Projetando o cenário global, Ancelotti falou sobre seu plano de longo prazo para a seleção brasileira após a conclusão do ciclo anterior de Copa do Mundo. Ele observou que o torneio recente marcou o fim de uma era para um grupo de jogadores lendários, tornando necessária uma transição para novos talentos.

"Estamos avaliando jovens jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, no Brasil e na Europa, para começar a planejar uma nova geração que possa chegar à Copa do Mundo de 2030 com ambição, qualidade e preparo", explicou Ancelotti.