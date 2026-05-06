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Uma mensagem clara para Arne Slot? John Henry, principal proprietário do Liverpool, adverte que a FSG “não se contentará com a mediocridade”
Henry lança um aviso sobre Anfield
O Liverpool sofreu 18 derrotas em todas as competições nesta temporada, registrando seu pior número de derrotas desde a temporada 2014-15, sob o comando de Brendan Rodgers. Embora o clube continue no caminho certo para a classificação para a Liga dos Campeões, a queda em relação ao desempenho de ponta que levou ao título no ano passado não passou despercebida pela diretoria.
Os comentários de Henry surgiram na sequência da decisão de demitir o técnico do Boston Red Sox, Alex Cora, após um início ruim na temporada da MLB. Em um e-mail enviado ao Sports Business Journal, o empresário de 76 anos pareceu traçar paralelos entre suas franquias esportivas, sugerindo que, embora os torcedores possam expressar seu descontentamento, a resposta da liderança é reforçar ainda mais seu compromisso com a vitória.
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A abordagem da FSG em relação à pressão
Ao refletir sobre a natureza da gestão esportiva e a pressão vinda das arquibancadas, Henry relembrou experiências pessoais de contestação por parte da torcida do Liverpool. “Os torcedores ficam frustrados. O Sox jogou muito mal nos primeiros 25 jogos”, escreveu Henry. “Lembro-me de um avião sobrevoando o estádio quando estávamos vencendo o Manchester United por 7 a 0, com uma faixa que dizia ‘FSG FORA!’. Isso não significa que você os ignore, significa que você trabalha mais duro — você não se conforma com a mediocridade. Você tem que vencer.”
Interesse externo em Arne Slot
Apesar das dificuldades no campeonato nacional, a reputação de Slot na Europa permanece intacta, em grande parte devido às suas conquistas anteriores na Eredivisie, no Feyenoord. Soube-se que o Ajax fez uma consulta sobre a possibilidade de trazer o técnico de 47 anos de volta à Holanda. O gigante de Amsterdã está em busca de um sucessor definitivo para o técnico interino Oscar Garcia e via Slot como um candidato de peso para liderar sua recuperação esportiva. No entanto, essa abordagem foi rapidamente rejeitada. Entende-se que Slot continua firmemente comprometido com seu projeto em Anfield, onde tem contrato até junho de 2027.
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O caminho a seguir para os Reds
À medida que a atual temporada chega ao fim, o foco passa a ser um verão de reforços. Slot enfrenta a tarefa de reformular um elenco que mostrou sinais de cansaço e instabilidade ao longo do ano. A insistência pública do proprietário em evitar a mediocridade sugere que o apoio financeiro pode estar garantido, mas vem acompanhado das mais altas expectativas. Para um clube acostumado a competir em todas as frentes, uma temporada marcada por derrotas na casa dos dois dígitos é simplesmente inaceitável aos olhos da diretoria sediada em Boston.
Slot deve agora superar os últimos obstáculos da temporada para garantir que o futebol da Liga dos Campeões retorne a Anfield. Com a diretoria observando de perto, resta pouco espaço para erros para o holandês, com um confronto crucial da Premier League contra o Chelsea marcado para este fim de semana.