Tudo começou já na cerimônia de abertura na Cidade do México: um enorme logotipo da FIFA atravessou o Estádio Azteca e, em seguida, foi solenemente iluminado por fogos de artifício bem acima das arquibancadas, enquanto o presidente Gianni Infantino sorria satisfeito.
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Uma peculiaridade dos EUA como fonte de inspiração? Uma novidade onipresente da FIFA na Copa do Mundo ainda nem sequer foi discutida
Com distâncias enormes, preços exorbitantes dos ingressos e a arbitrariedade do presidente dos EUA, Donald Trump, a Federação Internacional de Futebol está organizando, na América do Norte, a Copa do Mundo menos favorável aos torcedores da história. Ao mesmo tempo, a FIFA se impõe de forma mais consistente do que nunca na identidade visual do torneio. Sua logomarca é mais dominante do que em todos os torneios anteriores.
No logotipo oficial da Copa do Mundo, por exemplo, falta qualquer referência aos países anfitriões. Em vez disso, veem-se apenas o número 26, a taça da Copa do Mundo e, abaixo, o logotipo da FIFA. No passado (com exceção da Copa do Mundo de 1974 na Alemanha), o país anfitrião sempre estava representado de forma proeminente no logotipo. A inscrição “FIFA” estreou na Copa do Mundo de 2002 no Japão e na Coreia do Sul. Agora, pela primeira vez, ela substituiu completamente os países anfitriões no logotipo.
Pequenos detalhes reforçam essa mudança: nas transmissões de TV, antes das repetições, apenas o logotipo da FIFA aparece como um efeito de transição na tela. As placas de sinalização nas cidades-sede não exibem a marca “World Cup”, mas sim “FIFA”.
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Nos EUA, “FIFA” é sinônimo de “Copa do Mundo”
Parece que a federação mundial quer estabelecer seu próprio nome como sinônimo de seu torneio mais importante. A ideia pode ter vindo justamente do país anfitrião, os EUA. Lá, “football” não significa apenas “soccer”. Curiosamente, “FIFA” serve de fato como sinônimo de “World Cup”. Ouvem-se frases como: “Vamos assistir ao jogo da FIFA hoje à noite!” A rede de fast-food McDonald’s, patrocinadora oficial da FIFA na categoria “restaurantes”, faz propaganda com o slogan: “Venha pelas batatas fritas, fique pela FIFA”.
A origem dessa peculiaridade bastante curiosa nos EUA pode estar no uso linguístico das grandes ligas americanas. Tradicionalmente, o nome dos organizadores é usado como sinônimo do esporte. Aliás, isso também acontece na região de língua alemã. Não se assiste necessariamente a basquete, futebol americano, hóquei no gelo ou beisebol. Mas sim à NBA, NFL, NHL ou MLB.
Por aqui, o termo “FIFA”, além de se referir à federação mundial, remete mais à série de videogames da empresa de eletrônicos EA — embora isso provavelmente já não agrade mais à própria FIFA. Em 2023, a EA recusou a renovação do contrato com a federação mundial devido a taxas de licença astronômicas, o que levou a federação a proibir o uso de seu nome nos videogames. Oficialmente, eles passaram a se chamar EA Sports FC.
Os vencedores dos últimos dez Campeonatos Mundiais
Ano da competição Campeão mundial 2022 Argentina 2018 França 2014 Alemanha 2010 Espanha 2006 Itália 2002 Brasil 1998 França 1994 Brasil 1990 Alemanha 1986 Argentina