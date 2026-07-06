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“Uma mulher desprezível e incompetente!” - Kylian Mbappé rebate o “racismo descarado” de uma política paraguaia, enquanto a Federação Francesa de Futebol anuncia ação judicial por comentários “criminosos e repreensíveis”
Mbappé condena político “desprezível”
Mbappé não mediu palavras após ter sido alvo de horríveis insultos racistas após a vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai. A senadora Celeste Amarilla havia postado comentários depreciativos no X, questionando a educação e a origem de Mbappé. Em uma declaração contundente, o capitão da seleção francesa questionou a aptidão da senadora para o cargo e seu impacto na reputação do país.
“Você é uma mulher desprezível e indigna do seu cargo”, escreveu ele nas redes sociais.
“Você não representa o Paraguai, aquele país que derramou suor, paixão e honra ao longo de toda a competição. Por causa de sua imprudência e de seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta Copa do Mundo, abrindo caminho para uma mulher incompetente que transmite a pior imagem possível de seu país.
“Nunca permitirei que pessoas como ela tenham a liberdade de espalhar seu ódio e racismo pelo mundo.”
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Insultos repugnantes provocam indignação mundial
A polêmica tem origem na reação de Amarilla a uma partida tensa, na qual o Paraguai foi criticado por seu estilo de jogo agressivo. Depois que Mbappé teria desprezado o goleiro paraguaio ao apito final, a senadora partiu para um discurso inflamado, afirmando: “Esse bruto nem sequer aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, ele chupou cocos, e os seres mais instruídos que já ouviu foram os chimpanzés.”
Ela intensificou ainda mais os insultos ao chamar o astro francês de “camerunês colonizado, que finge ser francês, rancoroso, novo-rico, arrogante e feio”. Ela chegou a lamentar que a seleção paraguaia não tivesse agredido fisicamente o jogador em campo, apesar de admitir que não era fã de futebol.
A FFF entra com uma ação judicial
A Federação Francesa de Futebol (FFF) tomou medidas imediatas para defender o capitão da seleção nacional, classificando os comentários como conduta criminosa. Em comunicado oficial, a entidade deixou claro que levará o caso à Justiça para garantir que tal retórica não fique impune no cenário internacional.
A FFF confirmou que está apresentando uma denúncia ao Ministério Público com o objetivo de iniciar um processo judicial, afirmando em comunicado: “Os comentários racistas proferidos pela senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé são absolutamente desprezíveis e inaceitáveis. Como alguém pode proferir tais palavras? Esses comentários são criminosos e repreensíveis. Eles devem ser processados aqui, assim como em qualquer outro lugar. A Federação Francesa de Futebol está apresentando uma denúncia ao Ministério Público com o objetivo de iniciar uma ação judicial.”
“A Federação oferece todo o seu apoio ao seu capitão, aos seus jogadores e, de maneira mais geral, a todas as vítimas de tais comentários odiosos. Mais do que nunca, a FFF pretende lutar contra o racismo e todas as formas de discriminação. Esses comentários desonram tanto quem os profere quanto quem os divulga. Os jogadores da seleção francesa representam a França; é o nosso país que está sendo insultado.”
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Apoio institucional aos Les Bleus
Além da resposta jurídica da federação, Mbappé recebeu apoio significativo dos mais altos escalões do governo francês. A ministra do Esporte, Marina Ferrari, manifestou publicamente seu apoio ao atacante, juntando-se ao presidente da FFF, Philippe Diallo, na condenação do caráter “repreensível” das declarações do senador após o confronto na Copa do Mundo.
À medida que o processo judicial se inicia, a seleção francesa permanece unida em sua postura contra a discriminação, enquanto se prepara para as quartas de final da competição, onde os Bleus enfrentarão o Marrocos.
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