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Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Uma pechincha do c*ralho!' - John Obi Mikel exalta a jogada de mestre do Manchester United ao contratar Youri Tielemans por £ 35 milhões

Mercado da bola
Y. Tielemans
J. Mikel
Premier League
Manchester United

John Obi Mikel elogiou a contratação de £35 milhões de Youri Tielemans pelo Manchester United como a principal negociação para o meio-campo nesta janela de transferências de verão. O ex-meio-campista do Chelsea acredita que o time de Michael Carrick fez um verdadeiro achado ao tirá-lo do Aston Villa, insistindo que o belga oferece flexibilidade tática e qualidade que o colocam acima das contratações rivais.

  • Manchester United reforça o meio-campo

    O Manchester United segue reformulando ativamente seu elenco sob o comando de Carrick antes da nova temporada da Premier League. Os Red Devils confirmaram com sucesso a contratação de Andrey Santos, do Chelsea, por £48 milhões e trouxeram Tielemans, do Villa, por £35 milhões para reforçar o meio-campo, além de garantir o goleiro Karl Darlow e três jovens para a base do clube. Em uma janela de transferências dominada por cifras astronômicas por outros meio-campistas de destaque da Premier League, a contratação de Tielemans está sendo apontada como um dos movimentos mais inteligentes do verão.

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  • Paris Saint-Germain v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Comentarista elogia pechincha em transferência

    O ex-meio-campista do Chelsea Obi Mikel considera o acordo do United para contratar Tielemans a melhor aquisição para o meio-campo do verão, por um preço excepcionalmente baixo.

    Falando no The Obi One Podcast, Mikel fez muitos elogios ao sucesso do United em contratar o jogador, afirmando: "Para mim, é o Youri Tielemans. Honestamente, como diabos o Manchester United conseguiu contratá-lo por £35 milhões? Isso é uma pechincha do c*ralho. Eu o vi antes e durante a Copa do Mundo, e dá para ver que este é um jogador."

    Mikel então se aprofundou mais na flexibilidade tática oferecida pelo internacional belga: "Obviamente, todos nós sabemos como Tielemans joga, ele pode atuar como volante, como meio-campista ou como camisa 10, e quando você tem um jogador que pode jogar em qualquer lugar, isso lhe dá variedade para mudar a forma como você quer jogar. Tielemans é esse cara. Ele faz gols, é perigoso nas bolas paradas, é brilhante com a bola e raramente a perde.

    "A única coisa que as pessoas podem dizer é que ele não é dos mais rápidos, mas lê o jogo muito bem. Ele é muito inteligente com e sem a bola. Quando olho para todos os meio-campistas que se transferiram para diferentes clubes [neste verão], o melhor é o Tielemans."

  • Perfil progressista rende elogios

    Uma avaliação semelhante foi feita pelo ex-zagueiro do Tottenham Hotspur Toby Alderweireld, que acredita que o principal trunfo de Tielemans é sua coragem para assumir riscos e fazer passes progressivos para a frente.

    Em entrevista ao Hajper, Alderweireld detalhou as qualidades específicas necessárias em um clube do porte do United: "O problema do futebol moderno é que, às vezes, olhamos demais para estatísticas como assistências e gols. Claro, Youri Tielemans dá assistências e marca gols, além de poder chutar de fora da área e fazer gols de falta, mas ele é muito mais do que isso.

    "Tielemans é um jogador de ligação, e você precisa observá-lo para entender por que ele é tão importante para seus times, não apenas olhar suas estatísticas, porque ele está sempre tentando jogar a bola para a frente. Há alguns meio-campistas que têm um índice de acerto de passes de 98%, mas estão sempre jogando a bola para trás. Tielemans é um cara que gira, encontra espaço e joga a bola entre as linhas, e isso é muito importante para um clube como o Manchester United, que precisa furar a defesa de outros times."

    Alderweireld também enfatizou a forte mentalidade de seu compatriota ao lidar com o peso das altas expectativas em Old Trafford: "Mesmo quando ele joga em uma função mais recuada, atua de forma ofensiva. Ele pensa em ir para a frente, sempre. Às vezes vai perder a bola, mas é isso que acontece quando você assume alguns riscos nos jogos para fazer as coisas acontecerem, e acho que isso é algo de que o United precisa, e ele tem a mentalidade para ser corajoso e positivo sob a enorme pressão da camisa.

    "Ele vai se esforçar ao máximo e dizer aos companheiros de equipe: me deem a bola e me deixem mudar o jogo para vocês. Ele vai assumir a responsabilidade de levar o Manchester United adiante."

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  • michael-carrick(C)Getty Images

    Elenco terá testes na pré-temporada

    Após o empate por 1 a 1 com o campeão europeu PSG, o United agora tem mais dois amistosos de pré-temporada contra o Leeds United e o Milan. Carrick tem a missão de dar entrosamento rapidamente ao seu novo meio-campo, enquanto relatos sugerem que o clube ainda pode buscar uma terceira opção para o setor antes do fechamento da janela de transferências. A preparação e a profundidade deste elenco reformulado serão testadas imediatamente na estreia na Premier League fora de casa contra o Hull City.

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