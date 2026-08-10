Uma avaliação semelhante foi feita pelo ex-zagueiro do Tottenham Hotspur Toby Alderweireld, que acredita que o principal trunfo de Tielemans é sua coragem para assumir riscos e fazer passes progressivos para a frente.

Em entrevista ao Hajper, Alderweireld detalhou as qualidades específicas necessárias em um clube do porte do United: "O problema do futebol moderno é que, às vezes, olhamos demais para estatísticas como assistências e gols. Claro, Youri Tielemans dá assistências e marca gols, além de poder chutar de fora da área e fazer gols de falta, mas ele é muito mais do que isso.

"Tielemans é um jogador de ligação, e você precisa observá-lo para entender por que ele é tão importante para seus times, não apenas olhar suas estatísticas, porque ele está sempre tentando jogar a bola para a frente. Há alguns meio-campistas que têm um índice de acerto de passes de 98%, mas estão sempre jogando a bola para trás. Tielemans é um cara que gira, encontra espaço e joga a bola entre as linhas, e isso é muito importante para um clube como o Manchester United, que precisa furar a defesa de outros times."

Alderweireld também enfatizou a forte mentalidade de seu compatriota ao lidar com o peso das altas expectativas em Old Trafford: "Mesmo quando ele joga em uma função mais recuada, atua de forma ofensiva. Ele pensa em ir para a frente, sempre. Às vezes vai perder a bola, mas é isso que acontece quando você assume alguns riscos nos jogos para fazer as coisas acontecerem, e acho que isso é algo de que o United precisa, e ele tem a mentalidade para ser corajoso e positivo sob a enorme pressão da camisa.

"Ele vai se esforçar ao máximo e dizer aos companheiros de equipe: me deem a bola e me deixem mudar o jogo para vocês. Ele vai assumir a responsabilidade de levar o Manchester United adiante."