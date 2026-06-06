A Eight Sports Capital confirmou o acordo em um comunicado oficial, afirmando: “A Eight Sports Capital Limited anuncia hoje a assinatura de um contrato de compra e venda para adquirir uma participação de 24,99% na Enic Sports and Developments Holdings Limited (‘Enic’), empresa controladora do Tottenham Hotspur Football Club.”

O anúncio pareceu pegar a Enic e o Tottenham de surpresa. Em resposta ao desdobramento, um porta-voz da Enic disse: “Podemos confirmar que nem a Enic nem o Tottenham Hotspur têm conhecimento de qualquer venda, por parte do Family Trust de Daniel Levy, de sua participação minoritária na Enic, empresa controladora do Tottenham.”

O porta-voz acrescentou: “A diretoria e a equipe executiva do Tottenham continuam totalmente focadas em cumprir os compromissos que assumimos com os torcedores no final da temporada.”

A Eight Sports Capital também delineou suas ambições após o acordo, declarando: “Estamos muito satisfeitos por ter assinado este acordo para adquirir uma participação significativa na Enic. Estamos ansiosos para trabalhar com os acionistas, a administração, a equipe, os jogadores e os torcedores do clube para apoiar o crescimento e o sucesso contínuos do Tottenham Hotspur.”