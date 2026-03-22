No Estádio Santiago Bernabéu contra o Real Madrid — isso é especial para qualquer jogador de futebol, mas para um deles talvez seja ainda um pouco mais especial. Na zona mista, após a vitória por 4 a 0 contra o Union Berlin, perguntaram a Lennart Karl qual era o seu nível de expectativa para as próximas quartas de final da Liga dos Campeões. Os repórteres presentes não conseguiram conter o sorriso, o próprio Karl riu, fez uma breve pausa e respondeu: “Muito grande, com certeza. É claro que é um estádio incrível. Estou simplesmente com vontade de jogar.”
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Uma pergunta o fez rir! Lennart Karl viaja com o FC Bayern ao seu passado — e ao futuro?
É claro que houve sorrisos e risadas, pois esse confronto tem um significado muito especial para o jogador de 18 anos. Durante uma visita ao clube de fãs no início do ano, Karl referiu-se ao Real como “o clube dos meus sonhos”, pelo qual ele “com certeza” gostaria de jogar “um dia”. Isso pôs fim ao tranquilo período natalino no FC Bayern. Seguiu-se um alvoroço público: como ele pode dizer isso, sendo um talento promissor do clube “Mia san mia” de Munique!
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"Todo mundo passa por isso": Lennart Karl fala sobre sua fase menos boa
Se teve ou não a ver com esse caso: depois de sua sensacional ascensão no outono, Karl passou por uma primeira pequena queda de rendimento. De repente, Karl não jogava mais com a mesma desenvoltura e eficácia. No final de fevereiro, o técnico Vincent Kompany o deixou de fora por duas partidas consecutivas pela primeira vez nesta temporada. “Todo mundo passa por isso”, disse Karl agora.
Também porque recentemente voltaram a ocorrer mais semanas com jogos em sequência, seu tempo de jogo aumentou novamente e ele recuperou a forma. Na vitória por 4 a 1 na partida de volta contra o Atalanta Bergamo, Karl brilhou em grande estilo pela primeira vez em muito tempo e marcou dois pontos. Contra o Union, porém, ele jogou novamente abaixo do esperado e desperdiçou duas chances claras. No total, ele soma oito gols e seis assistências nesta temporada, um rendimento sensacional para um jogador da sua idade.
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Lennart Karl é convocado pela primeira vez para a seleção alemã
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, recompensou sua evolução com a primeira convocação para a seleção alemã para os próximos amistosos contra a Suíça e Gana.
Karl só ficou sabendo disso com um pequeno atraso. Ele não pôde atender a ligação do técnico da seleção porque, segundo ele mesmo, estava tendo aula particular de matemática: “No começo não atendi, mas liguei de volta para ele depois de cinco minutos.” Conforme solicitado por Nagelsmann, ele não quer “se pressionar” nos primeiros dias com a seleção: “Vou jogar meu futebol e espero que dê tudo certo para que eu esteja na Copa do Mundo.”
Com o FC Bayern, após a fase de jogos internacionais, há ainda um jogo fora de casa contra o SC Freiburg, antes do confronto contra o Real Madrid no Bernabéu, em 7 de abril. Para Karl, essa não é apenas uma viagem ao clube dos seus sonhos e — se seu plano de carreira der certo — possivelmente ao seu futuro, mas também uma viagem ao passado. Aos dez anos, ele fez um teste em Madri, mas a transferência acabou não se concretizando. Como era o Bernabéu naquela época, ele hoje “já não se lembra muito bem”, explicou Karl.
Lennart Karl: Seus dados de desempenho nesta temporada
Competição Jogos Gols Assistências Bundesliga 23 4 4 Liga dos Campeões 7 4 2 Copa da Alemanha 3 - - Supercopa 1 - -