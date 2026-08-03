Getty Images
Traduzido por
"Uma música para os meus ouvidos" - Antoine Semenyo revela empolgação com o plano tático de Enzo Maresca para o Manchester City após a saída de Pep Guardiola
O plano tático de Maresca empolga Semenyo
Semenyo elogiou o estilo de jogo de Maresca após dar os primeiros sinais de seu papel sob o comando do italiano. O City foi derrotado nos pênaltis pela Inter de Milão no primeiro jogo de Maresca à frente da equipe, em Hong Kong, mas o time demonstrou a intenção ofensiva que o novo técnico vai implementar após substituir Pep Guardiola. Semenyo atuou nos 45 minutos iniciais e ajudou a construir o gol de Divine Mukasa para o City. O ponta está empolgado com a oportunidade de atuar em um sistema que prioriza amplitude e brilho individual pelos lados.
"Quando ele foi nomeado, essa foi a primeira coisa em que pensei, porque quando você já enfrentou o Chelsea antes, quando ele estava lá, os jogadores de lado dele sempre ficavam bem abertos e com bastante liberdade. Então isso foi uma das coisas que mais me animaram quando ele foi nomeado, e é empolgante para mim como ponta. Vou ter situações de um contra um na maior parte do jogo e estou ansioso por isso", disse Semenyo.
"Tive reuniões individuais com ele sobre como ele quer montar a equipe, como quer usar seus jogadores de lado e, no geral, o time. Acho que as ideias dele são ótimas, bastante parecidas com as do Pep, mas, se você viu o jogo [contra a Inter], teria percebido algumas das ideias dele em prática, e foi bom. Enzo quer que eu fique aberto e, quando receber a bola, simplesmente crie oportunidades. Então isso é música para os meus ouvidos."
- Getty Images Sport
A influência de Guardiola
Sua primeira meia temporada no Etihad Stadium foi simplesmente espetacular, já que ele desempenhou um papel fundamental na conquista de títulos do clube. Semenyo marcou 21 gols no total por clube e seleção na temporada passada, incluindo o gol da vitória na final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea. Ele acrescentou: "Acho que, para mim, eu só queria que o próximo passo fosse grande, e o Manchester City era a opção. Pep falou comigo antes e disse: 'olha, quando você vier, vou torná-lo um jogador melhor'.
"Você quer ficar melhor, quer evoluir a cada temporada, e ele definitivamente me ajudou nisso nos primeiros cinco meses, mas obviamente fico triste por ele sair."
Bournemouth lança a carreira de jogador
Semenyo se juntou ao City vindo do Bournemouth por £ 65 milhões na janela de transferências de janeiro. Apesar da transferência de alto perfil, ele segue profundamente grato ao clube que lhe deu a plataforma para brilhar na elite do futebol inglês.
"Devo tudo a eles, para ser sincero. Eles ajudaram minha carreira na Premier League a florescer e, obviamente, a diretoria, a equipe nos bastidores, todos foram incríveis, fizeram com que tudo fosse muito tranquilo", destacou Semenyo.
- GOAL
A fé como base para o sucesso
Fora de campo, Semenyo é um cristão devoto e tem tatuagens relacionadas à fé espalhadas pelo corpo. O compromisso com sua vida espiritual é algo que ele considera essencial para seu desempenho profissional. "Sei que, obviamente, estou caminhando com Deus neste momento, e quero maximizar minha fé o máximo que puder, então praticar me dá a oportunidade de fazer isso", disse Semenyo. "Eu não estaria aqui sem ele, Deus, então sempre haverá fé e futebol depois."
"Acho que Deus me deu o talento para ser jogador de futebol, ele me deu todas as habilidades, ele me deu a mentalidade e a atitude, então devo a ele atuar e levar ao mundo suas palavras ao máximo."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.