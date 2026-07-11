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Uma mudança forçada... A Federação Argelina põe fim à polêmica sobre a demissão de Petković

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V. Petkovic
Argélia
Argélia

A Federação Argelina de Futebol preferiu manter o técnico da seleção principal, Vladimir Petković, em vez de se envolver em uma disputa judicial longa e onerosa.

A seleção da Argélia foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final, após perder para a Suíça por 2 a 0.

As escolhas táticas de Petković geraram amplas críticas, especialmente sua insistência em jogar sem um atacante de ofício contra a Suíça.

Suas declarações após a eliminação aumentaram ainda mais a indignação, quando afirmou que a torcida deveria se contentar com a simples classificação para a Copa do Mundo após um hiato de 12 anos e com o fato de ter passado da fase de grupos.

O site “Foot Mercato” informou que a Federação Argelina mudou completamente sua estratégia, renovando a confiança nas capacidades de Petković, apesar das críticas contundentes que continuam sendo dirigidas a ele.

Apesar da vontade da Federação Argelina de virar uma nova página, ela logo se deparou com o alto custo financeiro da demissão do técnico bósnio.

  • Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images

    Nomeação de um assistente técnico argelino para a comissão técnica de Petković

    De acordo com vários meios de comunicação argelinos, a Federação Argelina ofereceu a Petković uma indenização equivalente a apenas dois meses de salário em troca da rescisão do contrato por mútuo acordo; no entanto, o técnico recusou a oferta, já que não pretende abrir mão dos milhões garantidos em seu contrato, válido até 2028.

    Segundo a Rádio da Argélia, o cenário que parece estar se concretizando agora é a permanência de Petković à frente da comissão técnica dos Guerreiros do Deserto, com a nomeação de um assistente técnico argelino para servir de elo de ligação entre o treinador e o futebol local.

    A decisão de manter Petković representa uma grande reviravolta, depois que todos os indícios sugeriam que a separação entre as partes estava iminente.

    A situação se complica ainda mais com as notícias divulgadas por vários meios de comunicação argelinos nos últimos dias, sobre a existência de uma divisão real entre o técnico e vários jogadores da seleção principal.

    Essas reportagens afirmaram que alguns jogadores da seleção nacional comunicaram aos dirigentes da Federação, em conversas internas, que não desejam retornar à seleção argelina enquanto Petković permanecer no cargo.

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