Segundo o especialista belga em transferências Sacha Tavolieri, da Sky, o atual “Head of Global Soccer” da Red Bull não estaria avesso a uma possível atuação na Arábia Saudita e teria até mesmo conversado com o Al-Ittihad sobre uma possível colaboração.
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Uma mudança bombástica, apesar da negação do assessor? Jürgen Klopp parece estar, afinal, em negociações para um novo cargo
No entanto, há cerca de uma semana, o assessor de Klopp, Marc Kosicke, havia reagido aos rumores sobre uma possível transferência para o clube saudita com uma negação categórica. “Isso está fora de questão”, declarou ele. Segundo Tavolieri, porém, as negociações foram retomadas no domingo.
Segundo ele, o Al-Ittihad quer nomear o técnico de 58 anos como diretor técnico. Consequentemente, Klopp se ocuparia principalmente das transferências do clube do deserto. Klopp, no entanto, teria colocado a condição de só deixar seu cargo na Red Bull após o início da temporada, ou seja, com o fechamento da janela de transferências.
Ao contrário da maioria dos países europeus, porém, a janela de transferências na Arábia Saudita abre algumas semanas mais tarde e, consequentemente, permanece aberta por mais tempo. Enquanto, por exemplo, na Bundesliga as transferências oficiais podem ser realizadas de 30 de junho a 1º de setembro, no Oriente Médio elas só começam em 22 de julho.
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A saída de Klopp do RB continua sendo um assunto recorrente
Klopp, que representa a marca de refrigerantes não só junto ao RB Leipzig e ao Salzburg, mas também a clubes do Brasil, dos EUA e do Japão, entre outros, ainda tem contrato até 2029. No entanto, há muito tempo circulam especulações sobre uma rescisão antecipada ou até mesmo um retorno à carreira de treinador. Especialmente no Real Madrid, Klopp sempre foi assunto recorrente. Assim, o agora derrotado candidato à presidência, Enrique Riquelme, havia prometido aos madridistas que, caso fosse eleito, negociaria com Klopp. No entanto, o próprio Klopp sempre enfatizou que não pretendia voltar às margens do campo no futuro próximo.
No entanto, já em março surgiram rumores sobre desentendimentos internos. Um reportagem do L'Equipe mencionou vários pontos de discórdia entre a diretoria e o ex-técnico de sucesso do BVB e do Liverpool.
Entre eles estaria a contratação do técnico do Leipzig, Ole Werner, que na época ainda corria o risco de perder novamente a classificação para a Liga dos Campeões. Também no Paris Saint-Germain, no qual a Red Bull detém mais de 10% das ações, teria havido atritos por causa de Klopp. Segundo o relatório, suas competências não estariam claramente definidas, razão pela qual ele não teria tido influência na busca por um técnico para o clube da primeira divisão francesa na primavera, e a escolha teria recado sobre Antoine Kombouaré — um técnico fora do círculo de Klopp no RB.