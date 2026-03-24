"Uma personalidade que preenche muitos critérios": Zinedine Zidane parece estar prestes a fazer um retorno espetacular como técnico

"Sim, conheço o nome dele", revelou Diallo. "É preciso uma personalidade que atenda a muitos critérios e que também consiga conquistar o apoio dos franceses." Diallo não especificou a quem se referia concretamente. No entanto, praticamente tudo indica que Zidane assumirá o cargo. Segundo a RMC Sport, Zidane já estaria trabalhando na formação de sua comissão técnica.

Deschamps já havia anunciado no início do ano que deixaria a Seleção Francesa após o torneio do verão. Zidane já é cotado há algum tempo como seu sucessor; o especialista em transferências Fabrizio Romano revelou em dezembro que havia um acordo verbal entre o vencedor da Bola de Ouro de 1998 e a Federação Francesa. “Meu desejo é, um dia, me tornar o técnico da seleção francesa”, reiterou Zidane mais uma vez em outubro. Sob o comando de Deschamps, a França conquistou o título mundial em 2018, na Rússia.