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“Uma oportunidade de ouro” - Erik ten Hag se diz “orgulhoso” após contratar ex-jogador emprestado pelo Manchester United para time da Eredivisie
Clube da Eredivisie contrata atacante
O clube sediado em Enschede concluiu oficialmente a contratação de destaque do atacante de 33 anos por meio de uma transferência sem custos. Atualmente a serviço da seleção holandesa na Copa do Mundo, o experiente atacante deixa Amsterdã após marcar 20 gols em duas temporadas. Ten Hag usou sua influência administrativa nos bastidores para finalizar o acordo, convencendo efetivamente seu ex-atacante do Old Trafford a comprometer seu futuro a longo prazo com o clube.
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Ten Hag comemora a contratação
O ex-técnico do United expressou imensa satisfação após contratar o prolífico atacante local. Ele acredita que a ética de trabalho exemplar e a vasta experiência internacional do experiente atacante elevarão significativamente o padrão do clube, tanto dentro quanto fora de campo.
Ten Hag declarou: “Estamos imensamente orgulhosos de que Wout Weghorst venha a jogar pelo FC Twente. Quem não ficaria entusiasmado quando um atacante da Seleção Holandesa, com mais de cinquenta partidas pela seleção, se junta ao seu clube?
“Esta contratação é uma oportunidade de ouro para nós. Ele é um profissional de primeira linha e o exemplo perfeito do que um jogador de futebol pode alcançar quando se dedica de corpo e alma. Um jogador com um histórico tão impressionante normalmente está fora do alcance do FC Twente.
“Ele sempre demonstrou imensa força de vontade e determinação, e transborda ambição. Como é daqui, Wout está altamente motivado para conquistar algo especial aqui. Estamos convencidos de que ele desempenhará um papel fundamental no sucesso futuro do FC Twente. Wout vai nos trazer aquele toque a mais.”
O sonho de infância se torna realidade
A transferência tem um profundo significado emocional para Weghorst, que nasceu na vizinha Borne e cresceu torcendo pelo clube de Enschede. Tendo comemorado, de forma memorável, as conquistas históricas do clube nas competições nacionais das arquibancadas quando era um jovem torcedor, o experiente jogador da seleção nacional revelou que jogar pelo time de sua infância realiza sua última ambição no futebol profissional.
Weghorst acrescentou: “Esta é uma transferência muito especial para mim. Estou incrivelmente orgulhoso de vestir a camisa do FC Twente a partir da próxima temporada. Quando era um jovem torcedor, comemorei as vitórias do FC Twente na copa no De Kuip em 2001 e 2011, estive na Oude Markt quando o clube conquistou o título do campeonato em 2010 e assisti das arquibancadas a muitas noites europeias memoráveis no De Grolsch Veste. Todas essas são lembranças inesquecíveis.
"Muitos dos meus sonhos no futebol já se tornaram realidade, mas ainda faltava um… Isso fecha o ciclo. A partir da próxima temporada, darei tudo de mim para comemorar o sucesso com o FC Twente — desta vez, não como torcedor, mas como jogador."
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A integração na pré-temporada está por vir
Weghorst se juntará aos seus novos companheiros de equipe assim que concluir suas obrigações na Copa do Mundo. Sua tarefa imediata é se integrar harmoniosamente ao setor ofensivo durante os treinos de pré-temporada, a fim de se preparar para uma exigente campanha nacional e continental. Essa preparação intensiva levará diretamente às partidas oficiais, já que a temporada 2026-27 da Eredivisie terá início oficial no fim de semana de 7 a 9 de agosto.