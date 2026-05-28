Uma opção ideal saiu do mercado de forma inesperada! O Bayer Leverkusen sofre um duro revés na busca por um técnico

Embora o Leverkusen ainda não tenha anunciado oficialmente que se separará de Hjulmand, apesar do contrato até 2027, a saída do dinamarquês no meio do ano é considerada certa. O técnico de 54 anos assumiu o cargo logo após o início da temporada, substituindo Erik ten Hag, que em pouco tempo entrou em conflito com a diretoria esportiva, parte da comissão técnica e parte do elenco.

Sob o comando de Hjulmand, o Werkself se estabilizou cada vez mais, mas mesmo assim não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Na Copa da Alemanha, a campanha terminou nas semifinais contra o Bayern de Munique; na Liga dos Campeões, o Arsenal de Londres se mostrou um adversário de peso nas oitavas de final; e na temporada da Bundesliga, o Leverkusen terminou em sexto lugar. No fim das contas, foi pouco para Hjulmand manter seu cargo.

O Leverkusen raramente convenceu em termos de jogo, além disso, vários jogadores contratados por valores elevados não conseguiram justificar seus altos valores de transferência. Agora, está previsto um recomeço sob o comando de um novo técnico.

O AS Monaco também se despede de seu técnico após pouco mais de seis meses. Sebastien Pocognoli havia assumido o comando no Principado apenas em outubro, mas, com duas derrotas no final da temporada contra o Lille e o Estrasburgo, perdeu a chance de disputar competições internacionais.