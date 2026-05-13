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Uma nova casa! O Manchester City inaugura a nova sede de 10 milhões de libras para a equipe feminina, que, segundo a estrela das Lionesses, Alex Greenwood, pode levar as novas campeãs da WSL a um “nível totalmente diferente”
Por dentro da nova sede do Manchester City Women, avaliada em 10 milhões de libras
Essa mudança proporciona à equipe feminina do City um novo espaço feito sob medida, mantendo-a, ao mesmo tempo, no mesmo complexo que a equipe masculina e as categorias de base. A instalação está em construção há quase quatro anos e agora está oficialmente inaugurada, tendo a equipe se mudado para lá há apenas algumas semanas.
As novas campeãs da WSL agora contam com áreas dedicadas à assistência médica, reabilitação, fisioterapia, hidroterapia e recuperação, além de chefs e nutricionistas que podem se dedicar exclusivamente à equipe feminina, cuja base anterior ficava nas mesmas instalações da academia.
Tanto as jogadoras quanto a comissão técnica contribuíram para o projeto do prédio, com a meio-campista Laura Coombs desempenhando um papel fundamental em parte do design de interiores, por exemplo, e as jogadoras escolhendo como seus nomes aparecem nos armários do vestiário circular, que imita o do Etihad Stadium e foi projetado para promover a conexão da equipe.
“Eu simplesmente adoro este prédio”, disse Greenwood aos repórteres. “Adoro chegar aos portões todas as manhãs. Não me interpretem mal, eu adoro jogar por este clube de futebol e sempre admirei muito as instalações que nos foram oferecidas. Mas isso aqui atingiu um nível totalmente diferente.”
Quando perguntaram se esse é o melhor espaço em que a jogadora de 32 anos, que tem mais de 100 partidas pela seleção da Inglaterra e já jogou no Lyon, oito vezes campeão europeu, já esteve, Greenwood respondeu: “Especificamente para uma equipe feminina, sim, com certeza. Obviamente, na Inglaterra temos o St George’s Park, que é incrível. No Lyon, tínhamos instalações que eram boas, satisfatórias. Atendiam às nossas necessidades. Mas nada se compara a isso. Acho que é o melhor porque é feito especificamente para nós, em todos os sentidos.”
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"É tudo nosso": os melhores detalhes das novas instalações do Manchester City
Existem várias razões pelas quais essas instalações têm sido tão bem recebidas tanto pelos jogadores quanto pela comissão técnica. Greenwood destacou as melhorias em termos de nutrição como o aspecto mais marcante para ela, explicando: “Temos controle total sobre tudo o que fazemos aqui: a alimentação, a academia, tudo é nosso. E cada membro da nossa equipe tem preferências muito diferentes. Temos muitas nacionalidades diferentes em nossa equipe que gostam de comidas muito diferentes e podemos atender a todos.”
Emma Deakin, diretora de serviços de desempenho da equipe, aprofundou ainda mais os aspectos positivos, nesse sentido, de deixar a antiga sede compartilhada com os meninos da academia. “Lá, as necessidades são diferentes e você tem 200 meninos, de 14 a 19 anos, para alimentar”, observou ela. “Acho que o paladar provavelmente também é diferente. Aqui, podemos ser realmente personalizados em relação a como deve ser a alimentação pré-jogo para você, se você for uma jogadora japonesa, se for jamaicana, se for brasileira? Podemos ser realmente específicos em relação aos gostos das meninas e saber o que elas querem comer e como se alimentar.”
Adequado para jogadores e comissão técnica: por que o técnico campeão da WSL do Manchester City adora o novo espaço
Para o técnico do City, Andree Jeglertz, a maior vantagem das novas instalações é a facilidade de estabelecer “conexões” com toda a comissão técnica e os jogadores. “Agora, não é preciso marcar uma reunião”, explicou ele. “Você pode cruzar com eles o tempo todo, pode facilmente descer até a academia. Se quiser conversar com um jogador, pode abordá-lo na hora do almoço. A conexão é o que importa.”
Jeglertz conversou com os repórteres na área de estar, um ambiente informal onde os jogadores podem relaxar, mas também o mesmo local onde ele conduzirá a análise tática do próximo adversário. É também onde o elenco do City se reuniu para assistir ao empate de 1 a 1 do Arsenal com o Brighton na noite de quarta-feira passada, que confirmou o título do time.
“Não é muito legal? O fato de você poder passar de um ambiente descontraído e, cinco minutos depois, estar fazendo uma análise tática precisa do Chelsea”, observou ele. “Acho que é provavelmente por isso que, para mim, esta sala é o coração. É aqui que conversamos sobre conexões, tanto na avaliação tática — podemos ser francos e honestos uns com os outros — quanto, ao mesmo tempo, alguns minutos depois, para os jogadores, esta é uma zona livre para eles, onde não precisam falar com os treinadores.”
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Prós e contras: nova construção surge em meio a intensas especulações sobre o futuro de Shaw
É mais um passo na direção certa, agora que o City busca dar continuidade ao seu triunfo na WSL. O Chelsea havia conquistado o título nas últimas seis temporadas, mas agora foi destronado por um time que quer desfrutar de seu próprio período de domínio. A vitória de domingo na semifinal da FA Cup sobre o Blues significa que o time londrino também abrirá mão desse título, que havia conquistado em quatro das últimas cinco temporadas. O City será o grande favorito para conquistá-lo, quando enfrentar o Brighton em Wembley no final deste mês.
Ainda há dúvidas. Notícias continuam ligando Khadija ‘Bunny’ Shaw, talvez a melhor atacante central do mundo, a uma saída do clube em transferência gratuita neste verão, com o Chelsea como favorito para contratá-la. “Eu adoraria que a Bunny ficasse neste clube para sempre”, disse Greenwood, cujo armário no vestiário fica ao lado do de Shaw, na única exceção à ordem numérica. “Ela é uma pessoa incrível. Eu a adoro e espero comemorar com ela por muitos anos ainda.”
No entanto, Jeglertz expressou no fim de semana sua convicção de que terá um time capaz de disputar o título quando julho chegar, com ou sem Shaw. “Estamos tentando construir uma máquina vencedora”, disse Charlotte O’Neill, diretora-geral do City. “Se você olhar para estas instalações, elas mostram o que o City Football Group pensa do futebol feminino e deste time.”