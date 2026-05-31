Uma possível contratação de Viktor Gyokeres? Previsão de transferência do Arsenal após a derrota na final da Liga dos Campeões - com o campeão da Premier League apontado para reforçar-se em duas áreas

Após a derrota nos pênaltis na Puskas Arena, Keown identificou o ataque como a principal área a ser melhorada. O ex-zagueiro acredita que, embora o elenco atual tenha tido um desempenho admirável ao pôr fim a um jejum de 22 anos sem títulos nacionais, a distância em relação à elite europeia exige mais investimentos em jogadores de alta qualidade capazes de virar o jogo.

Em entrevista à TNT Sports, Keown destacou duas posições específicas nas quais ele acha que os Gunners precisam se reforçar. “Eles podem voltar a analisar a posição de atacante. Kai Havertz jogou os 90 minutos hoje à noite, mas foi apenas o segundo jogo completo que ele terminou em 18 meses. Para Viktor Gyokeres, foi uma noite difícil, então essa pode ser uma área que o Arsenal analise. Talvez a ala esquerda também. Mikel Arteta vai reforçar o time, não há dúvida disso”, explicou ele.



