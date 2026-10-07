AFP
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'Uma jornada lendária' - o diretor esportivo do Barcelona, Deco, faz homenagem máxima a Lionel Messi após aposentadoria emocionante da Argentina
Deco celebra uma parceria lendária
A trajetória internacional de Messi chegou ao fim em grande estilo, com a Argentina vencendo Benin com tranquilidade por 3 a 0. Foi uma noite marcada por emoção à flor da pele, com torcedores e companheiros de equipe às lágrimas enquanto o vencedor de oito Bolas de Ouro encerrava sua trajetória com a Argentina. Entre os que lideraram as homenagens estava Deco, que dividiu uma parte significativa de sua carreira com o pequeno gênio na Catalunha.
Deco recorreu às redes sociais para expressar sua admiração pelo ex-companheiro, destacando o impacto que Messi teve no esporte em todo o mundo. Em publicação no Instagram, o dirigente português escreveu: "Uma trajetória lendária com a seleção argentina. Parabéns por cada capítulo de uma carreira incrível. O futebol e todos que amam o esporte agradecem, Leo!"
Barcelona homenageia o garoto de ouro
O clube catalão também fez questão de marcar a ocasião com uma mensagem formal para seu maior jogador de todos os tempos. Em vez de uma arte padrão de pós-jogo, o clube esperou até o apito final do duelo contra Benin, no qual Messi se despediu com um gol e duas assistências, para divulgar uma declaração comovente. A escolha foi fazer referência ao seu sucesso inicial, especificamente à medalha de ouro que ele conquistou nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, que serviu como trampolim para seu futuro domínio em nível internacional.
Em comunicado divulgado em seus canais oficiais, o Barcelona disse: "Daquela medalha de ouro em Pequim, em 2008, até uma carreira inesquecível, fazendo história a cada passo com a Argentina. Parabéns, Leo, por continuar tornando a camisa da Argentina ainda mais icônica" Esse reconhecimento reflete o desejo do clube de seguir conectado ao legado de Messi, apesar de sua saída controversa para o Paris Saint-Germain em 2021 e de sua mudança posterior para o Inter Miami, da Major League Soccer.
Dúvidas sobre uma despedida do Camp Nou
Com Messi agora se afastando da seleção, a atenção naturalmente se voltou para quando ele finalmente vai pendurar as chuteiras de vez em nível de clube. Essa percepção intensificou os pedidos para que o Barcelona organize um jogo de despedida ou uma homenagem adequada no Camp Nou. Para muitos torcedores, a forma como Messi deixou o clube, por meio de uma entrevista coletiva emocionada sem a chance de se despedir de um estádio lotado, continua sendo uma fonte de grande frustração.
A relação entre o estafe do jogador e o presidente do clube, Joan Laporta, foi descrita como disfuncional nos anos seguintes à sua saída. Apesar das tentativas de trazê-lo de volta antes de sua mudança para os Estados Unidos, um acordo nunca se concretizou. Laporta reconheceu recentemente que, embora Messi tivesse outros planos para sua carreira no curto prazo, a possibilidade de uma partida em sua homenagem continua sendo uma prioridade para a diretoria, que busca reparar a relação abalada com seu ex-capitão.
- Getty Images Sport
O capítulo final de um ícone
A saída de Messi do cenário internacional marca o começo do fim de uma era de domínio no futebol. Ao longo de sua trajetória com a Argentina, ele evoluiu de um jovem muito questionado para um ícone nacional que enfim conquistou a Copa América e a Copa do Mundo. Sua última partida contra Benin foi uma celebração dessa transformação, provando que, mesmo no crepúsculo de sua carreira, ele continua sendo uma força decisiva em campo. Com o encerramento de sua passagem pela seleção nacional, o foco se volta inteiramente para suas atuações por seu clube na Flórida.
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