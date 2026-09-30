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Manchester City FC v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
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Uma lenda do clube a preço de banana: por que o Atlético de Madrid deu ao Manchester City um desconto por Sergio Aguero em 2011

Sergio Agüero
Atlético de Madrid
Manchester City
Premier League
La Liga

O Manchester City está sob intenso escrutínio após um veredicto de culpa por graves violações financeiras históricas. Essa enorme investigação colocou todos os negócios do passado do clube sob análise minuciosa, incluindo uma transferência bombástica de 2011. Foram levantadas dúvidas sobre a taxa de transferência paga para garantir o maior artilheiro da história do clube, mas a verdadeira história é bastante surpreendente.

  • A investigação e o legado de Agüero

    A Premier League anunciou que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de graves infrações financeiras ao longo de um período de nove temporadas, além de não cooperar com a investigação.

    Consequentemente, toda contratação feita pelo clube nesse período agora está sob intenso escrutínio. Isso naturalmente inclui a chegada de destaque de Sergio Aguero em julho de 2011. O maior artilheiro da história do clube marcou 260 gols em 390 partidas, conquistando cinco títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra e seis Copas da Liga.

  • FBL-ENG-PR-FULHAM-MANCITYAFP

    Oferta maior do Real Madrid é rejeitada

    O veículo espanhol Mundo Deportivo informa que o Atlético de Madrid vendeu Aguero de forma surpreendente ao Manchester City por um valor inferior ao de uma oferta apresentada anteriormente pelo Real Madrid. O clube inglês pagou € 36 milhões, além de mais € 4 milhões em variáveis.

    No entanto, o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, estaria disposto a pagar a multa rescisória integral do jogador, de € 45 milhões. Embora Aguero estivesse totalmente aberto a se juntar ao rival da cidade, o diretor-executivo do Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marin, interveio. Ele barrou a transferência de forma categórica, sabendo que vender ao seu rival mais feroz provocaria protestos furiosos dos torcedores.

  • Um acordo fechado em uma toalha de mesa

    Para evitar uma enorme revolta da torcida, Gil Marin viajou aos Estados Unidos para se reunir com o presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, e com o ex-diretor esportivo Brian Marwood.

    Durante uma reunião em um restaurante, eles negociaram a transferência com sucesso. Na ausência de documentos oficiais, o acordo inicial ficou famoso por ter sido redigido em um pedaço de toalha de mesa. Portanto, a taxa reduzida por Aguero foi motivada estritamente pela necessidade do Atletico Madrid de evitar um caos interno. Gil Marin recentemente adotou uma postura semelhante ao se recusar a vender Julian Alvarez ao Barcelona para evitar fortalecer um rival direto.

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  • Manchester City FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que acontece a seguir com o clube?

    O Manchester City tem até sexta-feira para recorrer da decisão devastadora da comissão independente. Embora a transferência de Aguero pareça livre de manipulação financeira ilícita por parte do lado vendedor, o clube deve se preparar para uma intensa batalha judicial enquanto os reguladores determinam as sanções exatas por suas violações financeiras ao longo de uma década.

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