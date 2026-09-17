Jonathan Moscrop
Traduzido por
'Uma obrigação de vencer!' - Por que a Inter de Milão carrega uma pressão sem igual na corrida pelo título da Serie A
Análise tática destaca a obrigação da Inter pelo título
A Inter de Milão enfrenta uma expectativa intensa para conquistar títulos nacionais e europeus enquanto se prepara para visitar o Stadio Olimpico. Ao analisar a corrida pelo título em entrevista exclusiva à La Gazzetta dello Sport, o ex-meio-campista Luigi Di Biagio destacou o contraste na pressão em torno dos dois clubes.
Ele observou que a montagem do elenco da Inter exige sucesso imediato sob o comando de Cristian Chivu.
"A Inter tem a obrigação de vencer por causa do time que tem e de sua história nos últimos anos", afirmou Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "Vamos colocar desta forma: a Inter tem a obrigação de vencer, a Roma tem a esperança de conseguir isso."
- Action Plus
Elogios à pressão tática implacável de Chivu
Chivu refinou a abordagem tática da Inter nesta temporada, adiantando a linha defensiva para sufocar a saída de bola dos adversários. Apesar de sofrer gols ocasionais por causa dessa construção arriscada, Di Biagio insistiu que a visão proativa de Chivu merece respeito.
Jogos de grande destaque naturalmente restauram os níveis de concentração em todo o elenco da Inter.
"É verdade que ele está tendo um pouco de dificuldade lá atrás, mas é apenas uma questão de foco individual", explicou Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "Chivu, porém, com razão quer manter sua identidade: ele não vai abri mão dela, e isso é louvável."
Fluidez no meio-campo e respaldo ao goleiro
Na ausência de Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski assumiu com naturalidade uma função mais recuada de armador ao lado de Curtis Jones, dando à Inter opções fluidas no meio-campo. Di Biagio também defendeu o goleiro Josep Martinez após erros recentes na saída de bola em Madri.
A confiança do treinador segue sendo fundamental ao integrar goleiros modernos em estruturas de construção de jogo.
"O próprio Zielinski não nasceu sendo um armador, mas pode fazer isso muito bem", comentou Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "Martinez pode ter cometido erros evidentes, mas, se você acredita em um jogador, em um momento como este, você o defende e o fortalece, como Chivu faz. A única coisa que importa é a confiança."
- AFP
Inter mira arrancada decisiva na primavera
A Inter busca ganhar embalo gradualmente antes de avaliar suas chances de título em todas as competições em março. A profundidade tática do elenco coloca a equipe em posição de lidar com um calendário exaustivo.
O time de Chivu segue sua campanha determinado a transformar coragem tática em grandes títulos.
Uma vitória marcante em Roma reforçaria o status da Inter como principal favorita ao título.
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