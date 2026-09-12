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'Uma noite muito difícil' - Phil Parkinson assume a culpa enquanto o West Ham impõe a derrota mais pesada da era Hollywood do Wrexham
Wrexham sofre derrota recorde sob a propriedade de Hollywood
O Wrexham sofreu sua derrota mais pesada desde que Ryan Reynolds e Rob McElhenney concluíram a compra do clube em 2021, ao ser atropelado por 6 a 0 pelo West Ham. A dura derrota no London Stadium superou o recorde negativo anterior, um revés por 5 a 0 para o Stockport County em setembro de 2023.
O clube galês chegou à Championship nesta temporada após uma extraordinária sequência de três acessos consecutivos. No entanto, a equipe de Phil Parkinson não foi páreo para um West Ham rebaixado da Premier League na última temporada.
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Parkinson assume a responsabilidade pelo colapso no London Stadium
O técnico Parkinson não poupou palavras depois de ver sua equipe ficar em desvantagem com os gols no primeiro tempo de Jarrod Bowen e Joel Piroe. O Wrexham desmoronou após o intervalo, com Konstantinos Mavropanos, Valentín Castellanos, Mohamadou Kante e Manor Solomon marcando outros gols para os donos da casa.
"Muito difícil", disse Parkinson após a partida. "Uma noite muito difícil. Tenho de me analisar e ter essa responsabilidade. Vou olhar o que eu deveria ter feito melhor. Por 25 minutos, estávamos no jogo, depois houve dois momentos em que nossa defesa não foi boa o suficiente. O terceiro gol realmente nos matou."
Público histórico vê o Wrexham desperdiçar momento crucial
A partida aconteceu diante de 59.712 espectadores, estabelecendo o maior público da história a assistir a um jogo do Wrexham. O público superou o recorde anterior do clube, de 54.096, registrado contra o Liverpool em Anfield, pela FA Cup, em janeiro de 1970.
O Wrexham desperdiçou uma oportunidade decisiva de mudar o rumo da partida quando perdia por 1 a 0, no momento em que George Dobson viu sua finalização ser tirada em cima da linha por Mavropanos. Pouco depois, o West Ham assumiu total controle e transformou o confronto em um passeio.
"Parte de mim está sendo razoável e dizendo que este é um time muito bom, uma força ofensiva de vários milhões de libras que deveria estar na Premier League", reconheceu Parkinson.
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Trajetórias opostas moldam campanha desafiadora na Championship
O resultado amplia um início de temporada difícil para o Wrexham, depois de o clube ter ficado por pouco fora dos playoffs na última temporada. A equipe de Parkinson conquistou apenas uma vitória nas sete primeiras partidas da Championship, o que a deixa mais perto da zona de rebaixamento do que do G6.
Em contraste, o West Ham assumiu a liderança da Championship antes dos jogos do fim de semana com sua maior vitória desde setembro de 2018. O West Ham parece bem posicionado para iniciar rapidamente a busca por um retorno imediato à elite.
O Wrexham precisa se reorganizar rapidamente após esse revés histórico enquanto tenta estabilizar sua posição na liga. Parkinson vai se concentrar em corrigir as fragilidades defensivas para garantir que seu elenco se adapte às exigências do futebol da segunda divisão.
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