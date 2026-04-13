"Uma história mais importante do que a queda do Muro de Berlim": a transferência histórica que abalou o futebol escocês

No entanto, os dois clubes logo se diferenciaram em relação à religião. O Celtic, de tradição católica, sempre esteve aberto a todos por princípio; algumas das maiores lendas do clube são, inclusive, protestantes. O técnico Jock Stein, por exemplo, que levou o Celtic à sensacional conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1967. Quando perguntado se, diante de dois jogadores igualmente bons, ele contrataria o católico ou o protestante, Stein respondeu: “O protestante, porque sei que o Rangers não vai contratar o católico de qualquer maneira.”
No Rangers, estabeleceu-se ao longo da década de 1920 a regra não escrita de não contratar jogadores católicos. Essa diretriz remonta a dirigentes e jogadores que, naquela época, pertenciam simultaneamente à Ordem de Orange. Essa associação protestante radical leva o nome de Guilherme III de Orange, que outrora derrotou na Irlanda o exército do rei católico Jaime II.
Apesar da regra não escrita, alguns católicos jogaram esporadicamente pelos Rangers, mas tiveram que manter sua religião em segredo. O atacante sul-africano Don Kitchenbrand, por exemplo, só revelou seu catolicismo anos depois de se aposentar: “Naquela época, eu não podia admitir isso. Eu teria destruído minha vida maravilhosa.”
A partir da década de 1970, cresceu a pressão política e da mídia sobre o Rangers para que flexibilizasse sua política. Também havia rumores sobre investigações da FIFA por supostas discriminações. Repetidamente, os dirigentes do Rangers anunciavam a contratação de jogadores católicos, mas, para concretizar isso, acabavam optando pelo maior impacto possível.