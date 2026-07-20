"Uma opção plausível!" Será que Kevin De Bruyne vai causar um grande rebuliço no mercado de transferências?

Ainda não está claro para onde o experiente jogador poderá ir. No entanto, o jornal esportivo francês especula que dificilmente algum grande clube europeu se arriscaria novamente a contratar De Bruyne, que tem se tornado cada vez mais propenso a lesões.

“Dada a sua idade, as chances de uma transferência para um grande clube europeu parecem limitadas”, escreve o L’Equipe, considerando, em vez disso, uma transferência para a Turquia ou para a Arábia Saudita como “uma opção viável”. Supostamente, De Bruyne já teria sido oferecido ao Galatasaray, mas o técnico Okan Buruk teria vetado a contratação.

Talvez, no outono de sua carreira, De Bruyne possa voltar ao lugar onde tudo começou. O jogador de 35 anos iniciou sua carreira internacional no KRC Genk, clube que pode ter necessidade de um meia-atacante devido à iminente saída do supertalento Konstantinos Karetsas para o BVB.

De Bruyne vai agora, durante as férias, avaliar suas opções para o futuro. Recentemente, ele disputou com a seleção belga o que provavelmente foi seu último grande torneio e, após uma clara melhora no desempenho em comparação com a fase de grupos extremamente irregular e a vitória por sorte nas oitavas de final contra o Senegal, só foi eliminado nas quartas de final pela Espanha, que mais tarde se sagrou campeã mundial. A Bélgica foi a única seleção que conseguiu marcar um gol contra a Furia Roja.

De Bruyne marcou um gol durante o torneio na goleada por 5 a 1 contra a Nova Zelândia, que encerrou a fase de grupos. Nas oitavas de final contra os anfitriões dos EUA — partida marcada por controvérsias devido ao perdão concedido ao atacante americano Folarin Balogun, que deveria estar suspenso por cartão vermelho —, ele ficou no banco durante os 90 minutos.