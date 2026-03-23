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Uma mensagem para Thomas Tuchel?! O craque do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, publica uma atualização de quatro palavras no Instagram, aparentemente em resposta à sua exclusão da seleção inglesa
Alexander-Arnold dá uma dica enigmática após não ter sido convocado pela Inglaterra
Alexander-Arnold recorreu às redes sociais para comemorar a vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid na noite de domingo. Dois gols de Vinícius Júnior e outro de Federico Valverde, que acabou sendo expulso, garantiram que o Real Madrid permanecesse quatro pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título da La Liga.
O ex-lateral-direito do Liverpool, que ficou de fora da equipe titular, postou mais tarde uma mensagem de quatro palavras em sua conta no Instagram que dizia: “Madrid. E nada mais.”
Alexander-Arnold foi deixado de fora da última convocação de Tuchel para a seleção inglesa para os próximos jogos internacionais contra Uruguai e Japão e enfrenta uma grande batalha para garantir uma vaga no avião rumo aos Estados Unidos, Canadá e México neste verão.
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Tuchel: “Decisão esportiva” deixar de fora ex-jogador do Liverpool
Tuchel explicou os motivos por ter deixado Alexander-Arnold de fora da sua última convocação, insistindo que estava ciente das qualidades do zagueiro, mas acrescentando que foi uma decisão consciente escolher outros laterais-direitos em vez dele.
Ele disse: “Sei muito bem o que Trent pode nos oferecer. Joguei muitas vezes contra ele e sofri quando ele enfrentou minhas equipes pelo Liverpool. Portanto, conheço muito bem sua força e o que ele pode oferecer.
“Mas, no momento, é como se tivéssemos provas de como estávamos bem em setembro, outubro e novembro, e os jogadores que estão no elenco para a lateral direita precisam lutar por sua vaga, precisam competir, precisam mostrar novamente que merecem isso.
“É uma decisão esportiva a de continuarmos com [Jarell] Quansah, com [Tino] Livramento e com [Djed] Spence.”
Lateral-direito fica de fora da escalação titular do Real Madrid por ter chegado atrasado
A última semana foi bastante difícil para Alexander-Arnold. Depois de terminar o namoro com Estelle Behnke, o jogador de 27 anos ficou de fora da escalação titular na vitória de domingo sobre o Atlético como punição por ter chegado atrasado a um dos últimos treinos antes da partida. Seu lugar foi ocupado por Dani Carvajal, mas Alexander-Arnold entrou mais tarde como reserva e deu a assistência para o gol da vitória de Vinícius aos 72 minutos.
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O tempo está se esgotando para garantir uma vaga na Copa do Mundo
Tuchel convocou um elenco de 35 jogadores para os confrontos contra Uruguai e Japão, dando a vários jogadores menos utilizados a oportunidade de se destacarem. Quansah, do Bayer Leverkusen, foi escolhido em detrimento de Alexander-Arnold, mas teve que desistir devido a uma lesão; no entanto, jogadores como Livramento e Spence ainda parecem estar à frente da estrela do Real Madrid na hierarquia da lateral-direita.
Alexander-Arnold disputou apenas 34 partidas pela seleção desde sua estreia em 2018, sendo frequentemente preterido em favor de rivais como Kyle Walker e Kieran Trippier, e corre sério risco de ficar de fora da seleção para a Copa do Mundo. Ele teve papel de titular na campanha da Euro 2024, mas não convenceu no meio-campo, apesar de a Inglaterra ter chegado à final.
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