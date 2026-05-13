Uma nova casa! O Manchester City inaugura a nova sede de 10 milhões de libras para a equipe feminina, que, segundo a estrela das Lionesses, Alex Greenwood, pode levar as novas campeãs da WSL a um “nível totalmente diferente”

Essa mudança proporciona à equipe feminina do City um novo espaço feito sob medida, mantendo-a, ao mesmo tempo, no mesmo complexo que a equipe masculina e as categorias de base. A instalação está em construção há quase quatro anos e agora está oficialmente inaugurada, tendo a equipe se mudado para lá há apenas algumas semanas.

As novas campeãs da WSL agora contam com áreas dedicadas à assistência médica, reabilitação, fisioterapia, hidroterapia e recuperação, além de chefs e nutricionistas que podem se dedicar exclusivamente à equipe feminina, cuja base anterior ficava nas mesmas instalações da academia.

Tanto as jogadoras quanto a comissão técnica contribuíram para o projeto do prédio, com a meio-campista Laura Coombs desempenhando um papel fundamental em parte do design de interiores, por exemplo, e as jogadoras escolhendo como seus nomes aparecem nos armários do vestiário circular, que imita o do Etihad Stadium e foi projetado para promover a conexão da equipe.

“Eu simplesmente adoro este prédio”, disse Greenwood aos repórteres. “Adoro chegar aos portões todas as manhãs. Não me interpretem mal, eu adoro jogar por este clube de futebol e sempre admirei muito as instalações que nos foram oferecidas. Mas isso aqui atingiu um nível totalmente diferente.”

Quando perguntaram se esse é o melhor espaço em que a jogadora de 32 anos, que tem mais de 100 partidas pela seleção da Inglaterra e já jogou no Lyon, oito vezes campeão europeu, já esteve, Greenwood respondeu: “Especificamente para uma equipe feminina, sim, com certeza. Obviamente, na Inglaterra temos o St George’s Park, que é incrível. No Lyon, tínhamos instalações que eram boas, satisfatórias. Atendiam às nossas necessidades. Mas nada se compara a isso. Acho que é o melhor porque é feito especificamente para nós, em todos os sentidos.”