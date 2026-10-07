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'Uma história que vai durar para sempre' - Cristiano Ronaldo faz homenagem emocionante a Lionel Messi depois que a lenda da Argentina disputa seu último jogo pela seleção
Ronaldo homenageia seu maior rival
A cortina finalmente se fechou sobre a extraordinária carreira internacional de Messi, e o mundo do futebol foi rápido em prestar sua homenagem. Entre os que lideraram as homenagens estava seu maior rival individual, Ronaldo, que compartilhou uma mensagem comovente nas redes sociais. Depois de Messi refletir sobre sua trajetória em uma emocionante publicação no Instagram após sua partida de despedida, Ronaldo respondeu com palavras de profunda admiração que repercutiram em todo o mundo.
A mensagem de Ronaldo foi sucinta, mas teve um peso significativo, destacando o legado que Messi deixa para trás. O capitão português de 41 anos escreveu: "Leo, tantos anos defendendo seu país e uma história que vai durar para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço."
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Uma despedida à altura para o ícone argentino
A despedida final de Messi pela Argentina foi tão clínica e influente quanto os torcedores se acostumaram a ver ao longo das últimas duas décadas, com o lendário atacante marcando e dando assistências para Nicolas Otamendi e Nico Paz para garantir uma vitória por 3 a 0 sobre Benin.
A vitória serviu como um desfecho de celebração para uma carreira internacional impressionante, na qual Messi fez 208 partidas e marcou 126 gols, alcançando o ápice absoluto do esporte ao erguer a Copa do Mundo de 2022, depois de também ter chegado à final em 2014 e 2026, além de dois títulos da Copa América, em 2021 e 2024, e da conquista da Finalissima de 2022.
Destinos contrastantes para o astro português
Enquanto Messi teve um final de conto de fadas em sua trajetória pela seleção, Ronaldo vive atualmente um período bem mais turbulento com Portugal, tendo deixado a delegação no início desta semana após uma partida em que permaneceu no banco de reservas na vitória por 4 a 2 sobre a Noruega, em 27 de setembro.
A repercussão se agravou ainda mais quando ele posteriormente acusou o técnico da seleção, Jorge Jesus, de fazer falsas promessas sobre sua participação na mais recente sequência de jogos da Liga das Nações da Uefa.
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O fim de uma era lendária na seleção nacional
As estatísticas por trás da rivalidade entre Messi e Ronaldo são impressionantes e dificilmente serão repetidas no futebol moderno. Entre 2008 e 2023, a dupla dominou o circuito de premiações individuais, conquistando, somados, 13 troféus da Bola de Ouro. Messi lidera essa disputa específica com um recorde de oito vitórias, enquanto Ronaldo conquistou a prestigiosa Bola de Ouro em cinco ocasiões, o que ilustra o enorme abismo entre eles e o resto do mundo do futebol.
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