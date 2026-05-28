Segundo Fabrizio Romano, Filipe Luís não se juntará ao Bayer Leverkusen, mas sim ao AS Monaco, e assinará um contrato no Principado válido até 2028. Aparentemente, o diretor-geral Thiago Scuro negociou o acordo com o brasileiro em total sigilo, e o Leverkusen fica de mãos vazias.
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Uma opção ideal saiu do mercado de forma inesperada! O Bayer Leverkusen sofre um duro revés na busca por um técnico
Segundo informações daSky, Filipe Luís teria sido a primeira escolha para o cargo de técnico do Bayer 04. Embora houvesse também “opções B e C concretas”, a diretoria esportiva liderada por Simon Rolfes e Fernando Carro teria se decidido pelo técnico de sucesso do Flamengo (8 títulos em 3 anos).
As “opções B e C” devem agora voltar a ganhar destaque. Além de Luis, Oliver Glasner, do Crystal Palace, e Andoni Iraola, do AFC Bournemouth, foram recentemente associados ao Werkself. Ambos os treinadores decidiram não renovar seus contratos com seus clubes e estariam disponíveis a partir de 1º de julho.
Glasner conquistou na quarta-feira, em sua última partida com os Eagles, seu segundo título europeu após a sensacional vitória na Liga Europa com o Eintracht Frankfurt em 2022. Na final da Liga Conferência, o clube da Premier League venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0.
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Hjulmand estabiliza o Bayer Leverkusen após o pesadelo envolvendo ten Hag
Embora o Leverkusen ainda não tenha anunciado oficialmente que se separará de Hjulmand, apesar do contrato até 2027, a saída do dinamarquês no meio do ano é considerada certa. O técnico de 54 anos assumiu o cargo logo após o início da temporada, substituindo Erik ten Hag, que em pouco tempo entrou em conflito com a diretoria esportiva, parte da comissão técnica e parte do elenco.
Sob o comando de Hjulmand, o Werkself se estabilizou cada vez mais, mas mesmo assim não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Na Copa da Alemanha, a campanha terminou nas semifinais contra o Bayern de Munique; na Liga dos Campeões, o Arsenal de Londres se mostrou um adversário de peso nas oitavas de final; e na temporada da Bundesliga, o Leverkusen terminou em sexto lugar. No fim das contas, foi pouco para Hjulmand manter seu cargo.
O Leverkusen raramente convenceu em termos de jogo, além disso, vários jogadores contratados por valores elevados não conseguiram justificar seus altos valores de transferência. Agora, está previsto um recomeço sob o comando de um novo técnico.
O AS Monaco também se despede de seu técnico após pouco mais de seis meses. Sebastien Pocognoli havia assumido o comando no Principado apenas em outubro, mas, com duas derrotas no final da temporada contra o Lille e o Estrasburgo, perdeu a chance de disputar competições internacionais.