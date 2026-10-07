A trajetória internacional de Messi chegou ao fim em grande estilo, com a Argentina vencendo Benin com tranquilidade por 3 a 0. Foi uma noite marcada por emoção à flor da pele, com torcedores e companheiros de equipe às lágrimas enquanto o vencedor de oito Bolas de Ouro encerrava sua trajetória com a Argentina. Entre os que lideraram as homenagens estava Deco, que dividiu uma parte significativa de sua carreira com o pequeno gênio na Catalunha.

Deco recorreu às redes sociais para expressar sua admiração pelo ex-companheiro, destacando o impacto que Messi teve no esporte em todo o mundo. Em publicação no Instagram, o dirigente português escreveu: "Uma trajetória lendária com a seleção argentina. Parabéns por cada capítulo de uma carreira incrível. O futebol e todos que amam o esporte agradecem, Leo!"