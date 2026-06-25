Segundo o jornal italiano Il Tirreno, a AC Florença está avaliando a possibilidade de contratar o atacante do West Ham United.
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Uma pequena quantia pela transferência de um atacante da seleção alemã? Clube tradicional parece estar considerando Niclas Füllkrug
De acordo com a reportagem, Füllkrug poderia se tornar uma opção concreta para o 15º colocado da última temporada da Série A, caso o atacante Roberto Piccoli venha a deixar a Fiorentina neste verão. O jogador de 25 anos foi contratado no ano passado por 25 milhões de euros, mas até agora ficou aquém das expectativas.
Füllkrug seria, no entanto, um verdadeiro achado para a Fiorentina. A saída do jogador de 33 anos do West Ham é considerada certa, apesar do contrato válido até 2028, após o rebaixamento do time londrino para a Championship. Segundo informações, o West Ham gostaria de receber cerca de três milhões de euros por Füllkrug, pelo qual havia pago 27 milhões de euros ao Borussia Dortmund em 2024.
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Niclas Füllkrug: Será que o Werder Bremen também está de olho nele?
Após um ano e meio de fraco desempenho e muitas vezes marcado por lesões, Füllkrug foi emprestado ao AC Milan no início deste ano. No clube italiano, porém, as coisas não melhoraram de forma alguma para o ex-jogador do Werder Bremen: Füllkrug marcou apenas um gol em 20 partidas pelo Milan. No fim das contas, os Rossoneri não exerceram a opção de compra.
Füllkrug também não conseguiu mais se destacar para garantir uma vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026. O jogador, que disputou 24 partidas pela seleção (14 gols) e participou dos dois últimos torneios (Copa do Mundo de 2022 e Euro 2024), não foi convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para a viagem à América do Norte.
Recentemente, o FC Veneza, outro clube italiano, foi associado a Füllkrug; o time do norte da Itália retornou à Série A após um ano de ausência. O ex-clube de Füllkrug, o Werder Bremen, também estaria de olho no atacante.