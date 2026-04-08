Uma ironia futebolística emocionante... O novo Atlético parte para o ataque e o Barcelona paga o preço

O nome do Atlético de Madrid sempre foi associado à solidez defensiva e à disciplina tática, mas a versão atual parece diferente.

O próprio Simeone reconheceu essa mudança ao afirmar que a equipe “está numa fase em que ataca melhor do que defende”, uma frase que não teria sido dita em seus primeiros anos no comando do time.

Os números refletem claramente essa mudança: contra o Barcelona de Flick, e de acordo com as estatísticas da Opta, o Atlético marca em média 1,75 gols por partida, a maior média de gols da equipe madrilenha contra qualquer versão do Barcelona durante a era Simeone, que já dura 14 anos.

Esse número supera os confrontos contra grandes treinadores como Luis Enrique, Ernesto Valverde e Xavi, nos quais as médias foram bem menores.