Espera-se que O’Reilly enfrente uma das tarefas mais difíceis do futebol quando a Inglaterra enfrentar a Argentina nas semifinais da Copa do Mundo. O jovem jogador do Manchester City pode ter a missão de marcar Messi enquanto as duas seleções disputam uma vaga na final.

Messi chega em excelente forma. O capitão da Argentina estreou no torneio com um hat-trick contra a Argélia, igualando o recorde de Miroslav Klose de 16 gols em Copas do Mundo antes de ampliar ainda mais sua contagem. O jogador de 39 anos já marcou oito gols neste torneio, elevando seu total geral em Copas do Mundo para 21. Ele está empatado com o francês Kylian Mbappé na disputa pela Chuteira de Ouro.