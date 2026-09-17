'Uma obrigação de vencer!' - Por que a Inter de Milão carrega uma pressão sem igual na corrida pelo título da Serie A

A Inter de Milão enfrenta uma expectativa intensa para conquistar títulos nacionais e europeus enquanto se prepara para visitar o Stadio Olimpico. Ao analisar a corrida pelo título em entrevista exclusiva à La Gazzetta dello Sport, o ex-meio-campista Luigi Di Biagio destacou o contraste na pressão em torno dos dois clubes.

Ele observou que a montagem do elenco da Inter exige sucesso imediato sob o comando de Cristian Chivu.

"A Inter tem a obrigação de vencer por causa do time que tem e de sua história nos últimos anos", afirmou Di Biagio à La Gazzetta dello Sport. "Vamos colocar desta forma: a Inter tem a obrigação de vencer, a Roma tem a esperança de conseguir isso."