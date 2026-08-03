Semenyo elogiou o estilo de jogo de Maresca após dar os primeiros sinais de seu papel sob o comando do italiano. O City foi derrotado nos pênaltis pela Inter de Milão no primeiro jogo de Maresca à frente da equipe, em Hong Kong, mas o time demonstrou a intenção ofensiva que o novo técnico vai implementar após substituir Pep Guardiola. Semenyo atuou nos 45 minutos iniciais e ajudou a construir o gol de Divine Mukasa para o City. O ponta está empolgado com a oportunidade de atuar em um sistema que prioriza amplitude e brilho individual pelos lados.

"Quando ele foi nomeado, essa foi a primeira coisa em que pensei, porque quando você já enfrentou o Chelsea antes, quando ele estava lá, os jogadores de lado dele sempre ficavam bem abertos e com bastante liberdade. Então isso foi uma das coisas que mais me animaram quando ele foi nomeado, e é empolgante para mim como ponta. Vou ter situações de um contra um na maior parte do jogo e estou ansioso por isso", disse Semenyo.

"Tive reuniões individuais com ele sobre como ele quer montar a equipe, como quer usar seus jogadores de lado e, no geral, o time. Acho que as ideias dele são ótimas, bastante parecidas com as do Pep, mas, se você viu o jogo [contra a Inter], teria percebido algumas das ideias dele em prática, e foi bom. Enzo quer que eu fique aberto e, quando receber a bola, simplesmente crie oportunidades. Então isso é música para os meus ouvidos."