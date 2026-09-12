A partida aconteceu diante de 59.712 espectadores, estabelecendo o maior público da história a assistir a um jogo do Wrexham. O público superou o recorde anterior do clube, de 54.096, registrado contra o Liverpool em Anfield, pela FA Cup, em janeiro de 1970.

O Wrexham desperdiçou uma oportunidade decisiva de mudar o rumo da partida quando perdia por 1 a 0, no momento em que George Dobson viu sua finalização ser tirada em cima da linha por Mavropanos. Pouco depois, o West Ham assumiu total controle e transformou o confronto em um passeio.

"Parte de mim está sendo razoável e dizendo que este é um time muito bom, uma força ofensiva de vários milhões de libras que deveria estar na Premier League", reconheceu Parkinson.