"Uma história mais importante do que a queda do Muro de Berlim": a transferência histórica que abalou o futebol escocês

O Celtic não só estava em pior situação do que o rival da cidade em termos esportivos, mas também financeiramente. A situação era tão grave que o clube aparentemente tinha dificuldades para arcar com o valor pendente da transferência de Johnston. Quando o técnico do Rangers, Graeme Souness, soube das complicações, teve a ideia do impensável. Ele próprio não dava muita importância à lei não escrita do Rangers: sua esposa era católica e seus filhos haviam sido batizados na religião católica. “Talvez eu tenha sido ingênuo, mas a religião nunca foi um problema para mim”, disse Souness.

Apelando para melhores perspectivas esportivas e um salário mais alto, ele convenceu Johnston a mudar de opinião; os dois se conheciam de jogos juntos pela seleção escocesa. Apesar do ceticismo inicial, os dirigentes do Rangers acabaram concordando com o plano. “Houve resistência no clube e alguns diretores temiam que os torcedores nos abandonassem em massa”, escreveu Souness em sua biografia. “Mas argumentei que ele conquistaria a maioria dos torcedores, que tinham a atitude certa, com seus gols.”

De fato, Souness havia feito com que Johnston estivesse disposto a trair seu clube favorito. E que os dirigentes do Rangers estivessem dispostos a quebrar sua lei não escrita, válida há décadas. Mas ainda havia um problema: o Celtic e seu contrato com o Nantes. A FIFA interveio e decidiu que Johnston era jogador do Celtic — desde que a quantia pendente fosse transferida.

O técnico do Celtic, Billy McNeill, teria pressionado por um pagamento apenas para nunca mais escalar Johnston, como punição por sua traição inaudita. O clube, porém, decidiu contra isso, recebeu de volta as 400 mil libras já transferidas e, assim, possibilitou a transferência de Johnston para o Rangers. O jogador pôde comemorar um salário mais alto, e o Nantes, uma taxa de transferência mais alta, agora de 1,5 milhão de libras.