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"Uma nova geração": Carlo Ancelotti revela o plano mestre do Brasil para a Copa do Mundo de 2030 durante visita do Real Madrid
Um retorno bem-vindo a Valdebebas
Carlo Ancelotti voltou a um ambiente familiar ao visitar o centro de treinamento da Cidade Real Madrid, em Valdebebas. O ex-técnico do Real Madrid e atual treinador da seleção brasileira reservou um tempo para cumprimentar o elenco e a comissão técnica antes da sessão de treino. Ao falar sobre a visita, Ancelotti admitiu que ficou encantado em voltar a um lugar onde passou tantos anos de sucesso.
- AFP
Atualização sobre as estrelas do Brasil
Durante sua visita, o experiente técnico italiano aproveitou a oportunidade para acompanhar de perto o contingente brasileiro do Real Madrid. Ele passou um tempo avaliando a condição física atual e os processos de recuperação de estrelas como Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao e Rodrygo. Para Ancelotti, equilibrar suas responsabilidades duplas como técnico da seleção e ex-treinador querido tornou a manhã especial na capital espanhola.
Planejamento para uma nova geração
Projetando o cenário global, Ancelotti falou sobre seu plano de longo prazo para a seleção brasileira após a conclusão do ciclo anterior de Copa do Mundo. Ele observou que o torneio recente marcou o fim de uma era para um grupo de jogadores lendários, tornando necessária uma transição para novos talentos.
"Estamos avaliando jovens jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, no Brasil e na Europa, para começar a planejar uma nova geração que possa chegar à Copa do Mundo de 2030 com ambição, qualidade e preparo", explicou Ancelotti.
- DeFodi Images
Preparando-se para os próximos amistosos
O técnico da seleção brasileira destacou a excepcional qualidade bruta que vem surgindo atualmente entre os jovens talentos brasileiros de 20 e 21 anos. Com o trabalho de base em andamento, a comissão técnica pretende usar os próximos amistosos, começando com uma rodada dupla contra a Austrália em Townsville, em 25 de setembro, e em Brisbane, em 29 de setembro, seguida de uma viagem a Kolkata para enfrentar a Índia em 3 de outubro, como campos de teste vitais. Enquanto Ancelotti supervisiona essa avaliação de talentos em todo o país, o objetivo final segue sendo montar um elenco competitivo, capaz de enfrentar qualquer adversário do planeta até 2030.
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