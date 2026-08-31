'Uma oportunidade perdida!' - Wayne Rooney critica Michael Carrick por decisão 'decepcionante' do Manchester United na vitória sobre o Ipswich

Em entrevista ao The United Stand, Rooney expressou sua frustração pelo fato de o ponta adolescente Lacey ter ficado no banco. O ex-atacante considerou que o placar confortável criou o cenário ideal para testar o jovem.

"O que eu gostaria de ter visto, e com o que estou um pouco decepcionado por não termos visto, era Shea Lacey entrar quando o jogo já estava decidido", disse Rooney. "Para jogadores jovens, quando o jogo já acabou, é uma oportunidade de entrar, ganhar alguns minutos e mostrar o que conseguem fazer naquele nível."

Rooney traçou um paralelo com a famosa ascensão de Marcus Rashford em circunstâncias semelhantes, observando como uma breve participação pode lançar uma carreira.

"Eu gostaria de ter visto Shea Lacey entrar só para termos um vislumbre do que vimos na pré-temporada", acrescentou. "São pequenos momentos assim em que você não tem muitas oportunidades ao longo da temporada para fazer isso. Então foi uma pequena oportunidade perdida."



