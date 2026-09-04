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Alvino Hanafi

Traduzido por

"Uma nova geração": Carlo Ancelotti revela o plano mestre do Brasil para a Copa do Mundo de 2030 durante visita do Real Madrid

Brasil
C. Ancelotti
Real Madrid

Carlo Ancelotti fez uma visita surpresa à Cidade Real Madrid para reencontrar seus ex-jogadores e membros da comissão técnica. O técnico do Brasil também falou sobre seus planos de construir uma nova geração de talentos para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2030.

  • Um retorno bem-vindo a Valdebebas

    Carlo Ancelotti voltou a um ambiente familiar ao visitar o centro de treinamento da Cidade Real Madrid, em Valdebebas. O ex-técnico do Real Madrid e atual treinador da seleção brasileira reservou um tempo para cumprimentar o elenco e a comissão técnica antes da sessão de treino. Ao falar sobre a visita, Ancelotti admitiu que ficou encantado em voltar a um lugar onde passou tantos anos de sucesso.



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    Atualização sobre as estrelas do Brasil

    Durante sua visita, o experiente técnico italiano aproveitou a oportunidade para acompanhar de perto o contingente brasileiro do Real Madrid. Ele passou um tempo avaliando a condição física atual e os processos de recuperação de estrelas como Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao e Rodrygo. Para Ancelotti, equilibrar suas responsabilidades duplas como técnico da seleção e ex-treinador querido tornou a manhã especial na capital espanhola.

  • Planejamento para uma nova geração

    Projetando o cenário global, Ancelotti falou sobre seu plano de longo prazo para a seleção brasileira após a conclusão do ciclo anterior de Copa do Mundo. Ele observou que o torneio recente marcou o fim de uma era para um grupo de jogadores lendários, tornando necessária uma transição para novos talentos.

    "Estamos avaliando jovens jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, no Brasil e na Europa, para começar a planejar uma nova geração que possa chegar à Copa do Mundo de 2030 com ambição, qualidade e preparo", explicou Ancelotti.

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  • imago-sport-1078999389.jpgDeFodi Images

    Preparando-se para os próximos amistosos

    O técnico da seleção brasileira destacou a excepcional qualidade bruta que vem surgindo atualmente entre os jovens talentos brasileiros de 20 e 21 anos. Com o trabalho de base em andamento, a comissão técnica pretende usar os próximos amistosos, começando com uma rodada dupla contra a Austrália em Townsville, em 25 de setembro, e em Brisbane, em 29 de setembro, seguida de uma viagem a Kolkata para enfrentar a Índia em 3 de outubro, como campos de teste vitais. Enquanto Ancelotti supervisiona essa avaliação de talentos em todo o país, o objetivo final segue sendo montar um elenco competitivo, capaz de enfrentar qualquer adversário do planeta até 2030.

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