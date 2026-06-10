"Uma honra e um privilégio" - José Mourinho escreve mensagem emocionante de despedida do Benfica antes do retorno ao Real Madrid

Mourinho expressou sua profunda gratidão ao Benfica por meio de uma comovente publicação nas redes sociais poucas horas após a confirmação de sua saída. No Instagram, o técnico de 63 anos refletiu sobre sua breve, mas marcante, segunda passagem por Lisboa, durante a qual levou o clube a uma campanha invicta no campeonato nacional e ao terceiro lugar na Primeira Liga, além da conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.

Em seu discurso, o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United agradeceu à diretoria e à equipe do clube. “Gostaria de agradecer ao presidente Rui Costa pela oportunidade que me deu de trabalhar para o Sport Lisboa e Benfica. Representar este clube foi uma honra e um privilégio. Gostaria também de estender minha gratidão a toda a equipe do Benfica Campus, cujo profissionalismo, dedicação e competência foram exemplares”, disse Mourinho por meio de sua conta oficial no Instagram.