ficaram com apenas 24,7% de posse de bola durante a final.
“Nós [vamos] começar a tomar algumas decisões muito importantes se quisermos alcançar outro nível”, disse Arteta aos repórteres. “E vamos ter que mostrar essa ambição porque somos mais do que capazes de fazer isso, mas isso vai exigir que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.”
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Lidando com a dor da punição
A derrota foi ainda mais amarga devido ao desenrolar da disputa por pênaltis, com Eberechi Eze e Gabriel falhando nas cobranças da marca dos 11 metros. Apesar da decepção, Declan Rice não hesitou em oferecer seu apoio aos companheiros, ressaltando que, sem a contribuição deles, o clube não teria conquistado o título da Premier League no início deste mês.
“Errar um pênalti em uma final da Liga dos Campeões, obviamente, não é nada bom”, disse Rice. “Mas nós os amamos e estamos com eles. Isso acontece no futebol. Eles não serão os últimos jogadores a perder pênaltis em finais. Todo mundo já perdeu um pênalti e, sem esses dois nesta temporada, não teríamos vencido a Premier League, isso é certo. Gabriel, não tenho palavras para descrevê-lo como pessoa e como jogador. Eze marcou alguns gols cruciais para nós nesta temporada. Acontece. É futebol e é cruel. Vamos levar o lado positivo e seguir em frente.”