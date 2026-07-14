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“Uma oportunidade única na vida!” – Nico O’Reilly ansioso pelo “desafio” contra Lionel Messi, enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar o maior jogador de todos os tempos da Argentina nas semifinais da Copa do Mundo
A Inglaterra se prepara para o desafio contra Messi
Espera-se que O’Reilly enfrente uma das tarefas mais difíceis do futebol quando a Inglaterra enfrentar a Argentina nas semifinais da Copa do Mundo. O jovem jogador do Manchester City pode ter a missão de marcar Messi enquanto as duas seleções disputam uma vaga na final.
Messi chega em excelente forma. O capitão da Argentina estreou no torneio com um hat-trick contra a Argélia, igualando o recorde de Miroslav Klose de 16 gols em Copas do Mundo antes de ampliar ainda mais sua contagem. O jogador de 39 anos já marcou oito gols neste torneio, elevando seu total geral em Copas do Mundo para 21. Ele está empatado com o francês Kylian Mbappé na disputa pela Chuteira de Ouro.
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O'Reilly aceita o desafio
Em entrevista à BBC Radio 5 Live antes da semifinal, O’Reilly admitiu que está ansioso pela chance de enfrentar o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. O jovem jogador inglês descreveu o momento como uma oportunidade única e reconheceu o status de Messi no futebol.
“Mal posso esperar”, admitiu ele. “É uma oportunidade única na vida. Ele está chegando ao fim da carreira. Para mim, pessoalmente, ele é o melhor jogador que já pisou em um campo de futebol. E sim, mal posso esperar por esse desafio.”
Pickford lança um aviso à Argentina
Embora os holofotes estejam firmemente voltados para Messi, o goleiro da Inglaterra, Pickford, pediu aos seus companheiros de equipe que não fiquem com a visão limitada. O goleiro do Everton acredita que concentrar-se exclusivamente em um único jogador pode deixar os Três Leões vulneráveis aos outros talentos de nível mundial à disposição de Lionel Scaloni.
“Ele marcou tantos gols e contribuiu para tantos outros ao longo de sua carreira. É ótimo finalmente enfrentá-lo depois de tanto tempo, depois de ter crescido vendo-o jogar”, disse Pickford.
“Todos sabemos como Messi é bom, mas também sabemos como a Argentina é boa. Não podemos nos concentrar apenas em [parar] Messi. Temos que nos concentrar nos outros pontos fortes deles e nas fraquezas que podemos explorar.”
- AFP
A Inglaterra tem como meta chegar à final da Copa do Mundo
Os vencedores avançarão para a final da Copa do Mundo, que será disputada no Estádio de Nova York-Nova Jersey no domingo, 19 de julho. Se a Inglaterra derrotar a Argentina, enfrentará a França ou a Espanha na busca pelo título. Até lá, O’Reilly e seus companheiros de equipe continuam focados no desafio de conter Messi e garantir sua vaga na final.
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