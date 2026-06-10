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"Uma honra e um privilégio" - José Mourinho escreve mensagem emocionante de despedida do Benfica antes do retorno ao Real Madrid
Adeus às Águias
Mourinho expressou sua profunda gratidão ao Benfica por meio de uma comovente publicação nas redes sociais poucas horas após a confirmação de sua saída. No Instagram, o técnico de 63 anos refletiu sobre sua breve, mas marcante, segunda passagem por Lisboa, durante a qual levou o clube a uma campanha invicta no campeonato nacional e ao terceiro lugar na Primeira Liga, além da conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.
Em seu discurso, o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United agradeceu à diretoria e à equipe do clube. “Gostaria de agradecer ao presidente Rui Costa pela oportunidade que me deu de trabalhar para o Sport Lisboa e Benfica. Representar este clube foi uma honra e um privilégio. Gostaria também de estender minha gratidão a toda a equipe do Benfica Campus, cujo profissionalismo, dedicação e competência foram exemplares”, disse Mourinho por meio de sua conta oficial no Instagram.
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Laços duradouros com o elenco do Benfica
Mourinho também fez questão de se dirigir aos jogadores que treinou durante a temporada 2025-26. Apesar da tentação de um retorno ao Bernabéu, o técnico insistiu que as relações estabelecidas durante seu ano de volta a Portugal permaneceriam inalteradas, independentemente de para onde sua carreira o leve daqui para frente. Ele acrescentou: “Aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar, ofereço meus sinceros agradecimentos e os melhores votos de sucesso em suas vidas pessoais e profissionais. Parto com a convicção de que, mais do que apenas um momento, forjamos um laço duradouro: meu jogador por um dia, meu jogador para toda a vida.”
O retorno do Real Madrid e o projeto de Pérez
A saída do Benfica foi motivada pela intensa investida do Real Madrid para contratar o técnico que, anteriormente, havia quebrado o domínio do Barcelona na Espanha entre 2010 e 2013. Florentino Pérez fez da recontratação de Mourinho um dos pilares de sua campanha de reeleição, e o clube agiu rapidamente para fechar o acordo após concordar em pagar uma indenização no valor de 13 milhões de libras (15 milhões de euros/17 milhões de dólares) ao clube português. Mourinho deve ser apresentado oficialmente na quarta-feira, após o Benfica ter confirmado sua saída. Alimentando ainda mais as especulações, o agente do técnico de 63 anos, Jorge Mendes, foi visto se reunindo com o diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, e o olheiro-chefe Juni Calafat em um hotel no centro de Madri na noite de terça-feira, enquanto os detalhes finais eram acertados, segundo a ESPN.
Pérez busca restaurar as antigas glórias no Bernabéu e já está apoiando Mourinho com uma intensa atividade de transferências. O clube já confirmou uma oferta de € 150 milhões (£ 129 milhões/$ 172 milhões) por Julián Álvarez, que foi rejeitada pelo Atlético de Madrid. Essa jogada sinaliza uma nova era de contratações de galácticos com o objetivo de rejuvenescer um elenco que está há dois anos sem conquistar um título importante.
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O que vem a seguir para os Eagles?
Enquanto Mourinho se prepara para sua apresentação oficial em Madri, o Benfica não perdeu tempo para garantir seu sucessor. O gigante de Lisboa recorreu a um rosto conhecido para liderar o time na temporada 2026-27, garantindo que não haja um vácuo de poder no Estádio da Luz após a saída de uma figura tão importante.
O ex-técnico do Fulham e do Sporting CP, Marco Silva, foi confirmado como o novo treinador principal. Silva, que construiu uma sólida reputação na Premier League, chega com um contrato que pode mantê-lo no clube até 2029. Ele enfrenta a difícil tarefa de dar continuidade ao recorde invicto de Mourinho no campeonato nacional, ao mesmo tempo em que busca diminuir a diferença para o topo da tabela do campeonato português.