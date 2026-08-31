APL
Traduzido por
'Uma oportunidade perdida!' - Wayne Rooney critica Michael Carrick por decisão 'decepcionante' do Manchester United na vitória sobre o Ipswich
Susto inicial antes de uma recuperação de cinco estrelas
O Manchester United se recuperou da surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull City com um enfático triunfo por 5 a 2 sobre o Ipswich Town em Old Trafford. O cenário parecia preocupante logo no início, quando Leif Davis colocou os visitantes recém-promovidos em vantagem de forma surpreendente, aumentando o temor de mais um mau resultado.
No entanto, um brilhante hat-trick de Bruno Fernandes liderou uma virada implacável. Um gol contra de Jacob Greaves e um gol tardio de Bryan Mbeumo completaram a goleada, tornando a finalização de Chuba Akpom nos acréscimos um mero gol de consolação.
Com a partida totalmente sob controle no segundo tempo, Carrick optou por utilizar o banco. O treinador colocou em campo os experientes Benjamin Sesko, Andrey Santos e Noussair Mazraoui, priorizando ritmo de jogo para jogadores já consolidados em vez de dar oportunidade a atletas da base.
- Every Second Media
Rooney lamenta ter perdido a participação de Lacey
Em entrevista ao The United Stand, Rooney expressou sua frustração pelo fato de o ponta adolescente Lacey ter ficado no banco. O ex-atacante considerou que o placar confortável criou o cenário ideal para testar o jovem.
"O que eu gostaria de ter visto, e com o que estou um pouco decepcionado por não termos visto, era Shea Lacey entrar quando o jogo já estava decidido", disse Rooney. "Para jogadores jovens, quando o jogo já acabou, é uma oportunidade de entrar, ganhar alguns minutos e mostrar o que conseguem fazer naquele nível."
Rooney traçou um paralelo com a famosa ascensão de Marcus Rashford em circunstâncias semelhantes, observando como uma breve participação pode lançar uma carreira.
"Eu gostaria de ter visto Shea Lacey entrar só para termos um vislumbre do que vimos na pré-temporada", acrescentou. "São pequenos momentos assim em que você não tem muitas oportunidades ao longo da temporada para fazer isso. Então foi uma pequena oportunidade perdida."
Carrick exalta mentalidade crucial da equipe
Apesar da crítica de Rooney, o sentimento predominante para Carrick foi de alívio após uma semana difícil. O treinador elogiou a resiliência psicológica de seu elenco depois de sair atrás cedo contra o Ipswich, especialmente após a dura derrota para o Hull.
"Falamos antes sobre tentar superar a semana passada, e então tivemos um pequeno revés, por assim dizer, ao sair atrás no placar", disse Carrick à imprensa. "Mas a teimosia, a crença, a confiança e a união que os garotos mostraram naquele momento... acho que isso foi realmente muito gratificante para mim."
O esforço coletivo teve Kobbie Mainoo como base, com o meio-campista dominando o setor em sua primeira partida como titular na campanha. Carrick foi rápido em elogiar o internacional que retornava, observando que, embora Fernandes vá ficar com as manchetes, Mainoo foi "imenso" e essencial para sustentar toda a atuação.
- Getty Images Sport
Viagem do Everton antecede retorno à UCL há muito aguardado
O Manchester United agora precisa usar essa atuação dominante como impulso quando viajar para enfrentar o Everton em seu próximo compromisso pela Premier League. Depois da viagem a Merseyside, o Manchester United fará um retorno muito aguardado à Champions League. Ausente da principal competição de clubes da Europa desde a campanha 2023-24, o United iniciará sua jornada continental de 2026-27 recebendo o time azeri Sabah FK em Old Trafford.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.