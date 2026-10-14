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“Uma p*** vergonha, não tenho palavras!”: Amad Diallo solta palavrões em desabafo após derrota para o Atlético de Madrid, enquanto tensão no elenco do Manchester United vem à tona
Revés no início e expulsão de Yoro desencadeiam colapso
O time de Michael Carrick foi ao Metropolitano precisando desesperadamente dar uma guinada em sua campanha irregular, mas sofreu um golpe logo de início. Levou um gol antes dos 50 segundos de jogo, dando o tom de uma noite europeia desastrosa.
Apesar do choque inicial, os visitantes criaram várias chances de empatar antes que uma expulsão polêmica de Leny Yoro interrompesse sua reação. O Atlético de Madrid aproveitou a vantagem numérica, e Ademola Lookman selou a vitória quando faltavam 11 minutos para o fim.
As decisões controversas da arbitragem enfureceram o Manchester United. Após a partida, o ponta Amad não poupou críticas à arbitragem em uma publicação no Snapchat: “Uma p**** vergonha, não tenho palavras”.Snapchat/@coloelpopo
- Alterphotos
Martinez critica duramente a diretoria do Manchester United
A frustração foi muito além da arbitragem, com Lisandro Martinez dando uma entrevista contundente após a partida. O zagueiro argentino apontou diretamente para o diretor de futebol Jason Wilcox ao criticar as contratações do clube no verão.
“Muito ruim [a atuação], muito ruim”, disse Martinez, furioso. “Tenho que me controlar muito, mas às vezes isso é um reflexo, como num espelho, de como está o nosso clube neste momento. Fizemos uma temporada fantástica na temporada passada e agora esperamos mais de quem está no comando, de quem está acima, para termos mais jogadores e podermos competir, porque muitas, muitas equipes também trazem muitos jogadores. O Atletico tem um time incrível e mereceu vencer hoje.”
Questionado se o United tem atualmente um elenco capaz de competir na Champions League, o zagueiro reforçou as críticas à direção do clube.
Ele acrescentou: “Espero mais, sinceramente. Espero mais [investimento]. Sim, 100%. Espero mais do nosso diretor técnico. Temos que ser honestos e, como jogadores, também precisamos fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar preparado para uma noite como esta.”
Novos reforços enfrentam pressão em meio à tensão no vestiário
A avaliação contundente de Martinez inevitavelmente aumentará a pressão sobre os reforços contratados no verão, Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba, que começaram a partida na capital espanhola. O ambiente no elenco tem sido alvo de questionamentos nos últimos tempos, e a postura do capitão Bruno Fernandes também tem recebido críticas.
Questionado sobre as declarações contundentes de Martinez, Tielemans evitou entrar no debate. “Não tenho nada a comentar sobre isso”, afirmou o meio-campista. “Não sei.”
Enquanto isso, Santos pediu desculpas aos torcedores que viajaram para acompanhar a equipe e insistiu que o elenco segue apoiando firmemente o técnico. “Só quero pedir desculpas a todos que viajaram para a Espanha”, disse Santos. “Claro que, como já disse, queremos vencer todos os jogos. Agora é hora de trabalhar duro e voltar a vencer.”
Ao manifestar apoio a Carrick, acrescentou: “Claro que acreditamos no técnico, acreditamos na comissão técnica, acreditamos nos nossos jogadores. Como eu disse, estamos em um momento ruim, mas temos que trabalhar para mudar isso.”
- Getty Images Sport
Grande desafio à espera em Elland Road
As consequências dessa viagem à Europa, que trouxe prejuízos ao time, deixam Carrick diante de um ambiente cada vez mais tóxico às vésperas de um fim de semana decisivo. O Manchester United precisa se reorganizar rapidamente antes de viajar a Elland Road para enfrentar o Leeds United, seu grande rival, no domingo.
Qualquer resultado que não seja uma vitória em Yorkshire pode ser desastroso para a atual comissão técnica. Com sinais públicos de desunião começando a aparecer no elenco, Carrick precisa encontrar uma forma de mobilizar seus jogadores e salvar uma temporada que corre cada vez mais o risco de sair do controle.
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