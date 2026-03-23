Uma mensagem para Thomas Tuchel?! O craque do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, publica uma atualização de quatro palavras no Instagram, aparentemente em resposta à sua exclusão da seleção inglesa

Alexander-Arnold recorreu às redes sociais para comemorar a vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid na noite de domingo. Dois gols de Vinícius Júnior e outro de Federico Valverde, que acabou sendo expulso, garantiram que o Real Madrid permanecesse quatro pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título da La Liga.

O ex-lateral-direito do Liverpool, que ficou de fora da equipe titular, postou mais tarde uma mensagem de quatro palavras em sua conta no Instagram que dizia: “Madrid. E nada mais.”

Alexander-Arnold foi deixado de fora da última convocação de Tuchel para a seleção inglesa para os próximos jogos internacionais contra Uruguai e Japão e enfrenta uma grande batalha para garantir uma vaga no avião rumo aos Estados Unidos, Canadá e México neste verão.