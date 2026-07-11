Uma mudança forçada... A Federação Argelina põe fim à polêmica sobre a demissão de Petković

A Federação Argelina de Futebol preferiu manter o técnico da seleção principal, Vladimir Petković, em vez de se envolver em uma disputa judicial longa e onerosa.

A seleção da Argélia foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final, após perder para a Suíça por 2 a 0.

As escolhas táticas de Petković geraram amplas críticas, especialmente sua insistência em jogar sem um atacante de ofício contra a Suíça.

Suas declarações após a eliminação aumentaram ainda mais a indignação, quando afirmou que a torcida deveria se contentar com a simples classificação para a Copa do Mundo após um hiato de 12 anos e com o fato de ter passado da fase de grupos.

O site “Foot Mercato” informou que a Federação Argelina mudou completamente sua estratégia, renovando a confiança nas capacidades de Petković, apesar das críticas contundentes que continuam sendo dirigidas a ele.

Apesar da vontade da Federação Argelina de virar uma nova página, ela logo se deparou com o alto custo financeiro da demissão do técnico bósnio.