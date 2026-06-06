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Uma nova era no Tottenham! Daniel Levy fecha negócio gigantesco de venda de 25% das ações para a empresa de um bilionário americano do setor de tecnologia
A Eight Sports Capital adquire participação majoritária na Enic
A Eight Sports Capital Limited anunciou na sexta-feira que assinou um contrato de compra e venda para adquirir uma participação de 24,99% na Enic Sports and Developments Holdings Limited, empresa controladora do Tottenham, segundo o Telegraph.
A participação está sendo vendida por meio de empresas que, em última instância, pertencem a fundos fiduciários criados em benefício dos filhos de Levy. A transação envolve a aquisição da Walburg Holdings Limited e da Larkin Ltd, que, juntas, detêm 24,99% do capital social ordinário emitido da Enic. A venda representa uma redução substancial nas participações de Levy. Após a conclusão da transação, ele manteria uma participação residual de 4,89% na Enic.
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Reações mistas surgem após anúncio surpresa
A Eight Sports Capital confirmou o acordo em um comunicado oficial, afirmando: “A Eight Sports Capital Limited anuncia hoje a assinatura de um contrato de compra e venda para adquirir uma participação de 24,99% na Enic Sports and Developments Holdings Limited (‘Enic’), empresa controladora do Tottenham Hotspur Football Club.”
O anúncio pareceu pegar a Enic e o Tottenham de surpresa. Em resposta ao desdobramento, um porta-voz da Enic disse: “Podemos confirmar que nem a Enic nem o Tottenham Hotspur têm conhecimento de qualquer venda, por parte do Family Trust de Daniel Levy, de sua participação minoritária na Enic, empresa controladora do Tottenham.”
O porta-voz acrescentou: “A diretoria e a equipe executiva do Tottenham continuam totalmente focadas em cumprir os compromissos que assumimos com os torcedores no final da temporada.”
A Eight Sports Capital também delineou suas ambições após o acordo, declarando: “Estamos muito satisfeitos por ter assinado este acordo para adquirir uma participação significativa na Enic. Estamos ansiosos para trabalhar com os acionistas, a administração, a equipe, os jogadores e os torcedores do clube para apoiar o crescimento e o sucesso contínuos do Tottenham Hotspur.”
O controle permanece inalterado, apesar da mudança de propriedade
Embora a transação represente uma mudança significativa na estrutura acionária, ela não altera o controle do Tottenham. A família Lewis continua sendo a acionista controladora do clube, e a participação minoritária que está sendo transferida não confere direitos de voto no conselho de administração nem representação no comitê executivo.
A Eight Sports Capital é liderada pelo diretor executivo Brooklyn Earick e conta com o apoio da Triller, uma empresa de tecnologia americana de propriedade do empresário de Hong Kong Ng Wing-fai e do empresário taiwanês Richard Tsai. O grupo já havia demonstrado interesse no Tottenham por meio de abordagens não solicitadas.
A aquisição também foi estruturada em 24,99%, mantendo-se abaixo do limite de 25% que acionaria o Teste de Proprietários e Diretores da Premier League.
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A atenção continua voltada para os planos do Tottenham para o verão
Apesar dos acontecimentos na diretoria, espera-se que o Spurs continue focado no reforço do elenco de vista para a nova temporada. O clube já confirmou a contratação de Andy Robertson em transferência gratuita e está buscando novos reforços para a defesa.
O interesse em Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke e Savinho destaca os planos de contratação em andamento do Tottenham. Enquanto isso, espera-se que a família Lewis reafirme seu compromisso com o clube, à medida que as implicações da venda da participação continuam a se desenrolar nos bastidores.