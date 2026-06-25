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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Uma pequena quantia pela transferência de um atacante da seleção alemã? Clube tradicional parece estar considerando Niclas Füllkrug

Campeonato Italiano
Mercado da bola
N. Fuellkrug
Fiorentina
West Ham

Parece que uma nova opção interessante pode surgir para o futuro de Niclas Füllkrug.

Segundo o jornal italiano Il Tirreno, a AC Florença está avaliando a possibilidade de contratar o atacante do West Ham United.

  • De acordo com a reportagem, Füllkrug poderia se tornar uma opção concreta para o 15º colocado da última temporada da Série A, caso o atacante Roberto Piccoli venha a deixar a Fiorentina neste verão. O jogador de 25 anos foi contratado no ano passado por 25 milhões de euros, mas até agora ficou aquém das expectativas.

    Füllkrug seria, no entanto, um verdadeiro achado para a Fiorentina. A saída do jogador de 33 anos do West Ham é considerada certa, apesar do contrato válido até 2028, após o rebaixamento do time londrino para a Championship. Segundo informações, o West Ham gostaria de receber cerca de três milhões de euros por Füllkrug, pelo qual havia pago 27 milhões de euros ao Borussia Dortmund em 2024.

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  • FüllkrugGetty Images

    Niclas Füllkrug: Será que o Werder Bremen também está de olho nele?

    Após um ano e meio de fraco desempenho e muitas vezes marcado por lesões, Füllkrug foi emprestado ao AC Milan no início deste ano. No clube italiano, porém, as coisas não melhoraram de forma alguma para o ex-jogador do Werder Bremen: Füllkrug marcou apenas um gol em 20 partidas pelo Milan. No fim das contas, os Rossoneri não exerceram a opção de compra.

    Füllkrug também não conseguiu mais se destacar para garantir uma vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026. O jogador, que disputou 24 partidas pela seleção (14 gols) e participou dos dois últimos torneios (Copa do Mundo de 2022 e Euro 2024), não foi convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para a viagem à América do Norte.

    Recentemente, o FC Veneza, outro clube italiano, foi associado a Füllkrug; o time do norte da Itália retornou à Série A após um ano de ausência. O ex-clube de Füllkrug, o Werder Bremen, também estaria de olho no atacante.