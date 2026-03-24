Já foi decidido quem sucederá Didier Deschamps como técnico da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026. O presidente da Federação, Philippe Diallo, confirmou isso agora em uma entrevista ao Le Figaro.
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"Uma personalidade que preenche muitos critérios": Zinedine Zidane parece estar prestes a fazer um retorno espetacular como técnico
"Sim, conheço o nome dele", revelou Diallo. "É preciso uma personalidade que atenda a muitos critérios e que também consiga conquistar o apoio dos franceses." Diallo não especificou a quem se referia concretamente. No entanto, praticamente tudo indica que Zidane assumirá o cargo. Segundo a RMC Sport, Zidane já estaria trabalhando na formação de sua comissão técnica.
Deschamps já havia anunciado no início do ano que deixaria a Seleção Francesa após o torneio do verão. Zidane já é cotado há algum tempo como seu sucessor; o especialista em transferências Fabrizio Romano revelou em dezembro que havia um acordo verbal entre o vencedor da Bola de Ouro de 1998 e a Federação Francesa. “Meu desejo é, um dia, me tornar o técnico da seleção francesa”, reiterou Zidane mais uma vez em outubro. Sob o comando de Deschamps, a França conquistou o título mundial em 2018, na Rússia.
Zidane treinou o Real Madrid pela última vez
Zidane começou no Real Madrid como assessor e, posteriormente, foi subindo na carreira até chegar ao cargo de diretor esportivo. Adquiriu sua primeira experiência como técnico na equipe sub-17 do Real Madrid, antes de assumir o comando da equipe reserva.
De janeiro de 2016 até o verão de 2018, ele comandou o time madrilenho em 149 partidas — em março de 2019, ele retornou e liderou a equipe mais uma vez até o verão de 2021. Desde então, ele estava sem cargo de treinador.
Os sucessos de Zinedine Zidane como técnico do Real Madrid
Vencedor da Liga dos Campeões
2016, 2017, 2018
Campeão da Espanha
2017, 2020
Vencedor da Supercopa
2018, 2020
Campeão Mundial de Clubes
2017, 2018