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Uma nova era para a Argentina! Lionel Scaloni confirma o ex-jogador do Tottenham Cristian Romero como o próximo capitão da Argentina depois de Lionel Messi
Scaloni identifica Cuti como o novo líder
Enquanto o mundo do futebol se prepara para a despedida final e emocionante de Messi, Scaloni agiu rapidamente para garantir uma transição tranquila de poder dentro do elenco. Falando antes dos próximos amistosos contra Bolívia, Burkina Faso e Benin, o técnico campeão da Copa do Mundo confirmou que o ex-zagueiro do Tottenham Hotspur Cristian Romero é o homem escolhido para liderar a nação em seu próximo capítulo. A decisão marca o fim de uma era, mas também o início de uma nova estrutura de liderança desenhada para manter a dominância da Argentina no cenário global.
Scaloni foi transparente sobre a hierarquia dentro do vestiário e por que o zagueiro de 28 anos era a escolha natural para a função. "O capitão vai ser o Cuti. Ele já era o terceiro capitão depois de Leo e Ota (Nicolas Otamendi). Tem o Emiliano (Martinez), que também pode usar a braçadeira. O Rodrigo (De Paul), que não estará nesses dois jogos, também pode usá-la. O Lautaro (Martinez) pode usá-la. O Cuti é o nome certo", explicou o treinador, como citado pelo TyC Sports.
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A experiência anterior de Romero com a braçadeira
Embora essa confirmação oficial represente um novo marco, Romero não é estranho à responsabilidade de capitanear seu país. O jogador do Atlético de Madrid já assumiu a função em três ocasiões distintas, quando os líderes mais experientes não estavam disponíveis. Sua estreia como capitão aconteceu em uma crucial vitória por 1 a 0 sobre o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas em 2025. Depois desse sucesso inicial, Romero voltou a receber a braçadeira em um amistoso contra a Venezuela, em outubro do mesmo ano. Ele também liderou a equipe em uma vitória por 2 a 1 sobre a Mauritânia na preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Ajustes no elenco e atualizações sobre lesões
A transição para a era pós-Messi está acontecendo em meio a uma agenda cheia. No entanto, os planos de Scaloni foram ligeiramente prejudicados por problemas físicos no elenco. A seleção anunciou recentemente que Thiago Almada e Juan Foyth foram cortados da próxima série de três jogos devido a lesões. O comunicado oficial da federação dizia: "Os jogadores Juan Foyth e Thiago Almada seguem fora por lesão para a série de três amistosos que será disputada em nosso país."
Scaloni ainda não confirmou se vai chamar substitutos diretos para Almada e Foyth, mas Equi Fernandez, Santiago Simon e Valentín Gomez teriam sido adicionados ao grupo inicial para dar mais opções à comissão técnica.
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Profundidade do elenco em foco
Os amistosos que estão por vir darão a Scaloni uma última chance de testar Gomez e Fernandez enquanto administra as emoções de um elenco que se despede de seu maior ícone. A ausência de Foyth e Almada reduz as opções táticas na defesa e no meio-campo, mas a profundidade da atual safra de talentos da Argentina continua considerável. À medida que a Argentina avança para uma nova era pós-Messi, essas partidas em casa, em Córdoba e Buenos Aires, servirão tanto como um olhar nostálgico para seus sucessos recentes quanto como uma primeira visão da futura estrutura da equipe sem seu líder talismânico em campo.
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