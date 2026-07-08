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Wojciech Szczesnygetty
Donny Afroni

Traduzido por

Uma lesão antiga sofrida no Arsenal faz com que Wojciech Szczesny sinta dor após cada defesa - e o goleiro do Barcelona revelou que muitas vezes não consegue tirar as próprias luvas

W. Szczesny
Barcelona
La Liga
Arsenal
Premier League

Wojciech Szczesny revelou, de forma sensacional, a agonia física que tem atormentado sua carreira desde uma lesão sofrida no Arsenal há mais de uma década. O goleiro do Barcelona admite que cada defesa que faz é acompanhada de dor, uma realidade que quase o levou a pendurar as luvas de vez antes de receber a ligação da Catalunha.

  • O legado duradouro de uma ruptura ocorrida em 2008

    Embora a transferência de Szczesny para o Barcelona durante a temporada 2024-25 tenha sido aclamada como um retorno de conto de fadas após a aposentadoria, o jogador da seleção polonesa agora revelou a dura realidade física de sua carreira. O goleiro fraturou os dois braços durante uma sessão de academia no norte de Londres, e as consequências o acompanharam durante suas passagens pela Roma, pela Juventus e, agora, pelo Camp Nou. A dor crônica foi um dos principais fatores que o levaram a decidir se aposentar após a Euro 2024, já que a rotina diária do futebol profissional se tornava cada vez mais difícil de suportar.

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    Pegar a bola mesmo sentindo dor

    Em conversa com o ex-companheiro de seleção Grzegorz Krychowiak no YouTube, o experiente goleiro explicou que uma lesão devastadora sofrida durante sua passagem pelo Arsenal, em 2008, mudou tudo. Ele revelou o nível de desconforto que enfrenta a cada partida e sessão de treino sob o comando de Hansi Flick.

    “É que eu não consigo pegar a bola sem sentir dor. Não houve um único chute que eu tenha defendido sem sentir nada. É que eu me acostumei com a dor, e é uma sensação muito desagradável”, disse Szczesny.

  • Lutas além do campo de futebol

    A dor não acaba quando soa o apito final. Szczesny explicou que a inflamação e a fadiga nas mãos muitas vezes se estendem à sua vida pessoal, tornando até mesmo as tarefas mais simples quase impossíveis após um dia intenso em campo. Essas limitações se tornaram uma parte frustrante, mas aceita, de sua rotina diária, enquanto ele cuida do corpo nesta fase final da carreira.

    Continuando sua confissão sincera, ele disse: “Às vezes, nem consigo tirar a luva porque não consigo soltar o velcro e preciso pedir ajuda. Não consigo segurar uma garrafa de água sem deixá-la cair, nem abrir a tampa. Normalmente, levo cerca de uma hora para fazer isso.”

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  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Evitar que a infância se repita

    Além das cicatrizes físicas, Szczesny também falou abertamente sobre o peso emocional de seu relacionamento com o pai, Maciej Szczesny. O jogador do Barcelona confessou que sua infância foi marcada por um sentimento de pavor sempre que seu pai, ele próprio um ex-goleiro profissional, voltava para casa.

    “Desde muito pequeno, havia uma relação entre nós em que eu tinha medo do meu pai”, refletiu ele. “Nunca tive aquela sensação de pensar: ‘Ah, o papai está chegando’. Era mais como: ‘Caramba, o papai está chegando’, porque nunca se sabia em que humor ele estaria quando chegasse.” Essa experiência moldou a própria abordagem de Szczesny em relação à paternidade, e o polonês concluiu: “Prometi a mim mesmo que nunca faria meu filho ter medo de eu chegar em casa.”

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