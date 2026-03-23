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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Uma mensagem para Thomas Tuchel?! O craque do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, publica uma atualização de quatro palavras no Instagram, aparentemente em resposta à sua exclusão da seleção inglesa

Trent Alexander-Arnold comemorou a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid na noite de domingo e postou uma mensagem enigmática sobre seu futuro na seleção inglesa no Instagram, após ter ficado de fora da última convocação de Thomas Tuchel para os Três Leões. O lateral-direito, que vem enfrentando uma carreira internacional irregular, enfrenta uma batalha para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026, apesar de ter tido uma segunda metade da temporada mais produtiva.

  • Alexander-Arnold dá uma dica enigmática após não ter sido convocado pela Inglaterra

    Alexander-Arnold recorreu às redes sociais para comemorar a vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid na noite de domingo. Dois gols de Vinícius Júnior e outro de Federico Valverde, que acabou sendo expulso, garantiram que o Real Madrid permanecesse quatro pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título da La Liga.

    O ex-lateral-direito do Liverpool, que ficou de fora da equipe titular, postou mais tarde uma mensagem de quatro palavras em sua conta no Instagram que dizia: “Madrid. E nada mais.”

    Alexander-Arnold foi deixado de fora da última convocação de Tuchel para a seleção inglesa para os próximos jogos internacionais contra Uruguai e Japão e enfrenta uma grande batalha para garantir uma vaga no avião rumo aos Estados Unidos, Canadá e México neste verão.

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  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold England 2026Getty Images

    Tuchel: “Decisão esportiva” deixar de fora ex-jogador do Liverpool

    Tuchel explicou os motivos por ter deixado Alexander-Arnold de fora da sua última convocação, insistindo que estava ciente das qualidades do zagueiro, mas acrescentando que foi uma decisão consciente escolher outros laterais-direitos em vez dele.

    Ele disse: “Sei muito bem o que Trent pode nos oferecer. Joguei muitas vezes contra ele e sofri quando ele enfrentou minhas equipes pelo Liverpool. Portanto, conheço muito bem sua força e o que ele pode oferecer.

    “Mas, no momento, é como se tivéssemos provas de como estávamos bem em setembro, outubro e novembro, e os jogadores que estão no elenco para a lateral direita precisam lutar por sua vaga, precisam competir, precisam mostrar novamente que merecem isso.

    “É uma decisão esportiva a de continuarmos com [Jarell] Quansah, com [Tino] Livramento e com [Djed] Spence.”

  • Lateral-direito fica de fora da escalação titular do Real Madrid por ter chegado atrasado

    A última semana foi bastante difícil para Alexander-Arnold. Depois de terminar o namoro com Estelle Behnke, o jogador de 27 anos ficou de fora da escalação titular na vitória de domingo sobre o Atlético como punição por ter chegado atrasado a um dos últimos treinos antes da partida. Seu lugar foi ocupado por Dani Carvajal, mas Alexander-Arnold entrou mais tarde como reserva e deu a assistência para o gol da vitória de Vinícius aos 72 minutos.

  • Andorra v England - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O tempo está se esgotando para garantir uma vaga na Copa do Mundo

    Tuchel convocou um elenco de 35 jogadores para os confrontos contra Uruguai e Japão, dando a vários jogadores menos utilizados a oportunidade de se destacarem. Quansah, do Bayer Leverkusen, foi escolhido em detrimento de Alexander-Arnold, mas teve que desistir devido a uma lesão; no entanto, jogadores como Livramento e Spence ainda parecem estar à frente da estrela do Real Madrid na hierarquia da lateral-direita.

    Alexander-Arnold disputou apenas 34 partidas pela seleção desde sua estreia em 2018, sendo frequentemente preterido em favor de rivais como Kyle Walker e Kieran Trippier, e corre sério risco de ficar de fora da seleção para a Copa do Mundo. Ele teve papel de titular na campanha da Euro 2024, mas não convenceu no meio-campo, apesar de a Inglaterra ter chegado à final.

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