Uma mudança bombástica, apesar da negação do assessor? Jürgen Klopp parece estar, afinal, em negociações para um novo cargo

No entanto, há cerca de uma semana, o assessor de Klopp, Marc Kosicke, havia reagido aos rumores sobre uma possível transferência para o clube saudita com uma negação categórica. “Isso está fora de questão”, declarou ele. Segundo Tavolieri, porém, as negociações foram retomadas no domingo.

Segundo ele, o Al-Ittihad quer nomear o técnico de 58 anos como diretor técnico. Consequentemente, Klopp se ocuparia principalmente das transferências do clube do deserto. Klopp, no entanto, teria colocado a condição de só deixar seu cargo na Red Bull após o início da temporada, ou seja, com o fechamento da janela de transferências.

Ao contrário da maioria dos países europeus, porém, a janela de transferências na Arábia Saudita abre algumas semanas mais tarde e, consequentemente, permanece aberta por mais tempo. Enquanto, por exemplo, na Bundesliga as transferências oficiais podem ser realizadas de 30 de junho a 1º de setembro, no Oriente Médio elas só começam em 22 de julho.