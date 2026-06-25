Uma pequena quantia pela transferência de um atacante da seleção alemã? Clube tradicional parece estar considerando Niclas Füllkrug

Após um ano e meio de fraco desempenho e muitas vezes marcado por lesões, Füllkrug foi emprestado ao AC Milan no início deste ano. No clube italiano, porém, as coisas não melhoraram de forma alguma para o ex-jogador do Werder Bremen: Füllkrug marcou apenas um gol em 20 partidas pelo Milan. No fim das contas, os Rossoneri não exerceram a opção de compra.

Füllkrug também não conseguiu mais se destacar para garantir uma vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026. O jogador, que disputou 24 partidas pela seleção (14 gols) e participou dos dois últimos torneios (Copa do Mundo de 2022 e Euro 2024), não foi convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para a viagem à América do Norte.

Recentemente, o FC Veneza, outro clube italiano, foi associado a Füllkrug; o time do norte da Itália retornou à Série A após um ano de ausência. O ex-clube de Füllkrug, o Werder Bremen, também estaria de olho no atacante.