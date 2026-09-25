Enquanto o mundo do futebol se prepara para a despedida final e emocionante de Messi, Scaloni agiu rapidamente para garantir uma transição tranquila de poder dentro do elenco. Falando antes dos próximos amistosos contra Bolívia, Burkina Faso e Benin, o técnico campeão da Copa do Mundo confirmou que o ex-zagueiro do Tottenham Hotspur Cristian Romero é o homem escolhido para liderar a nação em seu próximo capítulo. A decisão marca o fim de uma era, mas também o início de uma nova estrutura de liderança desenhada para manter a dominância da Argentina no cenário global.

Scaloni foi transparente sobre a hierarquia dentro do vestiário e por que o zagueiro de 28 anos era a escolha natural para a função. "O capitão vai ser o Cuti. Ele já era o terceiro capitão depois de Leo e Ota (Nicolas Otamendi). Tem o Emiliano (Martinez), que também pode usar a braçadeira. O Rodrigo (De Paul), que não estará nesses dois jogos, também pode usá-la. O Lautaro (Martinez) pode usá-la. O Cuti é o nome certo", explicou o treinador, como citado pelo TyC Sports.