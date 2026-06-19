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Uma nova estreia para Ansu Fati! O ex-ponta do Barcelona surpreende os fãs com seu primeiro sucesso musical
Fati inicia carreira musical
O versátil atacante lançou uma faixa de dois minutos e 15 segundos que combina dinamicamente ritmos de Afrobeats, reggaeton e Amapiano. Esse projeto artístico representa uma jornada pessoal que começou discretamente durante sua longa reabilitação de uma grave lesão no joelho, em 2020. Fati passou a temporada nacional trabalhando discretamente em estúdios de gravação profissionais em Nice, ao lado do renomado produtor Gambinoalaprod e do ex-meio-campista da seleção francesa Paul Pogba.
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A marca elogia o desenvolvimento orgânico
A equipe administrativa responsável pelo lançamento global rejeitou veementemente a ideia de que este projeto seja apenas um artifício promocional passageiro. Os executivos insistem que o atacante passou anos aprimorando suas habilidades técnicas vocais e de composição em sessões particulares.
Federico Scialabba, CEO da Music Brokers, enfatizou que Fati não se encaixa no estereótipo do “jogador de futebol que canta”, mas sim no de um artista que desenvolveu seu lado musical de forma orgânica e progressiva.
Atletas de elite exploram a arte
A iniciativa de Fati, que vem ganhando destaque na mídia, segue uma tendência contemporânea cada vez mais forte entre os jogadores de futebol de elite, que utilizam a música urbana como forma criativa de expressão emocional. O ex-goleiro do Barcelona, José Pinto, já havia construído uma carreira de sucesso como produtor, enquanto estrelas como Memphis Depay e Neymar acumularam milhões de streams digitais. A narrativa da letra da música enfoca fortemente a persistência romântica e um desejo inabalável de conquistar alguém, refletindo a dedicação incansável exigida no mais alto nível.
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A transferência definitiva parece iminente
O atacante voltará em breve a concentrar-se principalmente no futebol competitivo, após ter tido uma temporada produtiva na França. Tendo marcado 11 gols em 25 partidas da Ligue 1, o Mônaco chegou a um acordo com o Barcelona no valor de 11 milhões de euros para tornar definitiva a sua transferência, que antes era por empréstimo. Finalizar essa importante transferência de longo prazo enquanto se prepara para os treinos de pré-temporada será o teste definitivo para o atacante, que precisa conciliar duas carreiras profissionais.