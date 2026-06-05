Uma passagem bem-sucedida continua a prejudicá-lo! Por que Domenico Tedesco tem uma reputação injustificada na Alemanha

No X, há atualmente mais de 1.200 comentários. E quem der uma olhada rápida percebe que quase 100% dos comentários são de torcedores do Fenerbahçe. Tedesco havia sido demitido de forma totalmente inesperada do tradicional clube de Istambul no final de abril — após a segunda derrota na liga.

Isso deixou os torcedores apaixonados tão revoltados que o presidente Sadettin Saran anunciou, apenas um dia depois, que não se recandidataria nas eleições que aconteceriam no fim de semana seguinte. O quanto Tedesco era amado pelos torcedores do Fenerbahçe ficou comprovado também no mundo real. Em dois aeroportos diferentes.

Tanto na partida de Tedesco da capital turca quanto após sua chegada a Stuttgart, reinava um clima de cerco e estado de exceção. Os torcedores se despediram dele em lágrimas, e Tedesco só conseguiu abrir caminho graças a um grande esforço da polícia e da segurança.