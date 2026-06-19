A equipe administrativa responsável pelo lançamento global rejeitou veementemente a ideia de que este projeto seja apenas um artifício promocional passageiro. Os executivos insistem que o atacante passou anos aprimorando suas habilidades técnicas vocais e de composição em sessões particulares.

Federico Scialabba, CEO da Music Brokers, enfatizou que Fati não se encaixa no estereótipo do “jogador de futebol que canta”, mas sim no de um artista que desenvolveu seu lado musical de forma orgânica e progressiva.