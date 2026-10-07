A cortina finalmente se fechou sobre a extraordinária carreira internacional de Messi, e o mundo do futebol foi rápido em prestar sua homenagem. Entre os que lideraram as homenagens estava seu maior rival individual, Ronaldo, que compartilhou uma mensagem comovente nas redes sociais. Depois de Messi refletir sobre sua trajetória em uma emocionante publicação no Instagram após sua partida de despedida, Ronaldo respondeu com palavras de profunda admiração que repercutiram em todo o mundo.

A mensagem de Ronaldo foi sucinta, mas teve um peso significativo, destacando o legado que Messi deixa para trás. O capitão português de 41 anos escreveu: "Leo, tantos anos defendendo seu país e uma história que vai durar para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço."