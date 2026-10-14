A frustração foi muito além da arbitragem, com Lisandro Martinez dando uma entrevista contundente após a partida. O zagueiro argentino apontou diretamente para o diretor de futebol Jason Wilcox ao criticar as contratações do clube no verão.

“Muito ruim [a atuação], muito ruim”, disse Martinez, furioso. “Tenho que me controlar muito, mas às vezes isso é um reflexo, como num espelho, de como está o nosso clube neste momento. Fizemos uma temporada fantástica na temporada passada e agora esperamos mais de quem está no comando, de quem está acima, para termos mais jogadores e podermos competir, porque muitas, muitas equipes também trazem muitos jogadores. O Atletico tem um time incrível e mereceu vencer hoje.”

Questionado se o United tem atualmente um elenco capaz de competir na Champions League, o zagueiro reforçou as críticas à direção do clube.

Ele acrescentou: “Espero mais, sinceramente. Espero mais [investimento]. Sim, 100%. Espero mais do nosso diretor técnico. Temos que ser honestos e, como jogadores, também precisamos fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar preparado para uma noite como esta.”



