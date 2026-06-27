O ex-técnico do United expressou imensa satisfação após contratar o prolífico atacante local. Ele acredita que a ética de trabalho exemplar e a vasta experiência internacional do experiente atacante elevarão significativamente o padrão do clube, tanto dentro quanto fora de campo.

Ten Hag declarou: “Estamos imensamente orgulhosos de que Wout Weghorst venha a jogar pelo FC Twente. Quem não ficaria entusiasmado quando um atacante da Seleção Holandesa, com mais de cinquenta partidas pela seleção, se junta ao seu clube?

“Esta contratação é uma oportunidade de ouro para nós. Ele é um profissional de primeira linha e o exemplo perfeito do que um jogador de futebol pode alcançar quando se dedica de corpo e alma. Um jogador com um histórico tão impressionante normalmente está fora do alcance do FC Twente.

“Ele sempre demonstrou imensa força de vontade e determinação, e transborda ambição. Como é daqui, Wout está altamente motivado para conquistar algo especial aqui. Estamos convencidos de que ele desempenhará um papel fundamental no sucesso futuro do FC Twente. Wout vai nos trazer aquele toque a mais.”