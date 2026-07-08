Uma lesão antiga sofrida no Arsenal faz com que Wojciech Szczesny sinta dor após cada defesa - e o goleiro do Barcelona revelou que muitas vezes não consegue tirar as próprias luvas

Em conversa com o ex-companheiro de seleção Grzegorz Krychowiak no YouTube, o experiente goleiro explicou que uma lesão devastadora sofrida durante sua passagem pelo Arsenal, em 2008, mudou tudo. Ele revelou o nível de desconforto que enfrenta a cada partida e sessão de treino sob o comando de Hansi Flick.

“É que eu não consigo pegar a bola sem sentir dor. Não houve um único chute que eu tenha defendido sem sentir nada. É que eu me acostumei com a dor, e é uma sensação muito desagradável”, disse Szczesny.