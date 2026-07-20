Segundo o jornal L'Equipe, o SSC Nápoles pretende se desfazer do meio-campista ofensivo de 35 anos ainda neste verão, apesar de ele ter contrato em vigor.
Traduzido por
"Uma opção plausível!" Será que Kevin De Bruyne vai causar um grande rebuliço no mercado de transferências?
Segundo a reportagem, De Bruyne “não conseguiu convencer” os dirigentes do clube a “dar continuidade à aventura”. Vários agentes foram contratados para encontrar um novo clube para ele.
Após dez anos de grande sucesso no Manchester City, De Bruyne se transferiu para o Napoli no verão passado sem custo de transferência, mas, no final de sua primeira temporada na Série A, disputou apenas 21 partidas oficiais devido a uma grave lesão muscular que o deixou fora de ação por quase meio ano. Nessas partidas, o belga, outrora tão aclamado, conseguiu, ainda assim, marcar cinco gols e dar quatro assistências. A lesão no músculo flexor da perna ocorreu de forma bastante curiosa durante a cobrança de um pênalti.
O Napoli ficou em segundo lugar no campeonato, mas agora pretende encerrar o capítulo De Bruyne.
- (C)Getty Images
Será que Kevin De Bruyne está de olho na Arábia Saudita?
Ainda não está claro para onde o experiente jogador poderá ir. No entanto, o jornal esportivo francês especula que dificilmente algum grande clube europeu se arriscaria novamente a contratar De Bruyne, que tem se tornado cada vez mais propenso a lesões.
“Dada a sua idade, as chances de uma transferência para um grande clube europeu parecem limitadas”, escreve o L’Equipe, considerando, em vez disso, uma transferência para a Turquia ou para a Arábia Saudita como “uma opção viável”. Supostamente, De Bruyne já teria sido oferecido ao Galatasaray, mas o técnico Okan Buruk teria vetado a contratação.
Talvez, no outono de sua carreira, De Bruyne possa voltar ao lugar onde tudo começou. O jogador de 35 anos iniciou sua carreira internacional no KRC Genk, clube que pode ter necessidade de um meia-atacante devido à iminente saída do supertalento Konstantinos Karetsas para o BVB.
De Bruyne vai agora, durante as férias, avaliar suas opções para o futuro. Recentemente, ele disputou com a seleção belga o que provavelmente foi seu último grande torneio e, após uma clara melhora no desempenho em comparação com a fase de grupos extremamente irregular e a vitória por sorte nas oitavas de final contra o Senegal, só foi eliminado nas quartas de final pela Espanha, que mais tarde se sagrou campeã mundial. A Bélgica foi a única seleção que conseguiu marcar um gol contra a Furia Roja.
De Bruyne marcou um gol durante o torneio na goleada por 5 a 1 contra a Nova Zelândia, que encerrou a fase de grupos. Nas oitavas de final contra os anfitriões dos EUA — partida marcada por controvérsias devido ao perdão concedido ao atacante americano Folarin Balogun, que deveria estar suspenso por cartão vermelho —, ele ficou no banco durante os 90 minutos.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.