Uma peculiaridade dos EUA como fonte de inspiração? Uma novidade onipresente da FIFA na Copa do Mundo ainda nem sequer foi discutida

Com distâncias enormes, preços exorbitantes dos ingressos e a arbitrariedade do presidente dos EUA, Donald Trump, a Federação Internacional de Futebol está organizando, na América do Norte, a Copa do Mundo menos favorável aos torcedores da história. Ao mesmo tempo, a FIFA se impõe de forma mais consistente do que nunca na identidade visual do torneio. Sua logomarca é mais dominante do que em todos os torneios anteriores.

No logotipo oficial da Copa do Mundo, por exemplo, falta qualquer referência aos países anfitriões. Em vez disso, veem-se apenas o número 26, a taça da Copa do Mundo e, abaixo, o logotipo da FIFA. No passado (com exceção da Copa do Mundo de 1974 na Alemanha), o país anfitrião sempre estava representado de forma proeminente no logotipo. A inscrição “FIFA” estreou na Copa do Mundo de 2002 no Japão e na Coreia do Sul. Agora, pela primeira vez, ela substituiu completamente os países anfitriões no logotipo.

Pequenos detalhes reforçam essa mudança: nas transmissões de TV, antes das repetições, apenas o logotipo da FIFA aparece como um efeito de transição na tela. As placas de sinalização nas cidades-sede não exibem a marca “World Cup”, mas sim “FIFA”.