Uma mensagem clara para Arne Slot? John Henry, principal proprietário do Liverpool, adverte que a FSG “não se contentará com a mediocridade”

O Liverpool sofreu 18 derrotas em todas as competições nesta temporada, registrando seu pior número de derrotas desde a temporada 2014-15, sob o comando de Brendan Rodgers. Embora o clube continue no caminho certo para a classificação para a Liga dos Campeões, a queda em relação ao desempenho de ponta que levou ao título no ano passado não passou despercebida pela diretoria.

Os comentários de Henry surgiram na sequência da decisão de demitir o técnico do Boston Red Sox, Alex Cora, após um início ruim na temporada da MLB. Em um e-mail enviado ao Sports Business Journal, o empresário de 76 anos pareceu traçar paralelos entre suas franquias esportivas, sugerindo que, embora os torcedores possam expressar seu descontentamento, a resposta da liderança é reforçar ainda mais seu compromisso com a vitória.