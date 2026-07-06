Mbappé não mediu palavras após ter sido alvo de horríveis insultos racistas após a vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai. A senadora Celeste Amarilla havia postado comentários depreciativos no X, questionando a educação e a origem de Mbappé. Em uma declaração contundente, o capitão da seleção francesa questionou a aptidão da senadora para o cargo e seu impacto na reputação do país.

“Você é uma mulher desprezível e indigna do seu cargo”, escreveu ele nas redes sociais.

“Você não representa o Paraguai, aquele país que derramou suor, paixão e honra ao longo de toda a competição. Por causa de sua imprudência e de seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta Copa do Mundo, abrindo caminho para uma mulher incompetente que transmite a pior imagem possível de seu país.

“Nunca permitirei que pessoas como ela tenham a liberdade de espalhar seu ódio e racismo pelo mundo.”