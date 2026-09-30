A Premier League anunciou que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de graves infrações financeiras ao longo de um período de nove temporadas, além de não cooperar com a investigação.

Consequentemente, toda contratação feita pelo clube nesse período agora está sob intenso escrutínio. Isso naturalmente inclui a chegada de destaque de Sergio Aguero em julho de 2011. O maior artilheiro da história do clube marcou 260 gols em 390 partidas, conquistando cinco títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra e seis Copas da Liga.