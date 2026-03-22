Uma pergunta o fez rir! Lennart Karl viaja com o FC Bayern ao seu passado — e ao futuro?

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, recompensou sua evolução com a primeira convocação para a seleção alemã para os próximos amistosos contra a Suíça e Gana.

Karl só ficou sabendo disso com um pequeno atraso. Ele não pôde atender a ligação do técnico da seleção porque, segundo ele mesmo, estava tendo aula particular de matemática: “No começo não atendi, mas liguei de volta para ele depois de cinco minutos.” Conforme solicitado por Nagelsmann, ele não quer “se pressionar” nos primeiros dias com a seleção: “Vou jogar meu futebol e espero que dê tudo certo para que eu esteja na Copa do Mundo.”

Com o FC Bayern, após a fase de jogos internacionais, há ainda um jogo fora de casa contra o SC Freiburg, antes do confronto contra o Real Madrid no Bernabéu, em 7 de abril. Para Karl, essa não é apenas uma viagem ao clube dos seus sonhos e — se seu plano de carreira der certo — possivelmente ao seu futuro, mas também uma viagem ao passado. Aos dez anos, ele fez um teste em Madri, mas a transferência acabou não se concretizando. Como era o Bernabéu naquela época, ele hoje “já não se lembra muito bem”, explicou Karl.