A iminente contratação de Karim Adeyemi pelo atual campeão da Primera División é uma verdadeira surpresa. Segundo relatos coincidentes da mídia, o Dortmund receberá 22 milhões de euros por ele. A isso se somam bônus facilmente alcançáveis de até nove milhões, além de uma participação de 35% em caso de revenda. No domingo, o Borussia confirmou que Adeyemi estava dispensado devido a “conversas com outro clube”. E o presidente do clube blaugrana, Joan Laporta, declarou: “Estamos muito felizes com a contratação de Adeyemi. Já o vínhamos acompanhando há algum tempo. Ele é perigoso e rápido, e Deco conduziu a negociação de forma excelente. A notícia chegou exatamente na hora certa.”

Adeyemi tomou a decisão certa? O técnico do Barça, Hansi Flick, conseguirá revelar o potencial do jogador de 24 anos de forma mais consistente? E como avaliar a transferência do ponto de vista do BVB? O SPOX traz as respostas.